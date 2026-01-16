Plaud¡ÖAmazon.co.jp ¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¥¢¥ïー¥É2025¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥«¥Æ¥´¥êー¾Þ¡×(AI²ÈÅÅÉôÌç¡Ë¤ò¼õ¾Þ
AIµÄ»öÏ¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ëPlaud¡Ê¥×¥é¥¦¥É¡¢ËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¤Ï1·î15Æü (ÌÚ)¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖAmazon.co.jp¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¥¢¥ïー¥É2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥«¥Æ¥´¥êー¾Þ¡×(AI²ÈÅÅÉôÌç¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖAmazon.co.jp ¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¥¢¥ïー¥É2025¡×¤Ï¡¢ Amazon¤ÎÈÎÇä»ö¶È¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é ¡¢¤ªµÒÍÍËþÂÅÙ¤äÇä¾å¡¢Amazon¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Î³èÍÑÅÙ¤Ê¤É¤Î»ØÉ¸¤ò´ð¤Ë¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁ´8ÉôÌç¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥«¥Æ¥´¥êー¾Þ¡×¤Ï¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Î4¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¡¢²ÈÅÅ¡¦¥«¥á¥é¡¦AVµ¡´ï¡¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¡¦¤ª¼ò¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤É¡¢¤è¤êºÙ¤«¤¯Ê¬Îà¤·¤¿28ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÈÎÇä»ö¶È¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£
PLAUD³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー Watson ¤Î¥³¥á¥ó¥È
±É¤¨¤¢¤ë¥«¥Æ¥´¥êー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤´°¦ÍÑ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢Plaud¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶ÈÌ³¤ÇAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÁØÀº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖAmazon.co.jp¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¥¢¥ïー¥É2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=206875745051&ref_=spr26(https://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=206875745051&ref_=spr26)
¢£Plaud¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Plaud¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿AI¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³ー¥Àー¥·¥êー¥º¤¬Á´À¤³¦¥æー¥¶ー¿ôÎß·×150Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢À¤³¦¤Ç¿®Íê¤µ¤ì¤ëAIµÄ»öÏ¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÏÃ¤¹¡¦Ê¹¤¯¡¦¸«¤ë¡¦¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³³èÆ°¤«¤éÃÎÀ¤òÂª¤¨¡¢¤Þ¤È¤á¡¢³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼¡À¤Âå¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÏPlaud¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¤³¦Âè2°Ì¤Î½ÅÍ×»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´¹ñ300¥«½ê°Ê¾å¤ÎÈÎÇäÅ¹¤ÇÅ¸³«¤·¡¢¸Ä¿Í¤«¤é´ë¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
Plaud Inc.¤Ï¡¢2021Ç¯11·î12Æü¤ËºÇÀèÃ¼¤ÎAI¸¦µæ¿Íºà¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿³×¿·Åª¤ÊµÄ»öÏ¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹ ¡£ISO/IEC 27001¡¢ISO/IEC 27701¡¢SOC 2 Type II¡¢HIPAA¡¢GDPR¡¢¤ª¤è¤ÓEN18031¤Î´°Á´½àµò¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¹â¿å½à¤Î¥Çー¥¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÊÝ¸î¤ò¼Â¸½¤·¡¢°åÎÅ¡¦Ë¡Î§¡¦¶âÍ»¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥æー¥¶ー¤«¤é¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú´ë¶ÈÌ¾¡Û¡§PLAUD³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú½»½ê¡Û¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-21-1½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨33F
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡Û¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Nathan Xu¡Ê¥Í¥¤¥µ¥ó ¥·¥åー¡Ë
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://jp.plaud.ai/
¡¡Amazon¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡§https://amzn.to/47FmrC5
¡¡³ÚÅ·»Ô¾ì¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡§https://www.rakuten.co.jp/plaud/
¡¡¸ø¼°X ¡§https://x.com/PLAUD_Japan
¡¡¸ø¼°Instagram ¡§https://www.instagram.com/plaud_japan/
¡¡¸ø¼°TikTok ¡¡¡¡¡§https://www.tiktok.com/@plaud_japan
¡¡¸ø¼°LINE ¡§https://line.me/R/ti/p/@748ozlbr
¡¡¸ø¼°¥¢¥×¥ê ¡§https://jp.plaud.ai/pages/plaud-note-app-download
¡ÚËÜ¼Ò¡Û¡§PLAUD Inc.(¥×¥é¥¦¥É ¥¤¥ó¥¯)
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡Û¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô·ó CEO¡§Nathan Xu¡Ê¥Í¥¤¥µ¥ó ¥·¥åー¡Ë
¡Ú½»½ê¡Û¡§880 Harrison St, San Francisco, California, 94107, USA
¡ÚµòÅÀ¥ª¥Õ¥£¥¹¡Û¡§¥·¥¢¥È¥ë¡¢Åìµþ¡¢ËÌµþ¡¢¿¼圳¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë
¡Ú¼Ò°÷¿ô¡Û¡§400¿Í°Ê¾å