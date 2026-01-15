¡ÚÌµÎÁ¥ì¥Ýー¥È¸ø³«¡Û²Û»Ò¾®ÇäÅ¹¤ËË¬¤ì¤ëÁ°¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
Google ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë(TM)︎¡¦HP¡¦³ÆSNS¤Î°ì³ç´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥«¥ó¥êーÅ¹ÊÞ½¸µÒ¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ó¥êー¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ã¤Ì¦ ±Ò,½©»³ Í´ÂÀÏ¯¡Ë¤Ï¡¢²Û»Ò¶È³¦¸þ¤±¤Ë¡Ö¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë²Û»Ò¾®ÇäÅ¹¤¬Google¥Þ¥Ã¥×¤òÀ°È÷¤¹¤Ù¤ÍýÍ³¡×¤òÌµÎÁ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌµÎÁÀÁµá¤Ï¤³¤Á¤é :
https://jp.can-ly.com/whitepaper/wp_101_sweets/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes
ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢µ®¼Ò¤Î²Û»Ò¾®ÇäÅ¹¡Ä¡Ä¤»¤Ã¤«¤¯Î©ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¡¢Âç¤¤Êµ¡²ñÂ»¼º¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤ÎÅÙ¥«¥ó¥êー¤Ç¤Ï¡Ö²Û»Ò¾®ÇäÅ¹¤¬Google¥Þ¥Ã¥×¤òÀ°È÷¤¹¤Ù¤ÍýÍ³¡×¤ÈÂê¤·¤¿»ñÎÁ¤òÌµÎÁ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃÈñ¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î·ë²Ì¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤òÈæ³Ó¤¹¤ë²Û»Ò¾®ÇäÅ¹¤òÃµ¤¹¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢²Û»Ò¾®ÇäÅ¹¤Ë¤ª¤±¤ë½¸µÒ¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¤³¤Î»ñÎÁ¤Ç¤ï¤«¤ë¤³¤È
- ¤Ê¤¼¡¢²Û»Ò¾®ÇäÅ¹¤¬Google¥Þ¥Ã¥×¤òÀ°È÷¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«
- ¿ô»ú¤Ç¸«¤ë¡¢²Û»Ò¾®ÇäÅ¹Ãµ¤·¤Î¼ÂÂÖ
- ¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤«¤é¡ªGoogle¥Þ¥Ã¥×À°È÷¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¢§¡ÚÌµÎÁ¡Û¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Ê60ÉÃ¤ÇÆþÎÏ´°Î»¡Ë
¤´ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥«¥ó¥êーÅ¹ÊÞ½¸µÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥«¥ó¥êーÅ¹ÊÞ½¸µÒ¡×¤Ï¡¢Google ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¢Yahoo! ¥×¥ì¥¤¥¹¡¢Apple ¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î3ÂçÃÏ¿ÞÇÞÂÎ¡¢HP¡¢¥¢¥×¥ê¡¢SNS¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ½¸µÒÇÞÂÎ¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤êÅ¹ÊÞ±¿±Ä¾å¤Î²ÝÂê¤òÆÃÄê¤·»Üºö¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÅ¹ÊÞ´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¥Äー¥ëÄó¶¡¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢½ÏÎý¤Î±¿ÍÑÃ´Åö¼Ô¤¬¤ªµÒÍÍ¤ÈÈ¼Áö¤·¤Ê¤¬¤é±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://jp.can-ly.com/
»ñÎÁÀÁµá¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/
¥«¥ó¥êーÆ³Æþ´ë¶È¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¢£¥«¥ó¥êーÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ìó110,000°Ê¾å¤ÎÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤ò°ì³ç´ÉÍý¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥«¥ó¥êーÅ¹ÊÞ½¸µÒ¡×¤ÎÃÏ¿Þ¾ðÊó¥Çー¥¿¤ò¶î»È¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦¥Ñー¥È¡¦ÇÉ¸¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤äÆ¯¤¯¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¤ËÃÏ¿Þ¤ò»È¤Ã¤Æ³Æ¼ïÍ¥ÂÔ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿½¸µÒÆ³Àþ¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤ä¼«¼Ò³ä¤ÎDXµ¡Ç½¤Ë¤è¤ëÇä¾å/¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Ê¤Éº£¤Þ¤ÇÊ¡Íø¸üÀ¸¤ÎÆ³Æþ¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤â¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://fuk-ly.com/
»ñÎÁÀÁµá¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://fuk-ly.com/form/demo
¥«¥ó¥êーÊ¡Íø¸üÀ¸¡Ê¥Õ¥¯¥êー¡Ë·ÇºÜ¥¯ー¥Ý¥ó¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ó¥êー
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2018Ç¯8·î15Æü
¶¦Æ±ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Co-CEO¡¡Ã¤Ì¦ ±Ò / ½©»³ Í´ÂÀÏ¯
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÉÊÀîÆóÃúÌÜ2-20¡¡Å·²¦½§¥ªー¥·¥ã¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢6F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§Å¹ÊÞ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î°ì³ç´ÉÍý¡¦Ê¬ÀÏSaaS¡Ö¥«¥ó¥êーÅ¹ÊÞ½¸µÒ¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Þ¥Ã¥×¤Ç¶áÎÙ¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤òÃµ¤»¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥«¥ó¥êーÊ¡Íø¸üÀ¸¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SNS±¿ÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë»ö¶ÈÅù
HP¡¡¡¡¡¡ ¡§https://jp.can-ly.com/
¢£ºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥«¥ó¥êー¤Ï¤µ¤é¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¡¢²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÁ´¿¦¼ïÀÑ¶ËºÎÍÑÃæ¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ÎºÎÍÑ¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë
https://recruit.can-ly.com/
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ã´Åö¡§¿ÀÅÄ ÂçÀ®
E-mail¡§canly.contact@can-ly.com