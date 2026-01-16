KBF 25th Anniversary ¡ß Lee Izumida Collaboration
KBF¤Ï2026Ç¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¡¢Lee Izumida »á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤È´¶À¤ÇÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Lee Izumida»á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢25Ç¯´Ö¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿KBF¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬Í»¹ç¡£
°ìËç¤Ç°õ¾Ý¤¬·è¤Þ¤ë¶¯¤µ¤È¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
Lee Izumida»á¤ÈKBF¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡¢Æü¾ï¤ÇÃå¤³¤Ê¤»¤ë¡È¥¢ー¥È¡É¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê»¤»¤ÆKBFÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ø¡¢Æü¡¹¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Lee Izumida ¡ß KBF 25¼þÇ¯¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈ¯Çä³µÍ×¡Û
2026Ç¯1·î16Æü(¶â)
ZOZOTOWN¤Ë¤ÆÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï
2026Ç¯2·î5Æü(ÌÚ)
URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/e/ec-special-kbf-260116-izumidalee/?_ga=2.11441652.197214376.1768376931-604587.1723687207)
KBF ³ÆÅ¹(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store6/)¡¢URBAN RESEARCH Store ³ÆÅ¹(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï
25¼þÇ¯¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥·¥ç¥Ã¥ÑーÇÛÉÛ³«»Ï
¢¨ ¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤ÏKBFÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ KBF ²Ï¸¶Ä®OPAÅ¹¤Ë¤Ï¾¦ÉÊ¡¢25¼þÇ¯¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤ÎÆþ²Ù¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
ITEM
Lee Izumida ¡ß KBF ¥·¥¢ーTEE¡¡\6,600 (tax incl.)(https://www.urban-research.jp/shop/g/gKB26130-2013220/?_ga=2.16087542.197214376.1768376931-604587.1723687207)
COLOR¡§OFF / L.GREEN
Lee Izumida ¡ß KBF ¥×¥ê¥ó¥ÈTEE¡¡\6,600 (tax incl.)(https://www.urban-research.jp/shop/g/gKB26130-2013230/?_ga=2.16087542.197214376.1768376931-604587.1723687207)
COLOR¡§IVORY / PINK / NAVY
Lee Izumida ¡ß KBF ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¡\13,200 (tax incl.)(https://www.urban-research.jp/shop/g/gKB26130-2073120/?_ga=2.226966877.197214376.1768376931-604587.1723687207)
COLOR¡§GREIGE / BLACK
PROFILE
Lee Izumida
³¨ÉÁ¤
1986Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é³¨¤ò½ñ¤»Ï¤á¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«Î±³ØÃæ¤Ë³¨¤ò³Ø¤Ö¡£
2015Ç¯¤è¤êÅìµþ¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢2019Ç¯¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ë³¨ÉÁ¤¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
¥¢¥¯¥ê¥ë²è¤ÎºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´ÇÈÄ¤äÀëÅÁÈþ½Ñ¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë³¨¤äÊ¸»ú¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Instagram @ izumidalee(https://www.instagram.com/izumidalee/)
HP¡§https://izumidalee.com/
KBF
¥¨¥¤¥¸¥ì¥¹¡¦¥·ー¥ó¥ì¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢¤Ò¤È¤µ¤¸¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÄó°Æ¡£
ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/kbf?_ga=2.224754010.197214376.1768376931-604587.1723687207)
Instagram @ kbfofficial(https://www.instagram.com/kbfofficial)