»°É©½Å¹©¥µー¥Þ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¢³¤³°»Ô¾ì¸þ¤±¥Ó¥ëÍÑ¥Þ¥ë¥Á¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÄÉ²Ã¡¡R32ÎäÇÞºÎÍÑ¤Î¡ÖKXZ3¥·¥êー¥º¡×¤òºÇÂç72ÇÏÎÏ¤Þ¤Ç³È½¼
¢¡ 14～24ÇÏÎÏ¤ÎÃ±ÂÎ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÄÉ²Ã¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤ÎÉý¹¤¤¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ
¢¡ º£½Õ¤«¤é²¤½£¸þ¤±¤ËÈÎÇä³«»Ï¡¢¹ë½£¡¦¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤ª¤è¤Ó¥È¥ë¥³¸þ¤±¤ÎÈÎÇä¤â½ç¼¡¡¢³«»ÏÍ½Äê
KXZ3¥·¥êー¥º
»°É©½Å¹©¥°¥ëー¥×¤Î»°É©½Å¹©¥µー¥Þ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§°ËÆ£ ´î·¼¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¡¢»°É©½Å¹©¥µー¥Þ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Ë¤Ï¡¢R32ÎäÇÞ¤òºÎÍÑ¤·¤¿³¤³°»Ô¾ì¸þ¤±¥Ó¥ëÍÑ¥Þ¥ë¥Á¥¨¥¢¥³¥ó¡ÖKXZ3¥·¥êー¥º¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¡¢ÎÌ»º¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢½¾Íè¤Î8～12ÇÏÎÏ¤Î·×3¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢14～24ÇÏÎÏ¤ÎÃ±ÂÎ¥æ¥Ë¥Ã¥È·×7¥â¥Ç¥ë¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÉý¹¤¤¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢º£½Õ¤«¤é²¤½£¸þ¤±¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢¹ë½£¡¦¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤ª¤è¤Ó¥È¥ë¥³¸þ¤±¤ÎÈÎÇä¤â½ç¼¡¡¢³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î³È½¼¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¡ÖKXZ2¥·¥êー¥º¡×¤Ç¤Ï20ÇÏÎÏ¤Î3Âæ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇºÇÂç60ÇÏÎÏ¤À¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥àÍÆÎÌ¤ò¡¢ºÇÂç72ÇÏÎÏ¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ºÇÂç3Âæ¤Þ¤Ç½ÀÆð¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀßÃÖ¾ò·ï¤ä±¿ÍÑÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÅÔ¿´¤Î¥Ó¥ë¤Ê¤ÉÀ©Ìó¤ÎÂ¿¤¤´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥·¥¹¥Æ¥àÍÆÎÌ¤Ç¤â¥æ¥Ë¥Ã¥È¹½À®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÃÖÌÌÀÑ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤ÎÀßÃÖ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¹â¸úÎ¨¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤é¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀ¤ä±¿Å¾¸úÎ¨¤ò¹â¤á¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á´µ¡¼ï¤Î¹â¤µ¤Ï1,750mm¤ËÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°Û¤Ê¤ëÍÆÎÌ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢³°´Ñ¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï´Ä¶Éé²Ù¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£KXZ2¥·¥êー¥º¤Ç¤ÏÃÏµå²¹ÃÈ²½·¸¿ô¡ÊGWP¡Ë¡ÊÃí1¡Ë¤¬2,088¤ÎR410AÎäÇÞ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¤ÏGWP¤¬675¤È¡¢Ìó3Ê¬¤Î1¤Ë¤Ê¤Ã¤¿R32ÎäÇÞ¤òºÎÍÑ¡£µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¿··¿¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤äÁ÷É÷Ï©¤ò°ì¿·¤·¤Æ¡¢¾Ê¥¨¥Í²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¾Ê¥¨¥Í¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡ÖVariable Temperature Capacity Control¡Ü¡×µ¡Ç½¡¢½¾Íèµ¡¤Î¥Ç¥Õ¥í¥¹¥È±¿Å¾¡ÊÃí2¡Ë¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¼¼Æâ²¹ÅÙ¤ÎÄã²¼¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¬¥¹¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¥Ç¥Õ¥í¥¹¥È±¿Å¾¡×µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢²¤½£¤Î°ÂÁ´µ¬À©¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÀìÍÑ°ÂÁ´ÂÐºöÁõÃÖ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢ÎäÇÞÏ³¤¨¤¤¤Ê¤É¤Î°Û¾ï»þ¤ËÎäÇÞ¤ÎÎ®¤ì¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¼×ÃÇÊÛ¤Ï¡¢1Âæ¤ÇÊ£¿ô¤Î¼¼Æâµ¡¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊÀß·×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤ÎÄã¸º¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ËÈ¯Çä¤·¤¿8¡¢10¡¢12ÇÏÎÏ¤Î·×3¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¶õ´Ö¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤È¾Ê¥¨¥Í¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ¿§¤Î¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥³ー¥Êー¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥Ñ¥Í¥ëÌÌ¤Ê¤É¡¢·Ê´Ñ¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë°Õ¾¢¤È´Ä¶À¤ÎÎ¾Î©¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Áí¹çÅª¤Ê²ÁÃÍ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¡ÖA¡Ç ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ïー¥É2025¡×¡ÊÃí3¡Ë¤ª¤è¤Ó¡Ö¹ë½£¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¡ÊÃí4¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÄÉ²Ã¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤â¡¢¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÆ§½±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Û¤Ê¤ëÍÆÎÌ¤äÂ¿¤¯¤ÎÂæ¿ô¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢³°´Ñ¤Ë°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°É©½Å¹©¥µー¥Þ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï¡¢³¤³°»Ô¾ì¸þ¤±¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥¨¥¢¥³¥ó¤ä¥Ó¥ë¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´Þ¤à¶õÄ´µ¡´ï»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀ¤È²÷Å¬À¤¬Î¾Î©¤µ¤ì¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ãí1)Global Warming Potential¤ÎÎ¬¡£CO2¤ò1¤È¤·¤¿ÃÏµå²¹ÃÈ²½·¸¿ô¤Ç¡¢ÃÍ¤¬¾®¤µ¤¤¤Û¤É²¹¼¼¸ú²Ì¤¬Äã¤¯´Ä¶À¤ËÍ¥¤ì¤Þ¤¹¡£
(Ãí2)ÃÈË¼±¿Å¾Ãæ¤Ë¼¼³°µ¡¤ÎÇ®¸ò´¹´ï¤ËÉÕÃå¤·¤¿Áú¤ò¼è¤ê½ü¤¯±¿Å¾¤Ç¤¹¡£±¿Å¾Ãæ¤Ï¼¼Æâµ¡¤ÎÁ÷É÷¤¬Ää»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·úÊª¤Î¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ì»þÅª¤Ë¼¼Æâ²¹ÅÙ¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£
(Ãí3)A¡Ç ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ïー¥É2025¤Î¼õ¾Þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï°Ê²¼¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mhi.com/jp/news/25060401.html
(Ãí4)¹ë½£¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï°Ê²¼¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mhi.com/jp/news/25101701.html