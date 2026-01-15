¡ÚÇ¯ÅÙËö¸ÂÄê¡Ûpalan¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¹âÀºÅÙ¤ÊWebAR¡ÖÍ½»»¾Ã²½±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤òÄó¶¡
AR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ë³«È¯¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Òpalan¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ã·Æ£ ±Í»Ë¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¤è¤êÍ½»»¾Ã²½¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¸þ¤±¤Ë¡¢½ÀÆð¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖÍ½»»¾Ã²½±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ç¯ÅÙËöÍ½»»Æâ¤Ç¼Â»Ü²ÄÇ½¤ÊAR»Üºö¤Î¤´Äó°Æ
¡¦Ìó3,000¼Ò¤Î²áµî»öÎã¤Ë´ð¤Å¤¯ºÇÅ¬¥×¥é¥ó¤Î¤´°ÆÆâ
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó·ÐÍ³¤ÇAR¤Î¤´°ÍÍê¡¦¤´ÁêÃÌ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶ÈÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¢»ÜºöÈñÍÑ¤Î30%¤ò³ä°ú¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯ÅÙËö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»ÄÍ½»»¤ÎÍÑÅÓ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¸þ¤±¤Ë¡¢¹âÀºÅÙ¤ÊAR»Üºö¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¨3·î31Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¤´È¯Ãí¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤Þ¤ÇÅ¬ÍÑ¡ÊÇ¼ÉÊ¤Ï4·î°Ê¹ß¤â²Ä¡Ë
¢¨¿·µ¬¤ª¼è°ú¤Î¤ªµÒÍÍ¸ÂÄê
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦¿·¾¦ÉÊ¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ»Üºö¤òÃ»´ü´Ö¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¤¤´ë¶ÈÍÍ
¡¦Å¸¼¨²ñ¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¿´Ñ¸÷»Üºö¤Ç¡ÈÂÎ¸³²ÁÃÍ¡É¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤´ë¶ÈÍÍ
¡¦Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¿¹Êó¡¿DX´ØÏ¢Í½»»¤Î¾Ã²½¤¬É¬Í×¤Ê´ë¶ÈÍÍ
¡¦¥¢¥×¥ê³«È¯¤Ê¤·¤ÇAR»Üºö¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤´ë¶ÈÍÍ
Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹
Ã±¤Ê¤ëÀ©ºîÂå¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÖÀïÎ¬¡¦´ë²è¡×¥Õ¥§ー¥º¤â´Þ¤á¤¿°Ê²¼¤Î¹©Äø¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤·¤Æ¿ôÉ´Ëü±ßµ¬ÌÏ¤«¤éÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ ÀïÎ¬¡¦´ë²èÎ©°Æ: µ®¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿AR³èÍÑË¡¤ÎÄó°Æ¡£
¡¦ ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¿×Â®ºîÀ®: ¼«¼Ò¥Äー¥ë¡ÖpalanAR¡×¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê¥Ç¥âÄó¶¡¡£
¡¦ UI/UX¡¦Æ³ÀþÀß·×: ¥æー¥¶ー¤òÌÂ¤ï¤»¤Ê¤¤¡¢¼ê·Ú¤Ç¥ê¥Ã¥Á¤ÊÂÎ¸³Àß·×¡£
¡¦ ¹âÀºÅÙWebAR³«È¯: ¥¢¥×¥êÉÔÍ×¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¹âÉÊ¼Á¤Ê¼ÂÁõ¡£
¡¦ ¸¡¾Ú¡¦¸½ÃÏ³ÎÇ§: Ê£»¨¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤ÆÆ°ºî¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ°ºî¸¡¾Ú¡£
¡¦ ¸ú²ÌÂ¬Äê¡¦¿¶¤êÊÖ¤ê: »Üºö¸å¤ÎUGCÁÏ½Ð¸ú²Ì¤äKPI¤ÎÃ£À®ÅÙ¤òÊ¬ÀÏ¡£
ÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊAR¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»ÜºöÎã
¡¦ SNS¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿Åê¹Æ/¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¦ ¥×¥ì¥ß¥¢¥àAR¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à/¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー
¡¦ ¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ä¥Ý¥¹¥¿ー¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡Ö²èÁüÇ§¼±AR¡×
¡¦ ¶õ´Ö¤Ë3D¾¦ÉÊ¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¡ÖÊ¿ÌÌÇ§¼±AR¡×
¡¦ Apple Vision Pro¡¢Meta Quest 3¤Ê¤ÉXR¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿¶õ´Ö¥¢¥×¥ê³«È¯
¡¦ ¥ê¥Ã¥Á¤ÊWebAR³«È¯
palanAR¤ÎWebAR¼ÂÀÓ
Web¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¤ß¤ÇAR¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ»½Ñ¤òWebAR¤È¸Æ¤Ó¡¢¸½ºß´ë¶È¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤äÈÎÂ¥¤Ê¤É¤Ë¹¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢WebAR¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¢´Ñ¸÷¶È³¦¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤è¤êºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÀ©ºî¡¦³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WebAR¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://studio.palanar.com/webar
palanAR¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊAR¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦IP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¼Â±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î³èÍÑ¥¤¥áー¥¸¤ä¶ñÂÎÅª¤ÊÉ½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢palan¤Î»öÎã¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
▶ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎWebARÆ³Æþ»öÎã°ìÍ÷
https://palanar.com/cases
³ô¼°²ñ¼Òpalan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Òpalan¤Ï¡Ö¸½¼Â¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥Îー¥³ー¥É¤ÎWebARºîÀ®¥µー¥Ó¥¹¡ÖpalanAR¡Ê¥Ñ¥é¥Ê¥ë¡Ë¡×¤ä¿·´¶³Ð´Ñ¸÷¥Þ¥Ã¥×¡ÖAR Maps¡×¤Ê¤É¡¢AR¤Ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä´Ñ¸÷¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Î»öÎã¤¬¾¯¤Ê¤¤2017Ç¯º¢¤«¤éWebARµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¶È³¦Åù¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤ËAR¥µー¥Ó¥¹¡¦AR³«È¯¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¡¢XRµ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSTYLY¤È·Ð±ÄÅý¹ç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ*¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢º£¸å¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¼ê·Ú¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ëWebAR¤«¤é¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹ÂÎ¸³¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò³èÍÑ¤·¤¿LBE¡ÊLocation-Based Entertainment¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜÈ¯¤ÎÁí¹çXR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦´Ñ¸÷¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*STYLY¤¬palan¤ÎÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¡¢2026Ç¯ÅÙÆâ¤Ë·Ð±ÄÅý¹çµÚ¤Ó¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅý°ìÍ½Äê