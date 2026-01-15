¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥¢ー¥È¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×ÅÁÀâ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¤ー¥Î¤¬Â£¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥¢ー¥È¤Î»×º÷ÆþÌç½ñ¡Ø¥¢ー¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤Èー¤½¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤»×º÷¤ÎÎ¹¡Ù¤¬¥¸ー¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤è¤êÈ¯Çä·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¤ー¥Î¤ÎÃøºî¡Ø¥¢ー¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤Èー¤½¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤»×º÷¤ÎÎ¹¡Ù¡Ê¸¶Âê What Art Does: An Unfinished Theory¡Ë¤ò¥¸ー¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¿²»³Ú²È¤È¤·¤Æ50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÁÏºî¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¤ー¥Î¡ÊBrian Eno¡Ë¤¬¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤êºî²È¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ù¥Ã¥Æ¡¦A.¡ÊBette Adriaanse¡Ë¤È¶¦Ãø¤·¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¡Ö¤Ê¤¼¥¢ー¥È¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥¢ー¥È¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÀ¸¤ß¡¢À¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤ò¹¤²¡¢¿Í¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Æ¯¤¤ò¡¢¹¥´ñ¿´¤ËËþ¤Á¤¿¸ÀÍÕ¤È°õ¾ÝÅª¤Ê¥É¥íー¥¤¥ó¥°¤È¤È¤â¤ËÃµµæ¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¥Úー¥¸¥Õ¥ë¥«¥éー¡¢Í·¤Ó¿´¤¬°î¤ì¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¥¤ー¥Î¤Î»×¹Í¤¬ÆÉ¼Ô¤ËÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡Ø¥¢ー¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤Èー¤½¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤»×º÷¤ÎÎ¹¡Ù
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥¢ー¥È¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡
¥¢ー¥È¤ÏìÔÂô¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÀ¸¤¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£
¤Ê¤¼¿Í¤Ï¡ÖÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ë¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¾ðÇ®¤òÃí¤°¤Î¤«¡£
ËÜ½ñ¡Ø¥¢ー¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¡¤½¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤»×º÷¤ÎÎ¹¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êº¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤ò¤á¤°¤ë»×º÷¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¤ー¥Î¤È¥Ù¥Ã¥Æ¡¦A.¤Ï¡¢¡Ö¥¢ー¥È¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤Ï¥¢ー¥È¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤È´Ñ»¡¤ò¤â¤È¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£
¹¥´ñ¿´¤ÈÍ·¤Ó¿´¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢Ë¤«¤Ê¿ÞÈÇ¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡¢¥¢ー¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦¤È´Ø¤ï¤ê¡¢¼«Ê¬¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ÆÉ¤à¼Ô¤ò»×º÷¤ÎÎ¹¤Ø¤ÈÍ¶¤¦°ìºý¡£
ÃøÌõ¼Ô¾Ò²ð
¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¤ー¥Î¡ÊBrian Eno¡Ë
±Ñ¹ñ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¡£¤³¤ì¤Þ¤Çºî¶Ê²È¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥¿ー¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ²»³Ú¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¢ー¥È¤ÎÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³èÆ°Îò¤Ï50Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¡£¥¢ー¥¹¥Ñー¥»¥ó¥ÈÀßÎ©¥á¥ó¥Ðー¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥¢ー¥¹Íý»ö¡¢¥Ïー¥É¥¢ー¥È¶¦Æ±ÀßÎ©¼Ô¡£
¥Ù¥Ã¥Æ¡¦A.¡ÊBette Adriaanse¡Ë
¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¾®Àâ²È¡¢¥¢ー¥È¥¹¥¯ー¥ë¹Ö»Õ¡£¡ØRus Like Everyone Else¡Ù¡ØWhat's Mine¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤¬¤¢¤ë¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¥º¡ª¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¶¦Æ±ÀßÎ©¼Ô¡£
ÀõÈøÆØÂ§
1956Ç¯¹ÅçÀ¸¤Þ¤ì¡£²»³Ú»¨»ïÊÔ½¸Éô¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆËÝÌõ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¼ç¤ÊÌõ½ñ¤Ë¡Ø¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ëー¥Ó¥ó¤ÎÁÏºî½Ñ(https://books.jeane.jp/books/thecreativeact/)¡Ù¡Ø¥é¥¤¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥¹ ¥é¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥à¡¡¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Î²óÁÛ(https://books.jeane.jp/books/rightplacerighttime/)¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥¸ー¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤Û¤«¡£
½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¥¢ー¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤Èー¤½¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤»×º÷¤ÎÎ¹
Ãø¼Ô¡§¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¤ー¥Î¡¡¥Ù¥Ã¥Æ¡¦A.
Ìõ¼Ô¡§ÀõÈøÆØÂ§
»ÅÍÍ¡§ A5ÊÑ·Á¡Ê²£144mm ¡ß ½Ä210mm¡Ë¡¿¥Ïー¥É¥«¥Ðー¡¿122¥Úー¥¸¡Ê¥Õ¥ë¥«¥éー¡Ë
²Á³Ê¡§\2,750±ß¡ÊËÜÂÎ\2,500±ß¡Ë
ISBN¡§978-4-910218-41-0
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë
È¯¹Ô¸µ¡§Jeane Books/YUGEN Gallery
▶︎¥¸ー¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È½ñ»ï¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://books.jeane.jp/books/art_nidekirukoto/)
¡Êhttps://books.jeane.jp/books/art_nidekirukoto/¡Ë
¥¸ー¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³¤³°È¯¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ò´©¹Ô¤¹¤ë½ÐÈÇ¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë²»³Ú·Ï½ñÀÒ¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥í¥Ã¥¯¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¤É¡£70¡¢80Ç¯Âå¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤·¤¿¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ä¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¾¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬¸ì¤ëÀ©ºîÈëÏÃ¤Ê¤É¡¢²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê°ìºý¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¸½Âå¥¢ー¥È¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎËÜ¤â¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¸ー¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡³µÍ×¡Û
¢£±¿±Ä²ñ¼Ò¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ó
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://books.jeane.jp
¢£¸ø¼°£Ó£Î£Ó¡§
X¡§https://twitter.com/JeaneBooks
Instagram¡§ https://www.instagram.com/jeane_books/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ã¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡ä¤Î¤Û¤«¡¢¡ã¥¢ー¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡ä¡¢¡ã¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶È¡ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥É¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡ä
¡¦»Ô¾ìÄ´ºº¡¢¶¥¹çÄ´ºº¤Ê¤É³Æ¼ï¥ê¥µー¥Á
¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð±¿ÍÑ¡Ê¸¡º÷¡¢£Ó£Î£Ó¡¢Æ°²è¤Ê¤É¡Ë
¡¦£Ó£Å£Ï»Üºö¡¢¥¢¥Õ¥§¥ê¥¨¥¤¥È»Üºö
¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯
¡¦³Æ¼ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
¡¦ASP¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥«¥Á¥«¥Á¡×https://katikati.jp/
¡ã¥¢ー¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡ä
¡¦¸½Âå¥¢ー¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖYUGEN Gallery¡× https://yugen-gallery.com/ja/
¡¦¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤ÎÁí¹ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¾ÅÆî¿Í¡× https://shonanjin.com
¡¦½ÐÈÇ»ö¶È¡ÖJeane Books¡×¡¡http://books.jeane.jp/
¡ã¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶È¡ä
¡¦¥³¥¹¥á»ö¶È¡Ö¥¸ー¥ó¤ÎEC¥³¥ó¥µ¥ë¡×https://ec.jeane.jp/
¡¦ÉÔÆ°»º»ö¶È¡Ö¾ÅÆî¿ÍÉÔÆ°»º¡× https://realestate.shonanjin.com/
¡¦¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤Îµá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¥ïー¥¯¾ÅÆî¡×https://work.shonanjin.com/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ó¡¡´ë¶È³µÍ×¡Û
¢£ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÎÓÅÄÍÎÌÀ
¢£ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§£²£°£±£¶Ç¯£±£²·î£¸Æü
¢£·è»»´ü¡¡¡¡¡§£¶·î
¢£»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§£±²¯±ß¡Ê£²£°£²£³Ç¯£±·î¸½ºß¡¿»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://jeane.jp
¢£¸ø¼°£Ó£Î£Ó¡§
https://www.facebook.com/jeaneincjp
https://twitter.com/jeaneinc
https://www.instagram.com/jeaneincjp
¢£½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©107-0062¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-1-31 KDÆîÀÄ»³¥Ó¥ë4F
ÅÅÏÃ 03-6380-6165¡¡FAX 03-6380-6215
¢£ÌÈµö¤Ê¤É¡¡¡§¸ÅÊª¾¦¡ÊÈþ½ÑÉÊ¡Ë¡¡ÅìµþÅÔ¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¡¡Âè30331212827¹æ
ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶È¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¡Ê1¡ËÂè10616¹æ
ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶È¡¡µö²ÄÈÖ¹æ13-¥æ-314999¡¡
ÆÃÄêÊç½¸¾ðÊóÅùÄó¶¡»ö¶È¡¡51-Êç-001048
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§pr@jeane.jp