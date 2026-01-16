2026Ç¯ ¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¡¦FX²ñ¼Ò¤ÎÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡ÖMINKABU¡× ¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¡¦FX²ñ¼ÒÈæ³Ó¤è¤ê°ìµó¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¡Ê°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜËÜ Ä¾¿Í¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖMINKABU¡Ê¤ß¤ó¤«¤Ö¡Ë¡×¡Êhttps://minkabu.jp/¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ã¥È¾Ú·ôÈæ³Ó¤È¡¢FX²ñ¼ÒÈæ³Ó¤Ë¤ª¤±¤ë2026Ç¯ÈÇÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢»ñ»º·ÁÀ®ÁØ¤Î³§ÍÍ¤¬¤´¼«¿È¤ÎÅê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¾Ú·ôµÚ¤ÓFX²ñ¼Ò¤òÁª¤Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤«¤é¤Î¾ðÊó¤È¡¢±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼«¤é¤¬¼ÂºÝ¤Ë³Æ¼Ò¤Î¸ýºÂ¤òÍøÍÑ¤·¡¢Áí¹ç¡¢¼ê¿ôÎÁ¡¢¥Á¥ãー¥È¡¢¥È¥ìー¥É¥Äー¥ë¡¢¼è°·¾¦ÉÊ¤Ê¤ÉÊ£¿ôÉôÌç¤ËÊ¬¤±¤ÆÅ°ÄìÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÍ°ÕµÁ¤Êµ¡Ç½µÚ¤Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥µ¥¤¥È¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¼¼Â¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾Ú·ô²ñ¼ÒÈæ³Ó¡¡ÉôÌçÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/115459/table/87_1_e01ff55f0c100d93623d9e7591c7e39e.jpg?v=202601160152 ]
¡ÚFX²ñ¼ÒÈæ³Ó¡¡ÉôÌçÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/115459/table/87_2_55329389e0108b3c14167175bc984dbd.jpg?v=202601160152 ]
¢¨¥é¥ó¥¥ó¥°¾ÜºÙ¤Ï¡¢³Æ¥é¥ó¥¥ó¥°·ÇºÜ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÂ¿ÌÌÅª¤ÊÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î～12·î
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖMINKABU¡Ê¤ß¤ó¤«¤Ö¡Ë¡×¤ä¡ÖKabutan¡Ê³ôÃµ¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»ñ»º·ÁÀ®¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤È¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Ë»ñ¤¹¤ë¾ðÊó¤òÀ¸À®¤·¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥åー¥¹¡×¤ä¡Ö¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥°¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¾ðÊó¡¢´ÚÎ®¾ðÊó¡¢½÷À¸þ¤±¾ðÊó¡¢À¸³è¾ðÊó¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÀ¸³è¥µー¥Ó¥¹Åù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÆü¾ï¤¬¤è¤ê¡Ø¥ï¥¯¥ï¥¯¡Ù¤ÇºÌ¤é¤ì¤ëÆü¡¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ø¤Î¡Ø¥È¥Ó¥é¡Ù¤ò³«¤Â³¤±¡¢¾ï¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Ö¥É¥¢²ñ¼Ò³µÍ×¡Êhttps://livedoor.co.jp/¡Ë
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§ ¡Ö¼¡¤Î¡Ø¥ï¥¯¥ï¥¯¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥È¥Ó¥é¤ò³«¤¯¡×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Ö¥É¥¢
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶1-9-1
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 2022Ç¯10·î7Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜËÜ Ä¾¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ ¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢web¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢Â¿ÌÜÅª¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß±¿±Ä
±¿±Ä¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢°ìÍ÷¡§
-¡Ö¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥åー¥¹¡×¡Êhttps://news.livedoor.com/¡Ë
-¡Ö¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥°¡×¡Êhttps://blog.livedoor.com/¡Ë
-¡ÖKstyle¡×¡Êhttps://www.kstyle.com/¡Ë
-¡ÖPeachy¡×¡Êhttps://news.livedoor.com/article/category/55/¡Ë
-¡ÖMINKABU¡Ê¤ß¤ó¤«¤Ö¡Ë¡×¡Êhttps://minkabu.jp/¡Ë
-¡Ö¤ß¤ó¤«¤ÖChoice¡×¡Êhttps://minkabu.co.jp/choice/¡Ë
-¡ÖSOCCERKING¡×¡Êhttps://www.soccer-king.jp/¡Ë
-¡ÖBASEBALLKING¡×¡Êhttps://baseballking.jp/¡Ë
-¡ÖBASKETBALLKING¡×¡Êhttps://basketballking.jp/¡Ë
-¡ÖVOLLEYBALLKING¡×¡Êhttps://volleyballking.jp/¡Ë
-¡ÖtotoONE¡×¡Êhttps://www.totoone.jp/¡Ë
-¡ÖULTREX¡×¡Êhttps://ultrex.livedoor.com¡Ë
±¿±Ä¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷¡§
-¡Ö¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×
¡Ê¼ñÌ£¡¦¸ä³Ú´ØÏ¢¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://shopping.livedoor.com/¡Ë
¡Ê¿©ÉÊ¡¦À¸³è´ØÏ¢¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://www.livedoor-shopping.jp/¡Ë
-¡ÖÂ¿ÌÜÅª¥¹¥Ýー¥Ä¥³ー¥ÈSportivo¡×¡Êhttps://sportivo.jp/¡Ë
-¤½¤ÎÂ¾´ØÏ¢»ö¶È¤Î±¿±Ä