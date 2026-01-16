¥¹¥ー¥ê¥¾ー¥È½é»öÎã¡ª¤Õ¤¸¤Æ¤ó¥¹¥Îー¥ê¥¾ー¥ÈÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËßÖ¤áÄ´Íý¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ
PRESS RELEASE
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì
2026Ç¯1·î16Æü
TechMagic³ô¼°²ñ¼Ò
¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤Ç¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡ÉÂÎ¸³¤ò³×¿·¤¹¤ëTechMagic³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÇòÌÚÍµ»Î¡¢°Ê²¼ ¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¡Ë¤Ï¡¢ÉÙ»Î´Ñ¸÷³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§»³Íü¸©ÆîÅÔÎ±·´¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»ÖÂ¼ÏÂÌé¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤Õ¤¸¤Æ¤ó¥¹¥Îー¥ê¥¾ー¥È¡×Æâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥±¥ë¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯12·î20Æü¤Î±Ä¶È³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ßÖ¤áÄ´Íý¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖI-Robo 2¡×¤ÎÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¹¥ー¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤ÏËÜ·ï¤¬½éÆ³Æþ»öÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡Ê¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÏÆ³Æþ¸å¤Î¼ÂÀÓÈ¯É½¤Ç¤¹¡Ë
¤Õ¤¸¤Æ¤ó¥¹¥Îー¥ê¥¾ー¥È
¢£Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¡§
¡Ö¤Õ¤¸¤Æ¤ó¥¹¥Îー¥ê¥¾ー¥È¡×¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¤¯¡¢¥¹¥ー¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥É¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ÇÆø¤ï¤¦¥¹¥ー¾ì¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤ÎÂçÎÌÄ´Íý¤È¡¢°ÂÄê¤·¤¿Ì£¡¦ÉÊ¼Á¤ÎÄó¶¡¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¿Í¼êÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖI-Robo 2¡×Æ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢ÈËË»»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿Äó¶¡¥¹¥Ôー¥É¤ò°Ý»ý¤·¡¢Ä´ÍýÉé²Ù¤Î·Ú¸º¤È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿½à²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨ÀáÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤´Ñ¸÷¡¦¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¿ßË¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÄê±¿±Ä¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¤Ë²Ã¤¨¡¢ßÖ¤á¤â¤Î¤Î¿·¥á¥Ë¥åー3¼ïÎà¤ò¿·¤¿¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£I-Robo 2¤ò³èÍÑ¤·¤¿Äó¶¡¥á¥Ë¥åー¡§
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥±¥ë¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖI-Robo 2¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢°Ê²¼¤ÎßÖ¤áÄ´Íý¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë
¥Á¥ãー¥·¥åーßÖÈÓ¡¡1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾Æ¤¤½¤Ð¡¡1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
²¦Æ»ÆùÌîºÚßÖ¤á¡¡1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥±¥ë¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿©»ö½è¡Ö¥±¥ë¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²óÆ³Æþ¤·¤¿ßÖ¤áÄ´Íý¥á¥Ë¥åー¤Ë²Ã¤¨¡¢3¼ïÎà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥éー¥á¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÌÍÎà¤äÐ§¤â¤Î¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥á¥Ë¥åー¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥ー¾ì¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥Ëー¥º¤Î¹â¤¤ÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß¾ðÊó
»ÜÀßÌ¾¡§¤Õ¤¸¤Æ¤ó¥¹¥Îー¥ê¥¾ー¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¥»¥ó¥¿ー¥Ï¥¦¥¹£±F ¿©»ö½è¡Ö¥±¥ë¥ó¡×
½êºßÃÏ¡§»³Íü¸©ÆîÅÔÎ±·´ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®Á¥ÄÅ3633-1
ºÂÀÊ¿ô¡§130ÀÊ¡ÊÁ´ÀÊ¶Ø±ì¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～16¡§00¡¡
¡¡(¥Ê¥¤¥¿ー±Ä¶ÈÆü～20¡§00)
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0555-85-2000
¢£¤Õ¤¸¤Æ¤ó¥¹¥Îー¥ê¥¾ー¥È»ÙÇÛ¿Í¡¡»³¸ý¸÷µ®»á¥³¥á¥ó¥È¡§
²ÔÆ¯³«»Ï¸å¡¢¥Ôー¥¯¥¿¥¤¥à¤Îº®»¨¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¥¹¥ー¾ì¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä´Íý¸½¾ì¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áàºî¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤âÃ»´ü´Ö¤Ç»È¤¤¤³¤Ê¤»¤¿¤Þ¤·¤¿¡£»Å¾å¤¬¤ê¤¬°ÂÄê¤·¡¢°ìÄê¤ÎÉÊ¼Á¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥²¥ì¥ó¥Ç¿©¤È¤·¤Æ¤ÎÉÊ°Ì¤òÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÏÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£I-Robo 2¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÀö¾ôµ¡Ç½¤äÂçÎÌÄ´Íý¤ËÅ¬
¤·¤¿µ¡Ç½¤¬¿Ê²½¤·¡¢¥·ー¥º¥óÃæ¤Î¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ßÖ¤áÄ´Íý¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖI-Robo 2¡×
¥Æ¥Ã¥¯¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬³«È¯¤·¤¿Ä´Íý¥í¥Ü¥Ã¥ÈI-Robo ¤Ï¡¢ÙøÙÂ¡¢²ÃÇ®¡¢Ä´Íý¸å¤ÎÆé¤ÎÀö¾ô¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÏ¢¤ÎÆ°ºî¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¡¢ßÖÈÓ¡¦ÌîºÚßÖ¤á¤Ê¤É¡¢½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¼«Æ°¤ÇºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£¼«Æ°Ä´Íý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥á¥Ë¥åー¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢²ÃÇ®²¹ÅÙ¡¢²ÃÇ®»þ´Ö¡¢Æé¤Î²óÅ¾¥¹¥Ôー¥É¡¢²óÅ¾Êý¸þ¤ò½ÀÆð³î¤ÄÅ¬ÀÚ¤ËÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£I-Robo¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¾Ê¿Í²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¿Í¤¬¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖI-Robo 2¡×¤Ï¹¹¤Ë¥µ¥¤¥º¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Àö¾ôÀ¤ä¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÁàºîÀ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¿Ê²½ÈÇ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´Í×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ÂÁ´¥¬ー¥É¤ä½Û´Ä¥Õー¥É¤Ê¤É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÄÉ²Ã²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ÎÉý¤¬¹¹¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥ßÖ¤áÄ´Íý¥í¥Ü¥Ã¥È I-Robo 2: Ä´Íý¤ÈÀö¾ô¤ò¼«Æ°²½
¢£ÉÙ»Î´Ñ¸÷³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§ÉÙ»Î´Ñ¸÷³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ »³Íü¸©ÆîÅÔÎ±·´ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®Á¥ÄÅ3633-1
ÁÏ¶ÈÆü¡§1959Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÁÏ¶È°ÊÍè¤ÎÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼«Á³¤È¿Í´Ö¤È¤ÎÄ´ÏÂ¡×¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢¥ì¥¸¥ãー»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¡¢À¸³èÎ®ÄÌ»ö¶È¤Î»°ËÜÃì¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥¸¥ãー»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥´¥ë¥Õ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¥³ー¥¹¤ò´Þ¤à3¤Ä¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²¹Àô»ÜÀß¡¢ÉÙ»ÎËÌÏ¼ºÇÂçµé¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó»ÜÀß¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¡¢¥¹¥ー¾ì¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉÙ»ÎËÌÏ¼¤Ë¹¤¬¤ëÊÌÁñÃÏ¤Î³«È¯¡¦Ê¬¾ù¤Î¤Û¤«¡¢¹ÃÉÜ¶á¹Ù¤Ë¤ª¤±¤ëÂçµ¬ÌÏ½»ÂðÃÏ¤Î³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¸³èÎ®ÄÌ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼ïÀ¸³èÄó°Æ¤ä¶ÈÌ³»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Êë¤é¤·¤ä»ö¶È³èÆ°¤òÉý¹¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Æ¥Ã¥¯¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Æ¥Ã¥¯¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¿ÍÎà¤¬ÁÏÂ¤Åª¤ËÀ¸¤¤ëÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤ò·Ç¤²¡¢Ä´Íý¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¶ÈÌ³¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹âÅÙ¤Ë¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ê¿Í²½¡¦¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¿¤À¿Í¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆ¯¤¯¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Î¼ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¹¬¤»¤ò¿Í¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¹¬Ê¡¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÁÏ¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£TechMagic³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾: TechMagic³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò: ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÀÄ³¤2¡¾5¡¾10¡¡¥Æ¥ì¥³¥à¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ëÀ¾Åï19³¬
ÀßÎ©: 2018Ç¯2·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô: ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÇòÌÚ Íµ»Î
URL: https://techmagic.co.jp/
¥Æ¥Ã¥¯¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡¢2018Ç¯2·î¤ËÀßÎ©¡£¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¿ÍÎà¤¬ÁÏÂ¤Åª¤ËÀ¸¤¤ëÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢¿©¤ò¼è¤ê´¬¤¯Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¿Í¤¬¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¡¢À¸»ºÀ¤Î¹â¤¤¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ¿·¤ÎAI¤ä¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤ò¹âÅÙ¤ËÍ»¹ç¤·¤¿³Æ¼ï¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î´ë²è¡¢Àß·×¡¢ÈÎÇä¡¢ÊÝ¼é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£TechMagic³ô¼°²ñ¼Ò¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ
1. Ä´Íý¥í¥Ü¥Ã¥È»ö¶È
¼ç¤ËÂç¼ê°û¿©¥Á¥§ー¥óÅ¹¤Î¿ßË¼Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÏ¢¤ÎÄ´Íý¹©Äø¤ò¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Î¾Êý¤Îµ»½Ñ¤ò¹âÅÙ¤ËÍ»¹ç¤·¤Æ¼«Æ°²½¤·¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤ÎÌ£¤ä¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·ÉÊ¼Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Ä´Íý¹©Äø¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¿Í·ïÈñ¤òÍÞÀ©¤·Å¹ÊÞÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³·Ú¸º¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿ÍÃ±°Ì¤Î¾Ê¿Í²½¤ò´ûÂ¸Å¹ÊÞ¤Ç¤âÆ³Æþ²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È³î¤Ä¹â¸úÎ¨¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¼Â¸½¡£¸ÜµÒ¤ÎÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¡¢Éý¹¤¤Ä´ÍýÊýË¡¡¦Äó¶¡¥×¥í¥»¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¶ÈÌ³¥í¥Ü¥Ã¥È»ö¶È
¿©ÉÊ¹©¾ì¤ä¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢ÉÔÄê·Á¿©ÉÊ¤ÎÄêÎÌÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢ÇéÎÌ¡¢ÀÑÉÕ¤äÀö¾ô¸å¤Î¿©´ï»ÅÊ¬¤±¤Ê¤É¤ÎÃ±½ãºî¶È¤òÃÎÇ½¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Æ°²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÈÌ³·Ú¸º¤ÈÏ«Ì³ÈñÍÑ¤Îºï¸º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÜÀß¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤Î¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¤òºÇÂç²½¤·¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
