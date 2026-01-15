¡ÖÂè2²ó ³Ø¤Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à (PLIJ) STEAM¡¦Ãµµæ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÇÀéÍÕÂç³Ø¤È¶¨ÎÏµ¡´Ø¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÀéÍÕÂç³Ø¤Î¼¡À¤ÂåºÍÇ½»Ù±ç¼¼¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô°ðÌÓ¶è¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§ÀéÍÕÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¡¡¶µ¼ø¡¡ÌîÂ¼½ã¡Ë¤È¤½¤Î¶¨ÎÏÃÄÂÎ (¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í·ÐºÑÆ±Í§²ñ¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤«¤º¤µDNA¸¦µæ½ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒZOZO¡¢¼¯Åç·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¤¥ºÂ¾¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í³Ø¤Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊPLIJ¡Ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§±ºÅèÕòÇ¯¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè2²óPLIJ STEAM¡¦Ãµµæ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¡¢·ÐºÑÆ±Í§²ñ¡¢ÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤Î¸å±ç¤Î¤â¤È¡¢STEAM¶µ°é¤ª¤è¤ÓÃµµæ³Ø½¬¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤ò»Ù¤¨¤ëÍ¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸²¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2024Ç¯ÅÙ¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¡¢º£Ç¯ÅÙ¤âÁ´¹ñ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¡¢Âç³Ø¡¢³Ø¹»¡¢ÃÄÂÎ¤è¤ê±þÊç¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¡§³Ø¤Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à (PLIJ) ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
¡¡¡¡¡¡https://plij.or.jp/topics(https://plij.or.jp/topics/)
¡¡15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÀéÍÕÂç³Ø¤È¤½¤Î¶¨ÎÏÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ëÃæ¹â¹»À¸¤Ë¸þ¤±¤¿²Ê³Ø¶µ°é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢JST¼¡À¤Âå¿Íºà°éÀ®»ö¶È¡¡¼¡À¤Âå²Ê³Øµ»½Ñ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¡¡ASCENT-6E(https://stella.e.chiba-u.jp/)¤ò¥Ùー¥¹¤È¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿STEAM¶µ°é¤Ë¤è¤ë¼¡À¤Âå¿ÍºàÍÜÀ®¡×¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¡¢¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï²¼µ¤ÎÅÀ¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ Âç³Ø¤Î¶µ°é¡¦¸¦µæ»ñ¸»¤ò¡ÈËÜÊª¤Î³Ø¤Ó¡É¤È¤·¤ÆÃæ¹âÀ¸¤Ë³«Êü
¡¦ ±Ñ¸ì¡ß²Ê³Ø¡ßÃµµæ¡ÊCLIL¡Ë·¿¹ÖºÂ¤ÎÀ®²Ì¤ò¡È³¤³°Âç³Ø¿ÊÏ©¡É¤È¡È³Ø½ÑÅªÀ®²Ì¡É¤Ç²Ä»ë²½
¡¦ ¶µ°é¡ß¸¦µæ¡ß»º¶È¡ß¹ñºÝ¤È¤¤¤¦¡¢³Ø³°Ï¢·È¤Î¼Á¤È¹¤¬¤ê
¡¦ 2008Ç¯³«»Ï°Ê¹ß¡¢15Ç¯°Ê¾å¡¦6,000¿ÍÄ¶¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê·ÑÂ³À¤È¥¹¥±ー¥ë
¡¡¤Ê¤ª¡¢É½¾´¼°¤ª¤è¤Ó¼õ¾Þ¼ÔÊó¹ð²ñ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡¢¡ÖÂè2²óPLIJ STEAM¡¦Ãµµæ¥°¥é¥ó¥×¥êÉ½¾´¼°µÚ¤Ó¼õ¾Þ¼ÔÊó¹ð²ñ¡ÊÂè17²óSTEAM¿Íºà°éÀ®¸¦µæ²ñ¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÂç³ØÀ¸»ºµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤ª¤è¤ÓZoom Webinar¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤ÏÉ½¾´¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂåÉ½¼Ô¤Ë¤è¤ë¼è¤êÁÈ¤ßÊó¹ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ö¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://plij.or.jp/docs/FlyerAwardCeremony_STEAMSymposium_20260126.pdf)
¡¡ÀéÍÕÂç³Ø¤È¤½¤Î¶¨ÎÏÃÄÂÎ¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤òÎå¤ß¤Ë¡¢º£¸å¤âSTEAM¶µ°é¡¦Ãµµæ³Ø½¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Î³Ø¤Ó¤ÎÁÏ½Ð¤È¿Íºà°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ASCENT-6E³µÍ×
¡¡ÀéÍÕÂç³Ø ¼¡À¤ÂåºÍÇ½»Ù±ç¼¼¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡¢JST ¼¡À¤Âå²Ê³Øµ»½Ñ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥×¥í¥°¥é¥àASCENT-6E¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ÎÀ¤³¦¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡ÖÌ¤Íè²ÁÃÍÁÏ½ÐÎÏ¡×¤ò»ý¤Ä¸¦µæ³«È¯¿Íºâ¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢²Ê³Øµ»½ÑÊ¬Ìî¤Î¹âÅÙ¤Ê´ðÁÃÎÏ¡¢¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÎÁÇÍÜ¡¢¤½¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¼Ò²ñ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤ëÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿Íºâ¤ò°éÀ®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£