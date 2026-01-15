¥Ôー¥¹¥ï¥ó¥³¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSTANDING ON THE BLUE¡×¤¬¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò´óÂ£
¢£ STANDING ON THE BLUE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖSTANDING ON THE BLUE¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¥ª¥ó ¥¶ ¥Ö¥ëー¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Èµ¡Ç½À¡É¤È¡É¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡É¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿ÆüËÜÈ¯¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹°¦¸¤¤È¤Î»þ´Ö¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¹¬¤»¤Ë²á¤´¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡Ö·¯¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡£¤«¤±¤¬¤¨¤ÎÌµ¤¤¡¢¤¤¤Î¤Á¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£¿´¤«¤éÍ¯¤¯¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡£Do the right thing.¡×¡£Èá¤·¤¤»þ¤â¿É¤¤»þ¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤--¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¡È¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¤À¤±¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¿Í¤òÁý¤ä¤·¡¢¿Í¤ÈÆ°Êª¤¬¶¦¤Ë¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¤¢¤ë1É¤¤Î¸¤¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸¤¤Ï¾®¤µ¤Ê¥Ö¥ëー¤ÎÉÛÀÚ¤ì¤Î¾å¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÎÏ¶¯¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤«¤é¡¢¡ÈSTANDING ON THE BLUE¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://standingontheblue.com/
Instagram¡§https://www.instagram.com/standingontheblue/
¡üÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥Ôー¥¹¥¦¥£¥ó¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¡Ö¥Ôー¥¹¥ï¥ó¥³¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ôー¥¹¥¦¥£¥ó¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ ¹ñÆâ³°¤Ç¼«Á³ºÒ³²¡¢ ¤¢¤ë¤¤¤ÏÊ¶Áè¤äÉÏº¤¤Ê¤É¿Í°ÙÅª¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤ë¿ÍÆ»´íµ¡¤äÀ¸³è¤Î´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ó¤È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¹ñºÝ¶¨ÎÏNGO¤È¤·¤Æ1996Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦41¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢ ¶ÛµÞºÒ³²»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¶õÈô¤ÖÁÜº÷°åÎÅÃÄ¡×¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¸¤¤äÇ¤Î»¦½èÊ¬¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Æ°Êª¤ÎÊÝ¸î¡¦¾ùÅÏ³èÆ°¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Î²ò·è¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³èÆ°¤ËÉý¹¤¯ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://peace-winds.org
¥Ôー¥¹¥¦¥£¥ó¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ôー¥¹¥ï¥ó¥³¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢ËÜÉô¤Î¹Åç¤òµòÅÀ¤Ë¿ÀÀÐ¹â¸¶¥·¥§¥ë¥¿ー¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ11¤«½ê¤Î¥·¥§¥ë¥¿ー¡¦¾ùÅÏ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î¸¤¤Î»¦½èÊ¬¥¼¥í¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Åç¸©¤Î¸¤¤Î»¦½èÊ¬µ¡¤Ï9Ç¯°Ê¾å²ÔÆ¯¤ò»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5,300Æ¬°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¸¤¤ò¾ùÅÏ¡¦ÊÖ´Ô¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
https://peace-wanko.jp/