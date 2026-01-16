¡Ú¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Û¥¨¥Þ¡¦¥ì¥¢ー¥É¡¢±Ç²è¡Ö28 Years Later: The Bone Temple(¸¶Âê)¡×¤Î¥ïー¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¤ÆÃåÍÑ¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤Î¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§ー¥ë
¥¨¥Þ¡¦¥ì¥¢ー¥É¤¬¡¢±Ç²è¡Ö28 Years Later: The Bone Temple(¸¶Âê)¡×¤Î¥ïー¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥É¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥Þ¡¦¥ì¥¢ー¥É¤Ï¡¢¥Ð¥ëー¥ó¥¹¥«ー¥È¤Ë¥Õ¥ê¥ë¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¤ÎV¥Í¥Ã¥¯¥Ó¥¹¥Á¥§¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢¥·¥ë¥Ðー¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥êー¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥´ー¥ë¥É¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡Ö¥¢¥°¥é¥Õ¡×¤È¡¢¥ê¥ó¥°¡Ö¥¿¥ó¥Ö¥éー¡×¤âÃåÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¤ÎV¥Í¥Ã¥¯¥Ó¥¹¥Á¥§¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢½À¤é¤«¤Ê¥Ð¥ëー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡¢Á´ÂÎ¤Ë»Ü¤·¤¿ÉÔµ¬Â§¤Ê¥Õ¥ê¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥é¥Ã¥Õ¥ë¤Ï¥¹¥«ー¥È¤ÎÁ°¸å¤Ë¤«¤±¤Æ´ö²¿³ØÅª¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Î©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢Ìó300»þ´Ö°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¡¢À©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
PHOTO CREDIT¡§LOUIS VUITTON
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1854Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¡¢³×¿·¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾ï¤ËºÇ¹âµé¤ÊÉÊ¼Á¤ÇÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤â¥È¥é¥Ù¥ë¥é¥²ー¥¸¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ç¤¢¤ë¡¢ÁÏ¶È¼Ô¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ÖÎ¹¤Î¿¿¿ñ(¤³¤³¤í)¡×¤ÎÀº¿À¤òÃé¼Â¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂçÃÀ¤µ¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¡¢Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç·úÃÛ²È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ËÌç¸Í¤ò³«¤¡¢¥×¥ì¥¿¥Ý¥ë¥Æ¡¢¥·¥åー¥º¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¡õ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃúÇ«¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤¬¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤¤¤«¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¾Ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
