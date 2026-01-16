¿·ºî´ë¶ÈCM¡Ö¤Ä¤à¤¤¤ÀÎò»Ë¡¢¤Ä¤à¤°Ì¤Íè¡×ÊÓ¤ò¸ø³«
¡¡Åìµþ¥¬¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÅìµþ¥¬¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢¿·ºî´ë¶ÈCM¡Ö¤Ä¤à¤¤¤ÀÎò»Ë¡¢¤Ä¤à¤°Ì¤Íè¡×ÊÓ¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜCM¡×¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥¬¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü¤ËÁÏÎ©140¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÜCM¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Åìµþ¥¬¥¹¥°¥ëー¥×·Ð±ÄÍýÇ°¡Ö¿Í¤Ë¤è¤ê¤½¤¤¡¢¼Ò²ñ¤ò¤µ¤µ¤¨¡¢Ì¤Íè¤ò¤Ä¤à¤°¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜCM¥¹¥Èー¥êー¡§140Ç¯¤ÎÊÑ³×¤ÎÎò»Ë¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤ÎÄ©Àï
¡¡140Ç¯Á°¡¢Åìµþ¤Î³¹¤Ë¸÷¤òÅô¤·¤¿¥¬¥¹Åô¡£³Æ²ÈÄí¤Ë¿·¤·¤¤Êë¤é¤·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¥¬¥¹¤«¤Þ¤É¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹·¿É÷Ï¤¤¬¤Þ¡£¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤·¤¿¡¢¹â¥«¥í¥êー¤Ç¥¯¥êー¥ó¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎLNG¡Ê±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡Ë¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤äÌ¤Íè¤ÎÅÔ»Ô¥¬¥¹¡Öe-methane¡Êe-¥á¥¿¥ó¡Ë¡×¡¢¿åÁÇ³èÍÑÅù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡£Åìµþ¥¬¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢140Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¼Ò²ñ¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ß¡¢»þÂå¤´¤È¤Î²ÝÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤Ä©Àï¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜCM¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î140Ç¯¤Î¤Ä¤à¤¤¤Ç¤¤¿ÊÑ³×¤ÎÎò»Ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾¦·÷¡ÊÅìµþ¡Ë¡¦¾¦ºà¡Ê¥¬¥¹¡Ë¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Ä©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿·è°Õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½¾ì¤ÇÇ®ÎÌ¹â¤¯Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë¼Ò°÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤â¡Ö¿Í¤Ë¤è¤ê¤½¤¤¡¢¼Ò²ñ¤ò¤µ¤µ¤¨¡¢Ì¤Íè¤ò¤Ä¤à¤°¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¥¬¥¹¥°¥ëー¥×¤ÎÄ©Àï¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢CMÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ìー¥º¤Î¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÆÏ¤±¤è¤¦¡×¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥¹¤äÅÅµ¤Åù¤Î¶¡µë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿Í¤ä¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤Î¥«¥Ã¥È¤ÇÅìµþ¥¬¥¹¥°¥ëー¥×¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖÌ¤Íè¤ò¤Ä¤à¤°¥¨¥Í¥ë¥®ー¡×¤È¤È¤â¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥¢ー¥Ð¥ó¥Ö¥ëー¤ÎÂç¤¤Ê°ìËÜ¤ÎÌð°õ¤Ï¡¢Åìµþ¥¬¥¹¥°¥ëー¥×¤¬¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤ò¤Ä¤à¤¤¤Ç¤¤¤¯»ÑÀª¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜCM³µÍ×¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/21766/table/1376_1_475d79d14e2537edb34a175e5e77517c.jpg?v=202601160122 ]
¡ö¡§¡Ö¿©ºÌ¤Î²¦¹ñ¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¡¢¡ÖZIP!¡×¡Önews every.¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ë¡¢¡Önews23¡×¡ÊTBS·ÏÎó¡Ë¡¢¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¤É¤è¤¦¤Ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ë
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡ÖÌ¤Íè¤ò¤Ä¤à¤°¥¨¥Í¥ë¥®ー¡×¤Î³«Àß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜCM¤ÎÊü±Ç³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡ÖÌ¤Íè¤ò¤Ä¤à¤°¥¨¥Í¥ë¥®ー¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÜCM¤Ç¤Ï¸ì¤ê¤Ä¤¯¤»¤Ê¤¤¡¢Åìµþ¥¬¥¹¥°¥ëー¥×¤Î140Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ä»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò°÷¤ÎÀ¼¤Ê¤É¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤ÈÌ¤Íè¤ò¤È¤â¤Ë¤Ä¤à¤°Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡URL¡§https://www.tokyo-gas.co.jp/brand-hub/