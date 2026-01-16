Îø°¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡Ø¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ ÁÐÁÛ Break out of my shell¡Ù½Ð±éÀ¼Í¥11Ì¾¤Î¥³¥á¥ó¥È¸ø³«¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒMAGES.¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀõÅÄÀ¿¡Ë¤Ï¡¢Îø°¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡Ø¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ ÁÐÁÛ Break out of my shell¡Ù¡Ê2026Ç¯4·î9ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î½Ð±éÀ¼Í¥11Ì¾¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð±éÀ¼Í¥11Ì¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ø³«¡ª
¹À¥ÍµÌé¡¢Lynn¡¢²Ã·¨°¡°á¤é¡¢¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÂ¾¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÊ¡»³½á¤¬¥³¥á¥ó¥È¡ª
¡¡¡Ø¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ ÁÐÁÛ Break out of my shell¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯4·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥·¥êー¥º25¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¡Ø¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ ÁÐÁÛ ～Not always true～¡Ù¤òËÜÊÔ¤È¤·¡¢¤½¤Î¸åÆüÃÌ¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡ ¡ØÁÐÁÛ¡ÙËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢µ×¼÷ÊÆÌÚ°ì°ª¡Êcv.¹À¥ÍµÌé¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤ò¿Ê¤á¡¢ÁªÂò»è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸À¤¬ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¸ÄÊÌ¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ø¤ÈÊ¬´ô¤·¤Æ³Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ËÜºî¡Ø¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ ÁÐÁÛ Break out of my shell¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ç¡¢»þ·ÏÎó¤Ê¤É¤â°Û¤Ê¤ë³Æ¸ÄÊÌ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸å¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¸ø³«
¡¡ËÜºî¤Î½Ð±éÀ¼Í¥¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢ºîÉÊ¤äÌò¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤É¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ª¤è¤Ó½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤ëÁ´11Ì¾¤è¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¡ØÁÐÁÛ¡ÙËÜÊÔ¤Ë¤ÏÌ¤ÅÐ¾ì¤Ç¡¢2001Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ø¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ 2nd¡Ù°ÊÍè¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëÊ¡»³½á¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ø¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ ÁÐÁÛ Break out of my shell¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¸ø³«Ãæ¤Ç¡¢3¤Ä¤Î¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¡ÚQ£±¡ÛËÜÊÔ¤ËÂ³¤¡¢ºÆ¤Ó±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚQ£²¡Ûº£ºî¤ÏËÜÊÔ¤Î¸ÄÊÌ¥ëー¥È¸å¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤ä¿·¤¿¤Ë°Õ¼±¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚQ£³¡ÛºÇ¸å¤Ë¡¢ËÜºî¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁÐÁÛËÜÊÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿³Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸å¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¡Û
Lynn¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¡Ê½§µÜ¼Ó³¨Ìò¡Ë
¡ÚA£±¡Û
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¤³¤Îµ¡²ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤à¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Û
½§µÜ¼Ó³¨¡Ê¤¹¤Î¤ß¤ä ¤µ¤¨¡Ë
°ì°ª¤ÈÀ¸³è¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜÊÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆó¿Í¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï¸½¼Â¤ÎÊÉ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
²Ã·¨°¡°á¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¡ÊÅ·±©¤Í¤ÍÌò¡Ë
¡ÚA£±¡Û
¡¡¤Í¤Í¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¡Ä¤Ã¡ª
¡¡¤±¤É¡Ä¤Í¤Í¡Ä¤¢¤Ê¤¿¡ÄÂç¾æÉ×¤½¡©¡©¡©
¤È´î¤Ó¤Î¼¡¤Ï¿´ÇÛ¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤è¤®¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î®ÀÐ¤Ï¤Í¤Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Û
Å·±©¤Í¤Í ¡Ê¤¢¤Þ¤Ï ¤Í¤Í¡Ë
°ì°ª¤È¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¤Ï¡¢¤Þ¤À³Ì¤ËÊá¤é¤ï¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡£¤Í¤Í¤Ï¡¢¡È³Ì¡É¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤ÈÊâ¤ò¿Ê¤á¤ë°Ù¡¢Âç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£
´Øº¬Æ·¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¡ÊËÌÊýÏÂ²»Ìò¡Ë
¡ÚA£±¡Û
¡¡ÏÂ²»¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ´¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡ª¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡¡ÌÜ¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Û
ËÌÊýÏÂ²»¡¡¡Ê¤¤¿¤«¤¿ ¤«¤º¤Í¡Ë
ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿ºÇÃæ¤Çµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ì°ª¤Î½õÎÏ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÏÂ²»¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢°ì°ª¤È¤È¤â¤Ëº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
ÍõËÜ¤¢¤ß¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¡Ê¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿ー¡¦¥Þ¥êー¡¦¶Ç¶õÌò¡Ë
¡ÚA£±¡Û
¡¡ÁÇÄ¾¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¼Â¤Ï¡¢¥á¥â¥êー¥º¥ª¥ÕÆó½½¸Þ¼þÇ¯´¶¼Õº×¤Ç¼¡²óºî¤ÎÈ¯Çä·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢»ä¤ÏµÒÀÊ¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÂç¤¤Ê´¿À¼¤ò¡¢´ÑµÒ¤È¤·¤ÆÄ¾ÀÜÂÎ´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤½¤Î½Ö´Ö¤Î±ÇÁü¤Ï¥á¥â¥ª¥Õ¸ø¼°X¤Ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ë¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢»ä¤â³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Î©¾ì¤ÇÈ¯Çä·èÄê¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¸åÀµ¼°¤Ë¡Ö¥Þ¥êー¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÈô¤Ó¾å¤¬¤ë¤¯¤é¤¤´ò¤·¤¯¤Æ¡¢²È¤Ç¾®Ìö¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤¢¤Î²ñ¾ì¤ÇÊ¹¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤ÎÀ¼¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÉ¬¤º±þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤âÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤â¤¦¤È¿´¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Û
¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿ー¡¦¥Þ¥êー¡¦¶Ç¶õ¡Ê¤¢¤¤é¡Ë
À²¤ì¤ÆÎø¿ÍÆ±»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿°ì°ª¤È¶Ç¶õ¡£½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹Ãæ¡¢°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½çÄ´¤Ë¸«¤¨¤¿Æü¾ï¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
»³º¬åº¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¡ÊÃæ¿¹Àã²ÃÌò¡Ë
¡ÚA£±¡Û
¡¡¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤¿Àã²Ã¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À...¡ª¤È¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ä¡¢¤Þ¤¿¤µ¤é¤Ë»þ¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥á¥â¥ª¥Õ¤ÎÎØ¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Û
Ãæ¿¹Àã²Ã¡¡¡Ê¤Ê¤«¤â¤ê ¤»¤Ä¤«¡Ë
ËÜÊÔ¤Ç¡¢Êì¤Ø¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤ò²ò¾Ã¤·¡¢Ì´¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¸«¤Ä¤±¤¿Àã²Ã¡£Î¾¿Æ¤ÎÊª¸ì¤òÊ¹¤¡¢ÁÛ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¡£
±ÊÌ¶ÅÄË¨¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¡ÊÅÄÃæ·ëÌò¡Ë
¡ÚA£±¡Û
¡¡·ë¤Á¤ã¤ó¡¢¤ì¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤¿¡¢Á°ºî¤Î½ª¤ï¤êÊý¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤½¤³¤«¤é¤É¤ó¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Ã¤Æ¥½¥ï¥½¥ï¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡Ä¾Ð¤Ò¤¿¤¹¤éÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Û
ÅÄÃæ·ë¡¡¡Ê¤¿¤Ê¤« ¤æ¤¤¡Ë
Åì±À¤ì¤¤¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ª¥«¥ë¥È¹¥¤¤Ê¾¯½÷¡¦·ë¡£°ì°ª¤È·ë¤Ð¤ì¡¢³Ú¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¿Ê¤Þ¤Ê¤¤Æó¿Í¤ÎÃç¡£
·ë¤Ï¡¢¤¢¤ë·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ú¥ëー¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÌò²ó¤ê¤È¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦µ×¼÷ÊÆÌÚ°ì°ª¡Û
¹À¥ÍµÌé¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¡Êµ×¼÷ÊÆÌÚ°ì°ªÌò¡Ë
¡Ú£Á£±¡Û
¡¡¤Þ¤¿°ì°ª¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Û
µ×¼÷ÊÆÌÚ°ì°ª ¡Ê¤¯¤¹¤á¤® ¤¤¤Ä¤¡Ë
º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¥ëー¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÌò²ó¤ê¤È¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦µ×¼÷ÊÆÌÚ°ì°ª¡£¥ëー¥È¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë°ì°ª¤Î¿ÍÊªÁü¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤æ¤¯¡£
¡ÚËÜÊÔ¤Ç±¿Ì¿¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÆÍ§¡¦ÂçÂ¿´î¿·¡Û
°æÆ£ÃÒºÈ¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¡ÊÂçÂ¿´î¿·Ìò¡Ë
¡ÚA£±¡Û
¡¡Íè¤¿¤ë¤Ù¤»þ¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¤È¡ª±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Á¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤Æ¤â¿·¤Î¤½¤Î¸å¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½ã¿è¤Ê´î¤Ó¤È¡¢¤³¤ì°Ê¾å°¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡¢¤Èµ§¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÂæËÜ¤ò·þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Û
ÂçÂ¿´î¿· ¡Ê¤ª¤ª¤¿¤ ¤¢¤é¤¿¡Ë
ËÜÊÔ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÆÍ§¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¤Í¤Í¥ëー¥È¤Ç¡¢¤½¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¿·¡£
º£ºî¤Î¤Í¤Í¥ëー¥È¤Ç¡¢¡É³Ì¡É¤òÂÇ¤ÁÇË¤í¤¦¤È¤¹¤ë°ì°ª¡¢¤Í¤Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤Î¤½¤Î¸å¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¥·¥êー¥º¤ÎÎòÂåºîÉÊ¤«¤é¡¢º£ºî¤Î¡Ø¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ ÁÐÁÛ Break out of my shell¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¼ÁÌä¤Ë¤´²óÅú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£Ñ£±¡Û¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚQ£²¡Û²þ¤á¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤ä¡¢°Õ¼±¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚQ£³¡ÛºÇ¸å¤Ë¡¢ËÜºî¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè1ºî¡Ø¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ¡Ù¤«¤é¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥È¥ëÁ´ºî¤ËÅÐ¾ì¡¦°ðÊæ¿®¡Û
´ÖÅç½ß»Ê¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¡Ê°ðÊæ¿®Ìò¡Ë
¡ÚQ£±¡Û
¡¡¤É¤Î¥ëー¥È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤¤¤ë°ðÊæ¿®¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚA£±¡Û
¡¡¿®¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤Ã¤Á¤ç³ú¤ß¤·¤¿¤¤¤·¡¢º¤¤Ã¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤¬¤¤¤ì¤ÐÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤ê¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¡£¤¿¤À¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ÇÈà¼«¿È¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬Áý¤¨¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÖÇØÃæ¤Î²¡¤·Êý¡×¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢º£ºî¤ÏÆÃ¤ËÃÏ¤ËÂ¤Î¤Ä¤¤¤¿Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Û
°ðÊæ¿®¡Ê¤¤¤Ê¤Û ¤·¤ó¡Ë
Âè1ºî¤Ç¤Ï¹â¹»À¸¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î°Í§¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£°ÊÍè¡¢³ÆºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò¡¢»þ¤Ë¸«¼é¤ê¡¢»þ¤ËÎå¤Þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤ÆÈà¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤ò¸«¼é¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢º£ºî¤Ç¤ÏºÊ»Ò¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÂè2ºî¡Ø¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ 2nd¡Ù¤«¤é¡ØÁÐÁÛ¡ÙËÜÊÔ¤ËÅÐ¾ì¡¦Æî¤Ä¤Ð¤á¡Û
ÃÓß·½ÕºÚ¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¡ÊÆî¤Ä¤Ð¤áÌò¡Ë
¡Ú£Ñ£±¡Û
¡¡º£ºî¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ä¤Ð¤á¤Î²áµî¤Ë´Ø¤¹¤ëÊª¸ì¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚA£±¡Û
¡¡¤Ä¤Ð¤áÀèÀ¸¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤êºîÉÊ¤È¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2nd¤Î¤Ä¤Ð¤áÀèÀ¸¤«¤éÁÐÁÛ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥Ôー¥¹¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡×¤ò¤®¤ã¤Õ¤ó¤È¸À¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¡¢ÂçÊÑ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤äー¤¤¤äー¤¤¡¢¤¶¤Þー¤ß¤í¡ª
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Û
Æî¤Ä¤Ð¤á¡Ê¤ß¤Ê¤ß ¤Ä¤Ð¤á¡Ë
¡Ø¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ 2nd¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢Åö»þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ï·ë¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤Æ¡ØÁÐÁÛ¡ÙËÜÊÔ¤ËÅÐ¾ì¡£Ì¼¤Ç¤¢¤ëÀã²Ã¤È¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ò²ò¾Ã¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤òÄÌ¤ï¤»¤¿¤Ä¤Ð¤á¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢É×¡¦Ãæ¿¹æÆÂÀ¤È¤ÎÊª¸ì¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¡Ø¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ 2nd¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÆÍ§¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡¦Ãæ¿¹æÆÂÀ¡Û
Ê¡»³½á¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¡ÊÃæ¿¹æÆÂÀÌò¡Ë
¡Ú£Ñ£±¡Û
¡¡2001Ç¯È¯Çä¤Î¡Ø¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ 2nd¡Ù°ÊÍè¤Î¤´½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚA£±¡Û
¡¡ÀµÄ¾¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ¤Ã¤Æ20Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤¢¤Î¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ¡©¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤â²á¤®¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦º£¤Ë¿·ºî¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´î¤Ó¤âÍ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Û
Ãæ¿¹æÆÂÀ¡Ê¤Ê¤«¤â¤ê¡¡¤·¤ç¤¦¤¿¡Ë
¡ØÁÐÁÛ¡ÙËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Àã²Ã¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ä¤Ð¤á¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø2nd¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÆÍ§¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¤Î¤Á¤Ë¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ë¤Ä¤Ð¤á¤ÈÊâ¤ó¤ÀÎøÊª¸ì¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤ÏÌ¼¤ÎÌä¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û
¡¡ÄÌ¾ïÈÇ¤Î½é²óÀ½Â¤Ê¬¤Ë¤Ï¡¢²Ö»¥¥²ー¥à¡Ö¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ ¤³¤¤¤³¤¤ÂçÀï¡×¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÖ¹æ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¡È¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÖ¹æ¥Á¥é¥·¡É ¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡£
½é²óÉõÆþÆÃÅµ ²Ö»¥¥²ー¥à¡Ö¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ ¤³¤¤¤³¤¤ÂçÀï¡×¡¡
ÁÐÁÛ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¡¢²Ö»¥¤Ç¿¿·õ¾¡Éé¡ª
¥á¥â¥ª¥Õ¥·¥êー¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬³¨»¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²Ö»¥¥²ー¥à¤¬Æ±º¡ª¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹¤Î¥·¥çー¥È¥¹¥È¥êー¤òËþºÜ¡ª
¡Ö¤³¤¤¤³¤¤ÂçÀï¡×¤Ï¥×¥ì¥¤¥äー¤¬°ì°ª¤È¤Ê¤ê¡¢Â¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÂÐÀï¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥·¥çー¥È¥¹¥Èー¥êー¤¬²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ÄÌ¾ïÈÇ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Æâ¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÖ¹æ¥Á¥é¥·¤òÉõÆþ¡£
¡¦¸ÂÄêÈÇ¡õÄ¶¸ÂÄêÈÇ¤Ë¤âÄÌ¾ïÈÇ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¡¢¡Ö¤³¤¤¤³¤¤ÂçÀï¡×¤ÏÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ë´ü¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¹ØÆþ»þ¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Ó³¨¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¤³¤¤¤³¤¤¤ÇÂÐÀï¡ª
¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹¤Î¥·¥çー¥È¥¹¥Èー¥êー¤ò¼ýÏ¿¡ª
¡Ú¸ÂÄêÈÇ¡ÛÈÎÇäµ¡¼ï Switch¡¢PS5¡¢PS4
£±.¡¦¤µ¤µ¤¤à¤Ä¤ß»áÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤è¤ë³°È¢¡õÄÌ¾ïÈÇ¥²ー¥à¥½¥Õ¥È
£².¡¦¡Ö¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ ÁÐÁÛ Break out of my shell¡×ÀßÄê»ñÎÁ½¸¡ÊA4¥µ¥¤¥º Á´60¥Úー¥¸°Ê¾å¡Ë
£³.¡¦¡Ö¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ ÁÐÁÛ Break out of my shell¡×Sound Collection (DVD-ROM)
¡¡¡¡¡¡¼ýÏ¿¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¡§mp3¡¢flac
²Á³Ê¡¡12,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Þ¥¸¥²¥Ã¥È¸ÂÄêÈÎÇä¡ÚÄ¶¸ÂÄêÈÇ¡ÛÈÎÇäµ¡¼ï Switch¡¢PS5¡¡¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
Ä¶¸ÂÄêÈÇ¤Ï¡¢MAGES. Ä¾±Ä¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥¸¥²¥Ã¥È¡×¤Î¤ß¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±.¡¦¸ÂÄêÈÇ°ì¼°
£².¡¦Ä¶¸ÂÄêÈÇ¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ Æó½½¸Þ¼þÇ¯´°Î»º×¡×¥Á¥±¥Ã¥È
¡¡¡ÚÁªÂò¼°¡Û£Á¡§¥°¥Ã¥ºÉÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾·ÂÔ·ô¡¡£Â¡§¾·ÂÔ·ô¡¡C¡§ÇÛ¿®·ô ¡¡¢¨ÁªÂò¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£³.¡¦ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¥ã¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥é¥Õ¡Ê³ÛÁõÉÕ¤¡¢¥·¥ê¥¢¥ëNo.¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë
¡¡¡ÚÁªÂò¼°¡ÛA¡§¤µ¤µ¤¤à¤Ä¤ß¡¡£Â¡§Ê¿¤Ä¤¯¤Í¡¡£Ã¡§¾¾Èø¤æ¤¤Ò¤í
£´.¡¦ÂçÀÐÅ·¶éÆ² ¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ ÆÃÀ½²Ö»¥
¡¡¡Ö¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ¤³¤¤¤³¤¤ÂçÀï¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÂçÀÐÅ·¶éÆ²À½¤ÎÆÃÀ½²Ö»¥¡£
£µ.¡¦2025Ç¯5·î3Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ Æó½½¸Þ¼þÇ¯´¶¼Õº×¡×¥é¥¤¥Ö²»¸»¥Çー¥¿DVD-ROM
¡¡¼ýÏ¿¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¡§mp3¡¢flac
£¶.¡¦A4¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë
£·.¡¦¡Ú¸åÆüÈ¯Á÷ÆÃÅµ¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ Æó½½¸Þ¼þÇ¯´°Î»º×¡×¥é¥¤¥Ö²»¸»¥Çー¥¿DVD-ROM
²Á³Ê¡¡£Á¡§¥°¥Ã¥ºÉÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾·ÂÔ·ôÆ±º¡¡66,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡£Â¡§¾·ÂÔ·ôÆ±º¡¡55,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡C¡§ÌµÎÁÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥ÈÆ±º 49,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡¡
¥Þ¥¸¥²¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Úー¥¸
Ä¶¸ÂÄêÈÇ¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ 25¼þÇ¯´°Î»º×¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë ¡Û¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ ÁÐÁÛ Break out of my shell
¡Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¡ÛÎø°¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯4·î9ÆüÍ½Äê
¡Úµ¡¼ï¡ÛNintendo Switch(TM) / PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Steam
¡ÚCERO¡ÛD¡Ê17ºÐ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û(C)MAGES.
¡Ú²Á³Ê¡Û
¡¡ÄÌ¾ïÈÇ¡¡8,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¸ÂÄêÈÇ¡¡12,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡Ä¶¸ÂÄêÈÇ¡Ê¥°¥Ã¥ºÉÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¾·ÂÔ·ôÆ±º¡Ë ¡¡66,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡Ä¶¸ÂÄêÈÇ¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¾·ÂÔ·ôÆ±º¡Ë ¡¡55,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡Ä¶¸ÂÄêÈÇ¡ÊÌµÎÁÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥ÈÆ±º¡Ë ¡¡49,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¢¨Ä¶¸ÂÄêÈÇ¤ÏEC¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥¸¥²¥Ã¥È¡×ÀìÇä¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡¡7,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¡11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¡Ø¥á¥â¥êー¥º¥ª¥Õ ÁÐÁÛ Break out of my shell ¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¢£¥²ー¥à¸ø¼°X
¡Ú½Ð±é¡Û
¹À¥ÍµÌé¡¡¡Êµ×¼÷ÊÆÌÚ°ì°ª Ìò¡Ë
Lynn¡¡¡Ê½§µÜ¼Ó³¨ Ìò¡Ë
²Ã·¨°¡°á¡¡¡ÊÅ·±©¤Í¤Í Ìò¡Ë
´Øº¬Æ·¡¡¡ÊËÌÊýÏÂ²» Ìò¡Ë
ÍõËÜ¤¢¤ß¡¡¡Ê¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿ー¡¦¥Þ¥êー¡¦¶Ç¶õ Ìò¡Ë
»³º¬åº¡¡¡ÊÃæ¿¹Àã²Ã Ìò¡Ë
±ÊÌ¶ÅÄË¨¡¡¡ÊÅÄÃæ·ë Ìò¡Ë
´ÖÅç½ß»Ê¡¡¡Ê°ðÊæ¿® Ìò¡Ë
ÃÓß·½ÕºÚ¡¡¡ÊÆî¤Ä¤Ð¤á Ìò¡Ë
º£Àô¤ê¤ª¤Ê¡¡¡ÊÁÒÆâ¤Ò¤«¤ê Ìò¡Ë
°æÆ£ÃÒºÈ¡¡¡ÊÂçÂ¿´î¿· Ìò¡Ë
Ê¡»³½á¡¡¡ÊÃæ¿¹æÆÂÀ Ìò¡Ë
