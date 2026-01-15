·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£É¾²ÁÀ©ÅÙ¡×¡ú3¡¢¡ú4¼èÆÀ¡¢±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ØSTC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¤òÄó¶¡³«»Ï
¥¯¥é¥¦¥É¥áー¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µÚ¤Ó¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥½ー¥¹¥Ý¥Ã¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ¹ä¡¢°Ê²¼ ¥½ー¥¹¥Ý¥Ã¥É¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºöÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡Ê°Ê²¼¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£É¾²ÁÀ©ÅÙ¡Ë¡×¡ú3¡¢¡ú4¤Î¼èÆÀ¡¢±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ØSTC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÇØ·Ê
ËèÇ¯Á°Ç¯¤Î10Âç¶¼°Ò¤òÈ¯É½¤·¡¢Ãí°Õ´µ¯¤ÈÂÐºöÂ¥¿Ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëIPAÈ¯¹Ô¡Ö¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£10Âç¶¼°Ò ÁÈ¿¥ÊÔ¡×¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¡¢2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤Î3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ä°ÑÂ÷Àè¤òÁÀ¤Ã¤¿¹¶·â¡×¤¬2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ç¤Ï¡¢¸øÅª¤«¤Ä¶È¼ï¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ´ë¶È¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¥ì¥Ù¥ë¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢´ë¶È´Ö¤ÎÈæ³Ó¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Î¶¯²½¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£É¾²ÁÀ©ÅÙ¡×¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯10·î¤«¤é¡ú3¡¢¡ú4¤ÎÉ¾²Á¡¢Å¬ÍÑ¤¬³«»ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¡¢Áá¤±¤ì¤Ð2027Ç¯ÅÙ¤Î¼è°ú¾ò·ï¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÁáµÞ¤ËÂÐ±þÊý¿Ë¤ä½àÈ÷¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢¡ú3¡¢¡ú4¤Î¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤ÎÂÎÀ©¹½ÃÛ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈºîÀ®¡¢±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤Î¤´Í×Ë¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥½ー¥¹¥Ý¥Ã¥É¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºöÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡×¡ú3¡¢¡ú4¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ï¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡¦Ç§¾Úµ¬³ÊÅù¤Î¼èÆÀ¡¢±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ØSPC Trust Chain¡Ù¤È¤ÏÊÌÅÓ¡¢¡ú3¡¢¡ú4¤Î¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤ÎÂÎÀ©¹½ÃÛ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈºîÀ®¡¢±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ØSTC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ØSTC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù³µÍ×
STC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë²¼µ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ºî¶È¥µ¥Ýー¥È
¡¡¡ú3¡ú4¼èÆÀ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÂÎÀ©¹½ÃÛ¡¦½ñÎàºîÀ®¥µ¥Ýー¥È
¡¡¢¨Â¿¿ô¤ÎÀ®²ÌÊª¡¦Ê¸½ñ¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ
¡¦ºÇÅ¬²½¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡ú3¡ú4¼èÆÀ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¾®¹©¿ô¡¦ºÇ¾®¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Î¤´Äó°Æ
¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦Äó¶¡
¡¡´ÝÅê¤²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ªµÒÍÍ¤Ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ
¤Þ¤¿¡¢¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¡¢²¼µ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦STC Basic¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡ú3¡ú4Í×·ï»ö¹à¡¦É¾²Á´ð½à¥Á¥§¥Ã¥¯»Ù±ç
¡¡¢¨¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ØSPC Trust Chain¡Ù¤ÎÍøÍÑ¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦STC S3¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡ú3¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î²¼µ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡- ¸½¾õÇÄ°®
¡¡- ¥ê¥¹¥¯¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤È¥ê¥¹¥¯ÂÐ±þ·×²è
¡¡- µ¬Äø·²¤ÎÀ°È÷
¡¡- µ»½ÑÅª¡¦±¿ÍÑÂÐºö¤Î¼ÂÁõ
¡¡- ¶µ°é¡¦°Õ¼±¸þ¾å¤È±¿ÍÑÄêÃå
¡¡- ÆâÉô´Æºº¤ÈÀ§Àµ
¡¡- ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥ì¥Ó¥åー
¡¦STC S4¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡ú4¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î²¼µ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡- ¸½¾õÇÄ°®
¡¡- ¥ê¥¹¥¯¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤È¥ê¥¹¥¯ÂÐ±þ·×²è
¡¡- µ¬Äø·²¤ÎÀ°È÷
¡¡- µ»½ÑÅª¡¦±¿ÍÑÂÐºö¤Î¼ÂÁõ
¡¡- ¶µ°é¡¦°Õ¼±¸þ¾å¤È±¿ÍÑÄêÃå
¡¡- ÆâÉô´Æºº¤ÈÀ§Àµ
¡¡- ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥ì¥Ó¥åー
¢¨²Á³Ê¤ÏÊÌÅÓ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½ー¥¹¥Ý¥Ã¥É¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁÈ¿¥¤Ø¤Î¥Ý¥ê¥·ー¤È¥ëー¥ë¤ÎÅ¬ÍÑ¡×¡Ö¿Í¤Ø¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¶µ°é¡×¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºö¡×¤ò»°°Ì°ìÂÎ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚSTC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºöÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡×¡ú3¡¢¡ú4¤Î¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤ÎÂÎÀ©¹½ÃÛ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈºîÀ®¡¢±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
https://www.source-pod.co.jp/service/stcc/
¡ÚSPC Trust Chain ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºöÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡×¡ú3¡¢¡ú4¤ò¼èÆÀ¡¦±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä¼«¸ÊÉ¾²Á/¿³ºº¿½ÀÁ¡¢±¿ÍÑ´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ú¼èÆÀ¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°ÍÍêÂ¦¤È²óÅúÂ¦¤Î´ÉÍý¹©¿ô¤ò·àÅª¤ËÄã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://www.source-pod.co.jp/lp/tc/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥½ー¥¹¥Ý¥Ã¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2006Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥áー¥ë¸íÁ÷¿®ÂÐºö¡¦PPAPÂÐºö¡ØSPC Mail¥¨¥¹¥Æ¥£ー¡ÙÅù¥áー¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¦±¿ÍÑ¡¦´ÉÍý¤Ë15Ç¯°Ê¾å·È¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÅª¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶µ°é¡ØSPC Literacy+¡Ù¤äÉ¸Åª·¿¥áー¥ë·±Îý¡ØSPC É¸Åª·¿¥áー¥ë·±Îý¡Ù¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¸¦½¤¡ØSP Security Training¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ØSPC Trust Chain¡Ù¤òÅ¸³«¤·¡¢Ãæ±û´±Ä£¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¢Âç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´ë¶È¡¢Âç³Ø¤Ê¤É¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.source-pod.co.jp/
¢£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥½ー¥¹¥Ý¥Ã¥É¡¡±Ä¶ÈÉô¡¡¥µー¥Ó¥¹±Ä¶È¥Áー¥à
https://www.source-pod.co.jp/service/stcc/
TEL¡§03-5213-4842
¡Ê¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥½ー¥¹¥Ý¥Ã¥É¡¡»ö¶È³«È¯Éô
https://www.source-pod.co.jp/contact/company/
TEL¡§03-5213-4842