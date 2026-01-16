ÏÂ²Î»³¤¢¤±¤Ü¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÎÆþ³Ø¼Ô¤ò¿ï»þÊç½¸¡¢¿ï»þÆþ³Ø¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£´·î¤Ë³«¹»¤·¤¿Ìë´ÖÃæ³Ø¡ÖÏÂ²Î»³¤¢¤±¤Ü¤ÎÃæ³Ø¹»¡×¤ÎÆþ³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æþ³Ø´õË¾¼Ô¤Ø¤ÎÊç½¸´ü´Ö¤äÆþ³Ø¤Î½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¿ï»þÊç½¸¡¢¿ï»þÆþ³Ø¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¡¿½ÀÁ´ü´Ö
¡¡Æþ³Ø¼Ô¤ÎÊç½¸´ü´Ö¤òÎáÏÂ£·Ç¯£±£²·î£±£²Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯£³·î£³£±Æü¤Þ¤Ç¿ï»þÊç½¸¤È¤·¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯£´·î°Ê¹ß¤Ï¿ï»þÊç½¸¡¢¿ï»þÆþ³Ø¤È¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¡Æþ³ØÂÐ¾Ý
¡¡¼¡¤Î¹àÌÜ¤¹¤Ù¤Æ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëÊý¤Ç¡¢¹ñÀÒ¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¦ÎáÏÂ£¸Ç¯£´·î£±Æü»þÅÀ¤Ç£±£µºÐ°Ê¾å¤ÎÊý
¡¡¡¦ÆüËÜ¤ä¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Ç¾®³Ø¹»¤äÃæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢
¡¡¡¡½½Ê¬¤Ê¶µ°é¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÃæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿Êý
¡¡¡¦ÏÂ²Î»³¸©¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý
£³¡¡¿½ÀÁ½ñÎà
¡¡¡¡Æþ³Ø¿½ÀÁ½ñ¡¢ÌÌÃÌ¥·ー¥È¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¤Ê¤É
£´¡¡¿½ÀÁÊýË¡
Æþ³Ø¿½ÀÁ½ñÅù¤ò³Ø¹»»Ù±ç²Ý¤ËÄó½Ð¡Ê»ý»²¡¦Í¹Á÷¡Ë
¡ÊÏÂ²Î»³»ÔÌò½ê£±£±³¬¡Ë
£µ¡¡¼èÁÈÆâÍÆ
¡¡¡¦É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¾®³Ø¹»¤Î³Ø½¬ÆâÍÆ¤òÉü½¬¤·¤Ê¤¬¤é³Ø½¬¤ò¹Ô¤¦´ðÁÃ´ðËÜA¥³ー¥¹
¡¡¡¡ÆÉ¤ß¡¢½ñ¤¡¢ÆüËÜ¸ì»ØÆ³¤òÃæ¿´¤Ë³Ø½¬¤¹¤ë´ðÁÃ´ðËÜB¥³ー¥¹
¡¡¡¡Ãæ³Ø¹»£±Ç¯À¸¤Î³Ø½¬ÆâÍÆ¤òÃæ¿´¤Ë³Ø½¬¤¹¤ëÄÌ¾ï²áÄø
¡¡¡¡Ãæ³Ø¹»£²Ç¯À¸µÚ¤Ó£³Ç¯À¸¤Î³Ø½¬ÆâÍÆ¤òÃæ¿´¤Ë³Ø½¬¤¹¤ëÄÌ¾ï²áÄø£²¡¤£³¤Î£µ¤Ä¤Î¥³ー¥¹¤ÎÃæ¤«¤é¡¢
¡¡¡¡£±£°¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥³ー¥¹¤Ç³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦ÏÂ²Î»³»ÔÎ©ÏÂ²Î»³¹âÅù³Ø¹»Äê»þÀ©¤Î¶µ°÷¤ò¥²¥¹¥È¥Æ¥£ー¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹´ðÁÃ¡×¤ä
¡¡¡¡¡Ö¾ðÊó½èÍý¡×¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³³Ø½¬¤Î¼Â»Ü
¡¡¡¦¥Þ¥ê¥ó¥Ð¡¦¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ²ñ¤ä¥ª¥Ú¥é´Õ¾Þ¡¢Íî¸ì´Õ¾Þ²ñ¡¢ÃãÆ»ÂÎ¸³¤äÂÓ¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤ÎÊ¸²½ÂÎ¸³
Æþ³Ø¼Ô¤ÎÀ¼
¡¦Æþ³Ø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¦¡¦¡¦
¡¡Á´¹ñÅª¤ËÌë´ÖÃæ³Ø¹»¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÏÂ²Î»³»Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂ²Î»³»Ô¤Ë¤âÌë´ÖÃæ³Ø¹»¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡Ö¤¸¤ã¤¢¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¼ÂºÝ¤Ë¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤Æ¡¦¡¦¡¦
¡¡ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Úー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÊ¹¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ÍÁ°¤ÇÆ²¡¹¤ÈÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«¿®¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£Æþ³Ø¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
➤Ìë´ÖÃæ³Ø¤ÎÆâÍÆ¤ä¡¢Æþ³Ø¿½ÀÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢³Ø¹»»Ù±ç²Ý¡Ê073-435-1139¡Ë¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
➤Æþ³ØÊç½¸Í×¹à¡¦Æþ³Ø¿½ÀÁ½ñ¤Ê¤É¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³»ÔÌò½ê£±³¬Áí¹ç°ÆÆâÁ°¡¢£±£±³¬³Ø¹»»Ù±ç²Ý¡¢³Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¡¢³ÆÊ¸²½²ñ´Û¡¢³ÆÊ¡»ã´Û¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ÔHP(https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/gakkou_kyouiku/1000076/1056141.html)¤«¤é¤â¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£