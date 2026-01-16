¡ÚÄ¹Ìî¸©Åì¸æ»Ô¡ÛÇò¶ä¤ÎÀ¤³¦¤òÊâ¤³¤¦¡ª¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤Åò¤Î´Ý¥¹¥Îー¥·¥åー¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°»²²Ã¼ÔÊç½¸
Ä¹Ìî¸©Åì¸æ»Ô¤Ï¡¢Åò¤Î´Ý¹â¸¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¤Î¡ÖÅò¤Î´Ý¥¹¥Îー¥·¥åー¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡×¤òÎáÏÂ8Ç¯1·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢Åò¤Î´Ý¹â¸¶¼«Ëý¤Î¥Ñ¥¦¥Àー¥¹¥Îー¤Î¾å¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Åß¤Î¼«Á³¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
½é¿´¼Ô¸þ¤±¤ÎÈ¾Æü¥³ー¥¹¤«¤é¡¢Ãæµé¼Ô¸þ¤±¤Î°ìÆü¥³ー¥¹¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤Î¥³ー¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¡¢ÀìÌç¥¬¥¤¥É¤ÎÆ±¹Ô¤Ë¤è¤ê°ÂÁ´ÌÌ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åì¸æ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åßµ¨¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Á³ÂÎ¸³¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü´ü´Ö
ÎáÏÂ8Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨Í×»öÁ°Í½Ìó
¢¨´ü´ÖÃæ¡¢ºÇ¾®ºÅ¹Ô¿Í¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß³«ºÅ
³«»Ï»þ´Ö
È¾Æü¥³ー¥¹¡¦°ìÆü¥³ー¥¹¤È¤â¤Ë¸áÁ°9¡§00¤«¤é
ºÇ¾®ºÅ¹Ô¿Í¿ô
3Ì¾
¢¨2Ì¾¤Ç¤Î¼Â»Ü¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹
½¸¹ç¾ì½ê
Åò¤Î´Ý¹â¸¶¥Û¥Æ¥ë¡¡¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹Á°
¡ÊÄ¹Ìî¸©Åì¸æ»Ô¿·Ä¥Åò¤Î´Ý1270 ¡Ë
¥³ー¥¹ÆâÍÆ£±.È¾Æü¥³ー¥¹¡Ê½é¿´¼Ô¸þ¤±¡Ë
- ¤Ä¤Ä¤¸Ê¿¼þÍ·
£².°ìÆü¥³ー¥¹¡ÊÃæµé¼Ô¸þ¤±¡Ë
- A¡§Åò¤Î´Ý»³¥³ー¥¹
- B¡§ÃÓ¤ÎÊ¿¥³ー¥¹¢¨°ìÆü¥³ー¥¹¤Î¤ß¡¢±ýÏ©¤Ç¥ê¥Õ¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹
»²²ÃÎÁ¶â¡Ê¤ª°ì¿ÍÍÍ¡Ë£±.È¾Æü¥³ー¥¹
- Âç¿Í¡§4,000±ß
- ¾®³ØÀ¸¡§3,000±ß
£².°ìÆü¥³ー¥¹¡ÊA¡¦B¶¦ÄÌ¡Ë
- Âç¿Í¡§5,500±ß
- ¾®³ØÀ¸¡§4,500±ß
¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¥¬¥¤¥ÉÎÁ¡¦ÊÝ¸±Âå¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹
¢¨°ìÆü¥³ー¥¹¤Ï¥ê¥Õ¥ÈÂå¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹
¢¨¥¹¥Îー¥·¥åー¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¶â¡Ê¥¹¥Îー¥·¥åー¥»¥Ã¥È¡Ë¢¨¥¹¥Îー¥·¥åー¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯
£±.È¾Æü¥³ー¥¹
¡¦Âç¿Í¡§2,000±ß
¡¦¾®³ØÀ¸¡§1,000±ß
£². °ìÆü¥³ー¥¹
¡¦Âç¿Í¡§2,500±ß
¡¦¾®³ØÀ¸¡§1,500±ß
»ý¤ÁÊª
¹ÔÆ°¿©¡Ê1Æü¥³ー¥¹¤ÏÃë¿©¡Ë¡¢¿å¡¢²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¡¢ËÉ´¨Ãå¡¢±«¶ñ¡¢¥Í¥Ã¥¯¥¦¥©ー¥Þー¡¢¥«¥¤¥í¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Þ¤¿¤Ï¥´ー¥°¥ë¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¡¢ËÉ´¨ÍÑ¼êÂÞ¡¢Ë¹»Ò¡Ê¼ª¤¬ÊÝ¸î¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡Ë¡¢¸ü¼ê·¤²¼
ÉþÁõ
ÃÈ¤«¤¤ËÉ¿å¤ÎÉþÁõ¡Ê¥¹¥ー¥¦¥§¥¢²Ä¡Ë
¢¨½Å¤ÍÃå¤¬¤Ç¤¤ëÉþÁõ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
ÍúÊª
ËÉ¿åÅÐ»³·¤¡¢¥¹¥Îー¥Öー¥Ä¡Ê¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥ÉÍÑ·¤¤â²Ä
¢¨¥¦¥§¥¢¤ä¥·¥åー¥º¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¿½¹þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼õÉÕÄùÀÚ
´õË¾Æü¤Î10ÆüÁ° 17¡§00¤Þ¤Ç
¿½¹þÀè
¿®½£¤È¤¦¤ß´Ñ¸÷¶¨²ñ ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://tomikan.jp/news/snowsyu2025-2026/
Ãí°Õ»ö¹à
Åò¤Î´Ý¹â¸¶¤Ï¹ñÎ©¸ø±à¤Ç¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¤òÏ¢¤ì¤Æ¤Î¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡¢¥¹¥Îー¥·¥åー¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÎ¸³¤ÎÍÍ»Ò
Åò¤Î´Ý¹â¸¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åò¤Î´Ý¹â¸¶¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©Åì¸æ»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹ñÎ©¸ø±àÆâ¤Î¹â¸¶¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
Àõ´Ö»³Ï¼¤Ë¹¤¬¤ë¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î·Ê´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÃÏ°è¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åßµ¨¤Ë¤ÏÎÉ¼Á¤ÊÀã¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢¥¹¥ー¤ä¥¹¥Îー¥·¥åー¤Ê¤É¡¢Àã¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Æµ¨¤Ë¤Ï¹â¸¶¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÃ¤·¤¤µ¤¸õ¤ÎÃæ¤Ç¡¢»¶ºö¤ä¼«Á³´Ñ»¡¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åì¸æ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅò¤Î´Ý¹â¸¶¤Î¼«Á³´Ä¶¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Íµ¨¤òÄÌ¤¸¤¿ÂÎ¸³·¿´Ñ¸÷¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Åì¸æ»Ô¾¦¹©´Ñ¸÷²Ý
TEL¡§0268-64-5895
kanko@city.tomi.nagano.jp
¡Ê°ì¼Ò¡Ë¿®½£¤È¤¦¤ß´Ñ¸÷¶¨²ñ
TEL¡§0268-62-7701
¥áー¥ë¡§info@tomikan.jp