Æ»¤Î±Ø»Íµ¨¤Î¶¿¸ø±àÆâ¡ÖAOZORA ICE PARK¡×¤¬¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Æ»¤Î±Ø »Íµ¨¤Î¶¿¸ø±à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²°³°·¿¥¢¥¤¥¹¥¹¥±ー¥È¥ê¥ó¥¯¡ÖAOZORA ICE PARK¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥×¥óÅöÆü¤Ï¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊËë³«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÎáÏÂ8Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥¿ー¤ÎÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¤µ¤óÍè±à¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖAOZORA ICE PARK¡×¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤ªÍ¶¤¤¤¢¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÎáÏÂ8Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡Ë¸½ºß¡¢22Æü´Ö¤Î±Ä¶ÈÆü¤Ç5,989Ì¾¡Ê£±Æü¤¢¤¿¤êÌó272Ì¾¡Ë¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡ÖAOZORA ICE PARK¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢²ñ¾ì¤ÏÏ¢ÆüÂçÊÑ¤Ê¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥¿ーÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¤µ¤óÍè±à¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ú¼çºÅ¡Û¡§»Íµ¨¤Î¶¿¸ø±à»ØÄê´ÉÍý¼Ô¡¡Í¸ÂÀÕÇ¤»ö¶ÈÁÈ¹çFOOD HUNTER PARK
¡ÚÆü»þ¡Û¡§ÎáÏÂ8Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë9¡§00～10¡§00º¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨±«Å·»þ¤Ï¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÊÑ¹¹
¡Ú¾ì½ê¡Û¡§»Íµ¨¤Î¶¿¸ø±à¡¡½¤·ÊÃÓ
¡ÚÆâÍÆ¡Û¡§Â¼¾å²ÂºÚ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥óµÚ¤Ó¥¹¥±ー¥È¶µ¼¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÏÂ²Î»³¸©¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±ーÏ¢ÌÁ¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±ー¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó
¡ÖAOZORA ICE PARK¡×
¡ã±Ä¶È´ü´Ö¡ä¡¡¡¡ÎáÏÂ7Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÎáÏÂ8Ç¯3·î1Æü(Æü)¤Þ¤Ç
¡ãÍøÍÑ»þ´Ö¡ä¡¡¡¡10¡§00～16¡§30
¡ã³êÁöÎÁ¶â¡ä¡¡¡¡¤³¤É¤â¡Ê¾®³ØÀ¸°Ê²¼¡Ë1,000±ß¡¡¢¨4ºÍ¤«¤éÍøÍÑ²Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª¤È¤Ê¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë1,500±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ê¿Æü¤Ï2»þ´ÖÍøÍÑ¡¢ÅÚÆü½Ë¤Ï1»þ´ÖÍøÍÑ
¡ã¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡ä¡¡ÊÌÅÓÂß·¤Âå500±ß¤¬É¬Í×¡¡¢¨¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡¢¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¤ÏÌµÎÁÂß½Ð
¡ã¤½¤ÎÂ¾¡ä¡¡¡¡¡¡¼êÂÞ¤ÏÉ¬¤º¤´ÃåÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´Í½Ìó¤ÎÊý¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»öÁ°¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ì¤½¢³Ø»ù1Ì¾¤Ë¤Ä¤¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý1Ì¾¤¬É¬¤ºÉÕ¤Åº¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Æ»¤Î±Ø¡¡»Íµ¨¤Î¶¿¸ø±à¡¡FOOD HUNTER PARK¡¡ÅÅÏÃ¡Ê073-499-4370¡Ë¡ä