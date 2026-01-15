Î±³ØÀ¸¤ÈÆü¾ïÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¡ÖLanguage Exchange¡×¤ò¼Â»Ü
Ì¾¸Å²°¾¦²ÊÂç³Ø¡Ê°¦ÃÎ¸©Æü¿Ê»Ô¡Ë¹ñºÝ³ØÉô¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦75¥«¹ñ¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¤ÈÆüËÜ¿Í³ØÀ¸¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¡ÖLanguage Exchange Program¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2014Ç¯¤Î¥×¥í¥°¥é¥à³«»Ï°ÊÍè¡¢2026Ç¯¸½ºß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¼Ô¿ô¤Ï1,530Ì¾¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¼ø¶È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢±Ñ¸ì¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµ¡²ñ¤òËÉÙ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñºÝ³ØÉô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ì³ØÎÏ¤Î¸þ¾å¤ª¤è¤Ó°ÛÊ¸²½Íý²ò¤Î¿¼²½¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
Language Exchange Program ¤È¤Ï
Ì¾¸Å²°¾¦²ÊÂç³Ø ¹ñºÝ³ØÉô¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖLanguage Exchange Program¡×¤Ï¡¢Î±³ØÀ¸¤ÈÆüËÜ¿Í³ØÀ¸¤¬Áê¸ß¤Î¸À¸ì¤ª¤è¤ÓÊ¸²½¤ò³Ø¤Ó¹ç¤¦¸òÎ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ß¡¢±Ñ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¦¥É¥¤¥Ä¸ì¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¦¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¤Ê¤É¡¢Î±³ØÀ¸¤ÎÊì¸ì¤âÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤éÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤È°ÛÊ¸²½Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯´Ö»²²Ã¾õ¶·¤È¤·¤Æ¡¢Ëè³Ø´ü60～70¥Ú¥¢¤¬»²²Ã¤·¡¢Ç¯´ÖÌó120～140¥Ú¥¢¤¬¸À¸ì¸ò´¹¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³ØÂ¦¤¬¥Ú¥¢ÁÈÀ®¤òÅý³ç¤·¡¢TOEIC¥¹¥³¥¢Åù¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢±Ñ¸ì¤ËÉÔ°Â¤Î¤¢¤ë³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·ÆüËÜ¸ì´®Ç½¤ÊÎ±³ØÀ¸¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¡¢Æ±À´õË¾¼Ô¤Ë¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÆ±À¤òÇÛÎ¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ø¶È¤À¤±¤Ç¤ÏÆÀÆñ¤¤Æü¾ïÅª¤Ê±Ñ¸ì±¿ÍÑµ¡²ñ¤òÆþ³Ø»þ¤è¤êÄó¶¡¤·¡¢³ØÀ¸Æ±»Î¤¬¼«Á³¤ÊÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ì³ØÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¾ïÅª¤Ê¹ñºÝ¸òÎ®¤Î¶¯¤ß
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¥«¥Õ¥§¤ä³Ø¿©Åù¤Î²ñÏÃ¤Ê¤ÉÆü¾ïÅª¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê±Ñ¸ì±¿ÍÑÇ½ÎÏ¤ä°ÛÊ¸²½Íý²ò¤È»×¹Í¤Î½ÀÆðÀ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ³Ø¤ÏÎ±³ØÀ¸¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Á´ÂÎ¤¬Â¿Ê¸²½¶¦À¸¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾Âç³Ø¤Ç¤Ï¼ø¶È³°¤Ç¤Î¸òÎ®¤¬¸ÂÄêÅª¤Ê¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢ËÜ³Ø¤ÏÆü¾ïÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ØÀ¸¤¬À¤³¦Ãæ¤ÎÍ§¿Í¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÃÛ¤¯´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã³ØÀ¸¤ÎÀ¼
¡Ö¸À¸ì¸ò´¹¤Ë¤è¤êÎ±³ØÀ¸¤ÎÍ§¿Í¤¬¤Ç¤¡¢°ËÀªÎ¹¹Ô¤äÌ¾¸Å²°Ì¾Êª½ä¤ê¤Ê¤É³Ú¤·¤¤Í½Äê¤¬Áý¤¨¡¢Âç³ØÀ¸³è¤Î½¼¼Â´¶¤È±Ñ¸ì³Ø½¬°ÕÍß¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
- ¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÀÒÎ±³ØÀ¸¤È¥Ú¥¢¤Î¹ñºÝ³ØÉô £±Ç¯ ¿å°æ¤µ¤ó
¡Ö¼ø¶È¤Ç³Ø¤ÖÊ¸Ë¡¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Language Exchange¤ÏÆü¾ï²ñÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÂÁ©Åª¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎ®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤«¤éÈó¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Þ¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¡¢Î±³ØÀèÎ±³ØÀ¸¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¸½ÃÏ¾ðÊó¤òÆÀ¤ÆÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤¿¤áÎ±³Ø½àÈ÷¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡- 4¥«¹ñÀÒ¤ÎÎ±³ØÀ¸¤È¥Ú¥¢·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¹ñºÝ³ØÉô £²Ç¯ °ÂÆ£¤µ¤ó
¡ÖÎ±³ØÀ¸¤È¤Î¿Æ¸ò¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÛÊ¸²½Íý²ò¤òÍÜ¤¤¡¢ÆüËÜ¸ì¤òº®¤¸¤¨¤Æ¼«¹ñÊ¸²½¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì³Ø½¬¼Ô¤ÎÁÐÊý¤¬À®Ä¹¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»ëÅÀ¤ò¹¤²¡¢¼«¸ÊÊ¸²½¤ÎºÆÈ¯¸«¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
- 5¥«¹ñÀÒ¤ÎÎ±³ØÀ¸¤È¥Ú¥¢·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¹ñºÝ³ØÉô £³Ç¯ ´ä¾ë¤µ¤ó
¿ÊÏ©ÁªÂò¤È¤Î´Ø·¸À
¹â¹»»þÂå¤ËÎ±³Ø·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤³ØÀ¸¡¢¤Þ¤¿¤Ï±Ñ¸ìÎÏ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë³ØÀ¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì¾¸Å²°¾¦²ÊÂç³Ø¹ñºÝ³ØÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆþ³Ø¸åÂ®¤ä¤«¤Ë¡Ö¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê±Ñ¸ì±¿ÍÑ´Ä¶¡×¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢Î±³Ø·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤òÌä¤ï¤º±Ñ¸ìÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ëè³Ø´ü¿·¤¿¤ËÍè³Ø¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¹ñÀÒ¤ÎÎ±³ØÀ¸¤È¤Î¸òÎ®µ¡²ñ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æþ»î»ÖË¾¼Ô¤ä¹â¹»À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢±Ñ¸ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤Î²ò¾Ã¤È¼ÂÁ©ÎÏ°éÀ®¤ÎÌÀ³Î¤ÊÍ¥°ÌÀ¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£