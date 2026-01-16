ZWO¼ÒÀ½¥¹¥Þー¥ÈÅ·ÂÎË¾±ó¶À¡ÖSeestar S30 Pro¡×ÈÎÇä·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Áí¹ç¸÷³Øµ¡´ï¥áー¥«ー³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¯¥»¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿·ºÊÏÂ½Å¡Ë¤Ï¡¢ZWO¼ÒÀ½¤Î¥¹¥Þー¥ÈÅ·ÂÎË¾±ó¶À¡ÖSeestar S30 Pro¡×¤ò¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖSeestar S30 Pro¡×¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÅ·ÂÎ¼Ì¿¿»£±Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖSeestar¡×¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡£
¹âÅÙ¤Ê¼«Æ°Æ³Æþ¡¦ÄÉÈøµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¤è¤ê¹â²è¼Á¤Ç¥¹¥Þー¥È¤Ê»£±ÆÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤¿¼¡À¤Âåµ¡¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¢¤«¤Ä¹çË¡Åª¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¹ñÆâÅÅÇÈË¡¡Êµ»½Ñ´ð½àÅ¬¹ç¾ÚÌÀ¡Ë¤ÎÅ¬¹ç³ÎÇ§¤ª¤è¤Ó¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎÀµµ¬¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò´Þ¤á¤¿Æ³Æþ½àÈ÷¤ò±Ô°Õ¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä»þ´ü¤ª¤è¤Ó¶¡µë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
È¯Çä»þ´ü¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ÏÀ¸»ºÂæ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢È¯Çä³«»Ï¸å¤âÀ½ÉÊ¤¬¤ª¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯¤Î¤ª»þ´Ö¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤´Íý²ò¤Î¤Û¤É¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¯¥»¥ó
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¯¥»¥ó¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿·ºÊÏÂ½Å
ÁÏ¶È1949Ç¯¡¡ËÜ¼Ò¡¡ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô
Å·ÂÎË¾±ó¶À¡¢ÁÐ´ã¶À¡¢¸²Èù¶À¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥¹¥³ー¥×¡¢¥ëー¥Ú¤Ê¤É¤ÎÀß·×¡¢À½Â¤¤ò¹Ô¤¦¸÷³Øµ¡´ï¥áー¥«ー