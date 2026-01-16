ÊªÎ®¤ò»Ù¤¨¤ë¸½¾ì¤Î²ÁÃÍ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÁ÷ÎÁ²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥«¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§»³Íü¸©¹ÃÈå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾ï¾¾·ûÂÀ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÀ½ºî¥µ¥¤¥È¡ÖCLAT-JAPAN¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¯¥é¥Æ¥£ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤ÎÁ÷ÎÁ¤ò²þÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á÷ÎÁ²þÄê¤ÎÇØ·Ê
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯6·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ÷ÎÁÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢Á÷ÎÁ¤Î°ìÉô¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤Ø¤È²þÄê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¡¢ÇÛÁ÷²ñ¼Ò³Æ¼ÒÍÍ¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿ÊªÎ®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¡¢Æü¡¹¸½¾ì¤Ç¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î³§ÍÍ¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÁÃÍ¤¢¤ëÏ«Æ¯¤òÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤·¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÂÐ²Á¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢Á÷ÎÁ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¡¢¤Þ¤º¤ÏÁ÷ÎÁ¤Î°ìÉô¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¡¢ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤ÎÁ÷ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢µÞ·ã¤Ê¤´ÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢°ì»þÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¶â³Û¤òÍÞ¤¨¤ÆÀßÄê¤·¡¢ÊªÎ®ÂÎÀ©¤Î°ÂÄê³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÊªÎ®¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ä¼ÂºÝ¤Î±¿ÍÑ¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Á÷ÎÁ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢À¿¤Ë¿´¶ì¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤ÎÁ÷ÎÁ¤ò²þÄê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ²þÄê¼Â»ÜÆü
2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë10»þ ¤´ÃíÊ¸Ê¬¤è¤êÅ¬ÍÑ
¢£ ²þÄê¸å¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¡ÊÀÇÈ´¡Ë¢¨Á´¹ñ°ìÎ§
¡¦ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¡§700±ß¡Ê²þÄêÁ° 500±ß¡Ë
¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¡Ê½Ä31.2cm ¡ß ²£22.8cm ¡ß ¸ü¤µ2.5cm°ÊÆâ¡Ë¡§250±ß¡Ê¿ø¤¨ÃÖ¤¡Ë
ËÜ²þÄê¤Ï¡¢ÊªÎ®¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ²þÄê¤ò¤â¤Ã¤Æ°ìÃ¶¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÊÀ¼Ò¤Ï¡¢ÇÛÁ÷ÉÊ¼Á¤ª¤è¤ÓÇ¼´ü¤Î°Ý»ý¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¡¢ÇÛÁ÷²ñ¼Ò³Æ¼ÒÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÄê¤·¤¿¤ªÆÏ¤±ÂÎÀ©¤Î³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢º£¸å¤Î¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤ä°ÙÂØ´Ä¶¤ÎÊÑÆ°¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¡¢ÊªÎ®¥³¥¹¥ÈÁ´ÂÎ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÇÛÁ÷²ñ¼Ò³Æ¼ÒÍÍ¤Ë²áÅÙ¤Ê¤´ÉéÃ´¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ²þÄê¤Ï¡¢ÇÛÁ÷¶È³¦¤Ë½¾»ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ë¤ª»Å»ö¤È¡¢¤½¤Î¤´¿ÔÎÏ¤òÂº½Å¤·¡¢ÊªÎ®¤ò¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥«¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
2009Ç¯ ¸½ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¾ï¾¾·ûÂÀ¤¬¡¢Á°¿¦¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥«¥¹¤òÀßÎ©¡£Åö½é¤Ï¡¢BtoB¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤¬»ö¶È¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¼çÎÏ¤Î¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä»ö¶È¤Î¥·¥§¥¢¤Ï¡¢Á´ÂÎÇä¾å¹â¤ÎÌó3³äÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤òÃíÊ¸¤·¤¿¹â¹»À¸¤¿¤Á¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ê»æ¤ä¼Ì¿¿¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¤¥¯¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä»ö¶È¤ËÆÃ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯Ãí¼Ô¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼Ò²ñ¤ÎÍøÆÀ¤òÍ¥Àè¤·¤¿»ö¶È¤ò¹Ô¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2012Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ECÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»Íø±×¤ÎÊ¿½à²½¤ËÀ®¸ù¡£2020Ç¯¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¾å¹â¤¬Âç¤¤¯¸º¾¯¡¢¼Ò°÷¤ÎÁê¼¡¤°Âà¿¦¤ÇÅÝ»º¤Î´íµ¡¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þÃæ¾®»ö¶È¸þ¤±¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Í»»ñ¤ò¸¶»ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥ê¥ó¥È¼«¼Ò¹©¾ì¤ËÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¼Ò°÷¤ÎÇ¯¼ý¤ò1¿ÍÊ¿¶Ñ100Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢2021Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÌÜÉ¸¤Î1.5ÇÜ¤òÃ£À®¤·¡¢²ñ¼Ò¤ÎÁá´üÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯9·î¤«¤é¡¢¥Õ¥©ー¥«¥¹½é¤Î³¤³°Å¸³«¤ò¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£¸å¤â³¤³°Å¸³«¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆü¡¹¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
´ë¶ÈÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥«¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡§»³Íü¸©¹ÃÈå»Ô¼Ä¸¶984-1
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§055-278-2311
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡§¾ï¾¾¡¡·ûÂÀ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2009Ç¯5·î14Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡§8,500Ëü±ß
½¾¶È°÷¿ô¡¡¡¡¡§133Ì¾¡Ê2024Ç¯9·î1Æü»þÅÀ¡¡¥°¥ëー¥×¹ç·×¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡¡ ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÈÎÇä
»ö¶È½ê ¡¡ ¡§¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡Ê¥×¥ê¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥«¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö
¡¡ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶è¿·¸¶4214-2
¢£Ä¾¶á¤ÎÇä¾å¿ä°Ü
2019Ç¯¡¡12.6²¯±ß
2020Ç¯¡¡9.9²¯±ß
2021Ç¯¡¡14.7²¯±ß
2022Ç¯¡¡20.6²¯±ß
2023Ç¯¡¡29.2²¯±ß
2024Ç¯¡¡32.9²¯±ß
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥«¥¹ ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È :
https://corp.forcus.co.jp/