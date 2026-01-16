SEVEN BY SEVEN EXCLUSIVE for URBAN RESEARCH
SEVEN BY SEVEN¤¬Ëè¥·ー¥º¥ó¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤¿¥ì¥¶ー¥×¥í¥À¥¯¥È¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¤½¤Î¾ðÇ®¤¬¡¢º£µ¨¡¢URBAN RESEARCH¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·ë¼Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÊÌÃí¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¡£¸Å¤ÎÉ¤¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥â¥Ç¥ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¶õµ¤´¶¤òÅ»¤ï¤»¤¿¡¢º£¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯Ãå¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤ò±é½Ð¤¹¤ëÆÃ¼ì¤Ê¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯²Ã¹©¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÃæ¤Ë¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¾åÉÊ¤µ¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤ÎÃåÍÑ¤ÏÌÞÏÀ¡¢¾å¼Á¤Ê¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ÉÁêÈ¿¤¹¤ëÁÇºà¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¤Û¤ÉÄ´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¤¿¤Ê´é¤È¤â¸À¤¨¤ë¥·¥êー¥º¤ò¡¢ÊÌÃí¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÌÃí1ST TYPE LEATHER JACKET(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26110-1050134/?_ga=2.254047816.197214376.1768376931-604587.1723687207)
ÉÊÈÖ¡§UMB4-800-5225302
²Á³Ê¡§\165,000 (ÀÇ¹þ)
¥«¥éー¡§BLACK / NAVY
¥µ¥¤¥º¡§M / L
ÊÌÃíLEATHER WIDE PANTS(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26110-1040135/?_ga=2.20397304.197214376.1768376931-604587.1723687207)
ÉÊÈÖ¡§UMB4-800-5240303
²Á³Ê¡§\129,800 (ÀÇ¹þ)
¥«¥éー¡§BLACK / NAVY
¥µ¥¤¥º¡§M / L
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
2026Ç¯1·î16Æü(¶â)
¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û
URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/urban-research?_ga=2.20397304.197214376.1768376931-604587.1723687207)
URBAN RESEARCH ³ÆÅ¹(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)
¢¨ ²¼µÅ¹ÊÞ¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
URBAN RESEARCH ¥¥é¥ê¥ÊµÈ¾Í»ûÅ¹ / ¶âÂôÉ´ÈÖ³¹RintoÅ¹ / ¤é¤é¤Ýー¤ÈEXPOCITYÅ¹ / ¥Ô¥ª¥ìÉ±Ï©Å¹ / ¹Åç¥Ñ¥ë¥³Å¹ / ¾®ÁÒ°æÅû²°Å¹ / COCOSA·§ËÜÅ¹ / ¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¼¯»ùÅçÅ¹
¢¨ ¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£