HVC KYOTO 2026 Demo Day³«ºÅ·èÄê¡ª7·î13Æü(·î)¡¦14Æü(²Ð)µþÅÔ¥ê¥µー¥Á¥Ñー¥¯¤Ë¤Æ
ÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡Ê°Ê²¼¡¢¥¸¥§¥È¥í¡§µþÅÔËÇ°×¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー½êÄ¹ ¶â°æÁ±É§¡Ë¡¢µþÅÔÉÜ¡ÊÃÎ»ö À¾ÏÆÎ´½Ó¡Ë¡¢µþÅÔ»Ô¡Ê»ÔÄ¹ ¾¾°æ¹§¼£¡Ë¡¢µþÅÔ¥ê¥µー¥Á¥Ñー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢KRP¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀõÌî¹×ÃË¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖHVC KYOTO 2026¡×¤ÎDemo Day³«ºÅ·èÄê¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³«ºÅÆüÄø¤Ï¡¢2026Ç¯7·î13Æü(·î)¡¦14Æü(²Ð)¡¢²ñ¾ì¤ÏµþÅÔ¥ê¥µー¥Á¥Ñー¥¯4¹æ´Û¡£ºòÇ¯10¼þÇ¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¤È¤È¤â¤Ë¹¹¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëËÜ²ñ¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
HVC KYOTO¡ÊHealthcare Venture Conference KYOTO¡Ë¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¹ñÆâ³°¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤ä¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥¿ーÅù¤«¤é¤Ê¤ëHVC¥Ñー¥È¥Êー¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñー¥È¥Êー¡Ë¤¬½¸¤Þ¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
HVC KYOTO¤Ç¤Ï¡¢ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥·ー¥É¤ò´Þ¤à¥·ー¥É¤«¤é¥¢ー¥êー´ü¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤äÀ®Ä¹¤Ë»ñ¤¹¤ëÀÜÅÀµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Demo Day¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿±Ñ¸ì¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ô¥Ã¥Á¡¢¤ª¤è¤Ó¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È»ö¶ÈÄó·ÈÀè¤ä¶¦Æ±¸¦µæÀè¡¢½Ð»ñÀè¤òÃµº÷¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Demo Day½ªÎ»¸å¤â¡¢ÆÃ¤ËµþÅÔ¤Ç¸¦µæ¤¬À¹¤ó¤ÊºÆÀ¸°åÎÅÎÎ°è¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢ºÇ¿·¤Îµ»½ÑÆ°¸þ¡¦Ë¡µ¬À©¡¦¹ñ²ÈÀïÎ¬¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ä¡¢¸²Ãø¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë²áµîºÎÂò¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢»ö¶È¿ÊÄ½¤ä·Ð¸³¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¥·¥çー¥±ー¥¹Åù¤Î¥Ý¥¹¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬ÃÎ¸«¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤òÇ¯´ÖÄÌ¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤äµ¯¶È¤ò»Ö¤¹Âç³Ø¸¦µæ¼Ô¡¦»ö¶È²ñ¼Ò¡¦Åê»ñ²È¡¦»Ù±çµ¡´ØÅù¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂ°À¤ÎÊý¤¬¹¤¯HVC KYOTO¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ËÜÇ¯¤â¼çºÅ¼Ô°ì´Ý¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£HVC KYOTO 2026 Demo Day³«ºÅ³µÍ×
²ñ´ü¡§2026Ç¯7·î13Æü(·î) Demo Day Day1¡¡¸ÄÊÌ¾¦ÃÌ²ñ¡¦¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Æ¥£ー
2026Ç¯7·î14Æü(²Ð) Demo Day Day£²¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¡¦´ðÄ´¹Ö±éÅù
¢¨»öÁ°¿½¹þ¤Ë¤è¤ê¡¢Day2¤Î¤ß°ìÈÌ»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¡§µþÅÔ¥ê¥µー¥Á¥Ñー¥¯ £´¹æ´Û¡ÊµþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÃæÆ²»û°ÀÅÄÄ®93¡Ë
¢£HVC KYOTO 2025 Demo Day³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È
ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿HVC KYOTO 2025 Demo Day¤Ç¤Ï¡¢ÁÏÌô¡¦¥Ð¥¤¥ª¡¦ºÆÀ¸°åÎÅ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¡¦°åÎÅµ¡´ïÅù¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò22¼ÒºÎÂò¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë¤è¤ë»ö¶È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È15¼Ò¤¬¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÀ½Ìô´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È²ñ¼Ò¤äVC¤Ø¸þ¤±¤¿¥Ô¥Ã¥Á¡õQA¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÎÂò¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌ¾¦ÃÌ¤â³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢111·ï¤Î¾¦ÃÌ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£300Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Ã¤¿ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ª¤è¤Ó°ìÉô¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤ÏYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£HVC KYOTO 10Ç¯´Ö¤Îµ°À×
¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»º¶È¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢2016Ç¯¤è¤ê¼Â»Ü¤¹¤ëËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤â10´üÌÜ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÎÂò¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï194·ï¡ÊÁÏ¶ÈÁ°¤Î°Æ·ï´Þ¤à¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ºÎÂò¸å»ñ¶âÄ´Ã£³Û¤ÏÎßÀÑ830²¯±ß¡Ê2026Ç¯1·î»þÅÀ¡¦¸ø³«¾ðÊó¡¦¹ñÆâ´ë¶È¸Â¤ê¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢³¤³°µòÅÀ³«Àß¡¦Âç·¿»ö¶ÈÄó·È¡¦J-startupÇ§Äê¡¦AMED»ö¶ÈºÎÂò¤Ê¤É¡¢²áµîÅÐÃÅ¼Ô¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¼çºÅ¤ÎÂè£·²óÆüËÜ¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÂç¾Þ¤Ë¤Æ¡¢¡Ö·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñºÝÅª¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Ç¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¡£»ñ¶âÄ´Ã£¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¿ôÅù¤Î¼ÂÀÓ¤¬ËÉÙ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ä¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÏ¢·ÈÂÎÀ©ºî¤ê¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤Î¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ÈÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯3·î¡¢ÆÃµöÄ£¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖIP BASE AWARD¡×¤Ç¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¡Ö¾©Îå¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±Ç¯9·î¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ñー¥¯¤Î¹ñºÝÁÈ¿¥IASP¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖInspiring Solutions Programme¡×¤ÇÀ¤³¦3°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÅù¡¢HVC¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µþÅÔ¥ê¥µー¥Á¥Ñー¥¯¤È¤Ï¡§
Á´¹ñ½é¤ÎÌ±´Ö±¿±Ä¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ñー¥¯¤È¤·¤Æ1989Ç¯¤Ë³«Àß¡£µþÅÔÉÜ¡¦µþÅÔ»Ô¤Î»º¶È»Ù±çµ¡´Ø¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ510ÁÈ¿¥¡¦6,000¿Í¤¬½¸ÀÑ¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥é¥ÜÄÂÂß¡¢Âß²ñµÄ¼¼¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¯¶È²È°éÀ®¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¡¢¥»¥ß¥Êー¡¦¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ê¤É¡¢¿·¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¿·»º¶ÈÁÏ½Ð¤Ë·Ò¤¬¤ëÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¡¢ÁÏÈ¯¡£～Paving for New Tomorrow～¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¸òÎ®¤ÎÉñÂæ¡¢»ö¶È´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£