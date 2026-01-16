½¾¶È°÷¤Ø¤Î»ñ»º·ÁÀ®»Ù±ç¤Î¼èÁÈ¤ßÀ®²Ì¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢´ë¶È¤Î¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò»Ù±ç
³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡ÊÆ¬¼è¡§²ÃÆ£ ¾¡É§¡¢°Ê²¼¡Ö¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§µÌ ÂçÃÏ¡¢°Ê²¼¡ÖPeopleX¡×¡Ë¤Ï¶¨Æ¯¤·¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤Î»ñ»º·ÁÀ®»Ù±ç¤ä¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿´ë¶È¤Î¼èÁÈ¤ß¤ÎÀ®²Ì¤òÄêÎÌÅª¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ä¾¯»Ò¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºâÌ³¡¦»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈóºâÌ³ÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë¿Í»öÀïÎ¬¤Î¹âÅÙ²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼èÁÈ¤ß¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤È½¾¶È°÷¤Î´Ø·¸À¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¡¢½¾¶È°÷¤Î³ÎÊÝ¡¦ÄêÃå²½¤ä¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿´ë¶È¤Î¼èÁÈ¤ß¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤Ï¡¢¶âÍ»¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎ¾Â¦ÌÌ¤«¤é¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë·Ð±ÄÀïÎ¬¤È¿Í»öÀïÎ¬¤ÎÏ¢Æ°¤Ë¸þ¤±¤ÆÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡§¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë·¼È¯
¼è°úÀè´ë¶È¤ä¡Ò¤ß¤º¤Û¡Ó¤Î½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¥»¥ß¥Êー¤äÊÙ¶¯²ñ¤Ê¤É¤òÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×À¤äºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡¢¼ÂÁ©»öÎã¤Ê¤É¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î°Õ¼±²þ³×¤ÈÃÎ¼±¤Î·¼È¯¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡§´ë¶È¤È½¾¶È°÷¤ò¡È·Ò¤°¡ÉHR¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡
PeopleX¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëHRÎÎ°è¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Î¼è°úÀè´ë¶È¤ØÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤È½¾¶È°÷¤Î´Ø·¸À¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤¬´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë´ë¶È¤ä½¾¶È°÷¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡È¼ÂÁ©¡É¡ÊÊó½·À©ÅÙ¡¦Ê¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¡Ë¤È¡È³Ø¤Ó¡É¡Ê¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î¸þ¾å¡Ë¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢PeopleX¤Î¤â¤Ä½¾¶È°÷¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¡¦¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°»Ù±ç¡¢ÄêÃå»Ù±ç¡¢¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³èÀ²½Åù¡¢´ë¶È¤È½¾¶È°÷¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¶¯¤á¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¥Èー¥¿¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¹¥Æ¥Ã¥×3¡§¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¼èÁÈ¤ßÀ®²Ì¤ÎÄêÎÌÅª²Ä»ë²½
½¾¶È°÷¤Î»ñ»º·ÁÀ®»Ù±ç¤Ë¤è¤ë¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¼Â¸½ÅÙ¹ç¤¤¡¢½¾¶È°÷¤Î¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¡¦ÄêÃå¾õ¶·¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥³¥¢¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ØÉ¸¤òÂÎ·ÏÅª¤«¤ÄµÒ´ÑÅª¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò¶¦Æ±¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢PeopleX¤ÎAIÎÎ°è¤Ç¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÅù¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢¤è¤êÀºåÌ¤Ç¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤¿Ê¬ÀÏ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤ÈPeopleX¤Ï¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿Í¡×¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Î¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤à¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¶âÍ»¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎ¾Â¦ÌÌ¤«¤é¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ò¶¦ÁÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô
ÂåÉ½¼Ô¡§¼èÄùÌòÆ¬¼è¡¡²ÃÆ£ ¾¡É§¡Ê¤«¤È¤¦ ¤Þ¤µ¤Ò¤³¡Ë
È¯ÂÆü¡§2013Ç¯7·î1Æü
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©100-8176¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1ÃúÌÜ5ÈÖ5¹æ¡ÊÂç¼êÄ®¥¿¥ïー¡Ë
¢£PeopleX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡µÌ ÂçÃÏ
½êºßÃÏ¡§¢©160-0023¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2ÃúÌÜ6-1 ¿·½É½»Í§¥Ó¥ë24³¬
»ö¶È³µÍ×¡§ÂÐÏÃ·¿AIÌÌÀÜ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×Åù¡¢ÂÐÏÃ·¿AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://corp.peoplex.jp/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX ¹ÊóÃ´Åö TEL¡§03-6683-4199 Mail¡§info@peoplex.jp