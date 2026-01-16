¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥é¥¤¥È¡¦¥ï¥ó¡Û²èÁüÊ¬ÀÏAI¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ø¼Ì¿¿AI¸¡ºº¡ÊÉÔÁ¯ÌÀ¸¡ÃÎ¡Ë¡Ù¤ò¥ß¥é¥¤¥È¡¦¥ï¥ó ¥°¥ëー¥×¤ËÆ³Æþ³«»Ï～¥¹¥Þ¥Û¥¨¥Ã¥¸AI¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅÇÈ¤ÎÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¹â½ê¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÈ½Äê¤¬²ÄÇ½¤Ë～
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥é¥¤¥È¡¦¥ï¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥é¥¤¥È¡¦¥ï¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿û¸¶±Ñ½¡¡¢°Ê²¼¥ß¥é¥¤¥È¡¦¥ï¥ó¡Ë¤Ï¡¢ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë½ÐÍè·Á¼Ì¿¿¤Î¸¡ººÉÊ¼Á¸þ¾å¤È¸½¾ì»Ü¹©ÈÉ¤ÎºÆË¬Ìä¤Ë¤è¤ëºÆ»£±Æºî¶È¤ÎÄã¸º¤òÌÜÅª¤Ë¡¢²èÁüÊ¬ÀÏAIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö¼Ì¿¿AI¸¡ºº¡ÊÉÔÁ¯ÌÀ¸¡ÃÎ¡Ë¡×¤ò2026Ç¯1·î²¼½Ü¤è¤êÆ³Æþ³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡££±¡¥ÇØ·Ê¤ÈÁÀ¤¤¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¸¡ÃÎ¤Ë¤è¤ëºÆË¬Ìä²ÔÆ¯ºï¸º
ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢»Ü¹©ÉÊ¼Á¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÄÂç¤Ê¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Ï»£±Æ¸å¤Ë¸¡ºº¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Î³ÎÇ§¤ò·Ð¤ÆÉÔÈ÷¡Ê¥Ô¥ó¥Ü¥±¤äÏª½ÐÉÔÎÉÅù¡Ë¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÄê¿ô¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÅÅÃì¤Ê¤É¤Î¹â½êºî¶È¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÈ÷¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÆÅÙ¥Ð¥±¥Ã¥È¼Ö¤ò¼êÇÛ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¸½¾ì¤ØºÆË¬Ìä¤¹¤ë¡Ö¼êÌá¤ê²ÔÆ¯¡×¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢»£±Æ»þ¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¡ÖÉÔÁ¯ÌÀ¤ÊÍýÍ³¡×¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄó¼¨¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÂ¨»þºÆ»£±Æ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÆË¬Ìä²ÔÆ¯¤ÎÉéÃ´¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤·¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥Â¾¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÈ¼«À¤òÍ¤¹¤ë¡Ö¼Ì¿¿AI¸¡ºº¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹
ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î·úÀß¸½¾ìÆÃÍ¤Î´Ä¶¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿°Ê²¼¤ÎÆÃÄ¹¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ¹£±.¡¡¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥¨¥Ã¥¸AI¡×¤Ë¤è¤ë´°Á´¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÂÐ±þ
ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÃ¼Ëö¼«ÂÎ¤ËÈ½Äê¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥¨¥Ã¥¸AIÊý¼°¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê²èÁü¸¡ÃÎAI¤Ï¥¯¥é¥¦¥É½èÍý¤ò¼çÂÎ¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅÇÈ¾õ¶·¤Î°¤¤¾ì½ê¤äÄÌ¿®¤ÎÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¹â½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃÙ±ä¤Ê¤¯¤½¤Î¾ì¤ÇÂ¨»þ¤ËÈ½Äê·ë²Ì¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ¹£².¡¡Â¾¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÈ¼«À¤òÍ¤¹¤ë¸½¾ì¤Î¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤òºÆ¸½¤·¤¿4¤Ä¤Î¸¡ÃÎ¹àÌÜ
Â¿¤¯¤Î´ûÂ¸À½ÉÊ¤¬¡Ö¥Ô¥ó¥Ü¥±¡Ê¾ÇÅÀÉÔÎÉ¡Ë¡×¸¡ÃÎ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Î¤ËÈæ¤Ù¡¢Â¾¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¼¡¤Î£´¤Ä¤Î¸¡ÃÎµ¡Ç½¤òÍ¤·¡¢ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¤Î²°³°»Ü¹©ÆÃÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ô¥ó¥Ü¥±¡Ê¾ÇÅÀÉÔÎÉ¡Ë
¡¦µ÷Î¥ÉÔÎÉ¡Ê±ó¤¹¤®¤ÆÈ½ÊÌÉÔ²Ä¡Ë
¡¦Ïª½ÐÉÔÎÉ¡ÊÇòÈô¤Ó¡¦¹õ¤Ä¤Ö¤ì¡Ë
¡¦¥¢¥ó¥°¥ëÉÔÎÉ¡Ê³ÑÅÙ¤¬°¤¯ÂÐ¾Ý¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ë
ÆÃÄ¹£³.¡¡»ö¶È·Ð±Ä»ëÅÀ¤Ç¤Î¸¡ºº´ð½à¤ÎºÇÅ¬²½
¸¡ºº´ð½à¤ò¹â¤¯ÀßÄê¤¹¤ë¤ÈºÆ»£±Æ¤Î²ó¿ô¤¬Áý¤¨¡¢µÕ¤ËÄã¤¯ÀßÄê¤¹¤ë¤ÈºÆË¬Ìä¤Îºï¸º¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»ö¶È·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÎ¾¼Ô¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¸¡ºº´ð½à¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ¹£´.¡¡¸½¾ì¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¸¡ºº´ð½à¤ÎÀßÄê
ÅÅÃìÈÖ¹æ»¥¤äÃÏ¾å¹â¡¢Ê¬Àþ¶âÊª¢¨1¡¢¥±ー¥Ö¥ëÅº²Í¢¨2¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×¤Ê»Ü¹©ÂÐ¾ÝÊª¤òÇ§¼±¤·¡¢ÁÈ¿¥¤ä¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Ë¸¡ºº´ð½à¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿½ÀÆð¤Ê¸¡ºº´ð½à¤ÎÀßÄê¤¬¤Ç¤¡¢¸½¾ì¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¹â¿å½à¤Ê¸¡ººÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆ³Æþ¸ú²Ì
¡¦ÉéÃ´ºï¸º¤Ë¤è¤ë¹©»ö¥Ñー¥È¥Êー²ñ¼Ò¤È¤Î´Ø·¸¶¯²½
ÉÔÁ¯ÌÀ¼Ì¿¿¤ÎºÆ»£±Æ¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー²ñ¼Ò¤ÎÀÕÌ³¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ»Üºö¤Ï¥Ñー¥È¥Êー²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉéÃ´ºï¸º¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ß¥é¥¤¥È¡¦¥ï¥ó ¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤È¤Î´Ø·¸¶¯²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¸¡ºº¶ÈÌ³¤Î¹âÅÙ²½
¼Ì¿¿¸¡ºº¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢ÉÔÁ¯ÌÀ¼Ì¿¿¤Î¸¡ÃÎ¤ä´ÉÍý¶ÈÌ³¤Îºï¸º¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍý¶ÈÌ³¤ËÃíÎÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£´. ³µÍ×
¡¦Æ³Æþ»þ´ü¡§2026Ç¯1·î²¼½Ü
¡¦Æ³ÆþÁÈ¿¥¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥é¥¤¥È¡¦¥ï¥ó¡Ê¥¥ã¥ê¥¢¥¤ー¥¹¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¦¥¨¥¹¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥ë¥³¥à¡¢»Í¹ñÄÌ·ú³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦¸¡ÃÎÂÐ¾Ý¡§ÅÅÃìÈÖ¹æ»¥¡¢ÃÏ¾å¹â¡¢Ê¬Àþ¶âÊª¡¢¥±ー¥Ö¥ëÅº²ÍÅù¤Î½ÐÍè·Á¼Ì¿¿
º£¸å¤Ï¡¢ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»Ü¹©»ö¶È¤Ë³èÍÑÅ¸³«¤ò¿Þ¤ê¡¢³°ÈÎ¤â»ëÌî¤Ë¤¤¤ì¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥é¥¤¥È¡¦¥ï¥ó ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢º£¸å¤âºÇÀèÃ¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÄÌ¿®·úÀß¶È³¦¤ÎDX¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¤Ê¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 Ê¬Àþ¶âÊª¤È¤Ï¡¢ÅÅÃì¤«¤é³Æ²È²°¤ØÅÅÏÃÀþ¡Ê²ÃÆþ¼ÔÀþ¡Ë¤Ê¤É¤ò°ú¤¹þ¤àºÝ¤Ë¡¢ÅÅÃì´Ö¤ÇÀþ¤òÊ¬´ô¤µ¤»¤¿¤ê¡¢²È²°¤Î°ú¤¹þ¤ß¸ý¤ÇÀþ¤òÎ±¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡¢ÀìÍÑ¤Î¶â¶ñ¡£
¢¨2 ¥±ー¥Ö¥ëÅº²Í¤È¤Ï¡¢NTT¤¬½êÍ¤¹¤ëÅÅÃì¤ËÄÌ¿®¥±ー¥Ö¥ëÅù¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ÆÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥é¥¤¥È¡¦¥ï¥ó¤È¤Ï¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥é¥¤¥È¡¦¥ï¥ó¤Ï¡¢1946Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·Ìó80Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÁÏ¤ê¡¦¼é¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤Èµ»½ÑÎÏ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤ä¸òÄÌÊ¬Ìî¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤âÁÏ¤ê¡¦¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¿®¡¢ÅÅµ¤¡¢·úÃÛ¡¢ÅÚÌÚ¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ°è¤ä´ë¶È¤ÎDX²½¡¢¥°¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー³èÍÑ¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤ÉÌ¤Íè¤Ë·Ò¤²¤ë³¹¤Å¤¯¤ê¡¦Î¤¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£"µ»½Ñ¤ÈÄ©Àï¤Ç¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤ß¤é¤¤¡×¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë"¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
