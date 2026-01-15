¥Ï¥Ã¥«¥ºー¥¯¡¢¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤»Ù±ç¤Ç¹ñÆâÆ³Æþ¼Ò¿ôNo.1¤ò³ÍÆÀ¡£¥ì¥¤¥ó¼Ò¤È¤ÎÅý¹ç¤Ç¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ¤ÎBBB¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ø²ÃÂ®
¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡ÊÂà¿¦¼Ô¡Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥«¥ºー¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¥°¥ëー¥×CEO¡§ÎëÌÚ¿Î»Ö¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Áµ¡¹½¡Ê°Ê²¼¡¢JMRO¡Ë¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö2025Ç¯12·î´ü¹ñÆâË¡¿Í¸þ¤±¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆ³Æþ¼Ò¿ôNo.1¡×/¡Ö¾å¾ì´ë¶ÈÆ³Æþ¼Ò¿ôNo.1¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤Î³µÍ×
¥Ï¥Ã¥«¥ºー¥¯¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡ÊÂà¿¦¼Ô¡Ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢JMRO¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ñÆâË¡¿Í¸þ¤±¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡×¤¬°Ê²¼¤Î¹àÌÜ¤ÇNo.1¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
- Æ³Æþ¼Ò¿ô No.1
- ¾å¾ì´ë¶ÈÆ³Æþ¼Ò¿ô No.1
¥Ï¥Ã¥«¥ºー¥¯¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³
¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡×¤Ï¡ÖÊÌ¤ì¤ò»ñ»º¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Âà¿¦¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ö´ë¶È¤È¸Ä¿Í¤Î¿·¤·¤¤´Ø·¸¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Â»¼º¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤È¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤Æ±»Î¤ò¤Ä¤Ê¤°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿±Ä¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦±¿ÍÑÂå¹Ô¤òÄÌ¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Íºà³«È¯¡¦ÁÈ¿¥²þÁ±¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨¶È¡¢¼ÒÆâ³°¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥«¥ºー¥¯ ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¥«¥ó¥Ñ¥ËーCEO Õé½Å Í·¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤Ï°ì¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤ËÄ¹¤¯¶Ð¤á¤ë¤³¤È¤È¤Û¤ÜÆ±µÁ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¸Ä¿Í¤¬¼«¤éÁª¤Ó¼è¤ë»þÂå¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¤â¤Þ¤¿¡¢É¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Î´Ø·¸¤ò¤É¤¦¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¤È¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¤è¤ë¡ØBBB¡ÊBuy¡áºÎÍÑ¡¿Build¡á°éÀ®¡¿Borrow¡áÆâÉô¡¦³°Éô¿Íºà³èÍÑ¡Ë¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ù¤Î¹½ÃÛ¤Ç¤¹¡£ÁÈ¿¥¤Î¡ØÆþ¤ê¸ý¡ÊºÎÍÑ¡Ë¡Ù¤È¡Ø½Ð¸ý¡ÊÂà¿¦¡Ë¡Ù¤òÊ¬ÃÇ¤µ¤»¤º¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÑ²½¤ò²ÄÇ½À¤ËÊÑ¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
Ä´ºº³µÍ×
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖNo.1¡×¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î´ü ¹ñÆâË¡¿Í¸þ¤±¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÄ´ºº
Ä´ººµ¡´Ø¡§ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Áµ¡¹½
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025 Ç¯ 12 ·î 1 Æü～2025 Ç¯ 12 ·î 17 Æü
Ä´ºº¼êË¡¡§¼çÍ× 3 ¼Ò(Åö¼ÒÄ´¤Ù)¤Ø¤Î¸ÄÊÌÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº
È÷¹Í¡§2025 Ç¯ 12 ·î»þÅÀ¤Î¼ÂÀÓÃÍ/¸ú²Ì¸úÇ½Åù¤äÍ¥°ÌÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥«¥ºー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥«¥ºー¥¯¤Ï¡¢¡ÖÊÑ²½¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤¬Å¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢2017Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤ÎÎ°è¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖLight up EngINeer -¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬µ±¤¯¼Ò²ñ¤ò-¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ºÎÍÑ¶ÈÌ³»Ù±ç¡ÊRPO¡ËÎÎ°è¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¤È·Ð±ÄÅý¹ç¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂà¿¦¼Ô¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´ë¶È¤Î»ñ»º¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤»ö¶È¡×¤È¡¢¡ÖºÎÍÑ¶ÈÌ³»Ù±ç¡ÊRPO¡Ë»ö¶È¡×¤ò¥³¥¢»ö¶È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¿ÍÅª»ñËÜ¤Î³ÍÆÀ¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë Buy¡ÊºÎÍÑ¡Ë¡¦Build¡Ê°éÀ®¡Ë¡¦Borrow¡ÊÆâÉô¡¦³°Éô³èÍÑ¡Ë¤ò»Ù¤¨¤ë ¡ÈBBB¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Ê¤ë¡É¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Î´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥«¥ºー¥¯ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥«¥ºー¥¯¡Ê±Ñ¸ìÌ¾¡§Hackazouk Co., Ltd.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¥°¥ëー¥×CEO¡¡ÎëÌÚ ¿Î»Ö
½êºßÃÏ¡§¡ÚËÜ¼Ò¡ÛÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú2-3-21 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÈÓÅÄ¶¶¥Ó¥ë5³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÂçºå¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÛÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ2-8-11 ¶¦±É¥Ó¥ë1³¬115¹æ¼¼
ÀßÎ©¡§2017Ç¯7·î
»ö¶ÈÆâÍÆ
- ¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤»ö¶È
¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤ÀìÌç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡×¤ÎÄó¶¡
¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤ÆÃ²½·¿¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥ë¥à¥Ê¥Ó¡×¤Î±¿±Ä
¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
- ºÎÍÑ»Ù±ç»ö¶È
ºÎÍÑ¶ÈÌ³Âå¹Ô¡ÊRPO¡Ë
HR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
LinkedInÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç
¥°¥ëー¥×¥µ¥¤¥È¡§https://hackazouk.com/
¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤»ö¶È¡§https://official-alumni.com/
ºÎÍÑ»Ù±ç»ö¶È¡§https://lein.co.jp/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§contact@hackazouk.com