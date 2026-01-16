1·î31Æü¤Ï¡Ö°¦ºÚ¡Ê¤¢¤¤¤µ¤¤¡Ë¤ÎÆü¡× ¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÇÌîºÚ¤òÀÝ¤í¤¦¡ªÌîºÚÀÝ¼è¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë·¼È¯³èÆ°¤ò¼Â»Ü
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°¤µ×ÄÅ ÃÎÍÎ¡Ë¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¡¦¥«¥´¥á³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤ÇÀ¸³è½¬´·ÉÂÍ½ËÉ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡¢ÌîºÚÀÝ¼èÂ¥¿Ê¤Î·¼È¯³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡1·î31Æü¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤È¤µ¤ì¤ëÅß¤Î»þ´ü¤Ë¤â¤Ã¤ÈÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°¦ºÚ¤ÎÆü¡×¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯¤Ç3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö°¦ºÚ¤ÎÆü¡×¤Ë¤ª¤±¤ë3¼ÔÏ¢·È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌîºÚ¤¯¤Þ¥â¥ê±¿Æ°¡×ÃêÁª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¡Ö°¦ºÚ¤ÎÆü¡×Å¹Æ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÌîºÚÀÝ¼è¤Î¿ä¿Ê¤ò·¼È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³èÆ°³µÍ×¡ä
¢£¡ÖÌîºÚ¤¯¤Þ¥â¥ê±¿Æ°¡×ÃêÁª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥ì¥·ー¥È¤ò»£±Æ¤·¡¢±þÊç¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
Êç½¸ÂÐ¾Ý¡§
·§ËÜ¸©Æâ¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ê°ìÉô½ü¤¯¡Ë¤Ç¥µ¥é¥À¤ä¥¹ー¥×¡¦¥¹¥àー¥¸ー¡¦¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤Ê¤É¡¢ÌîºÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¡Ê°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤ò½ü¤¯¡Ë¤òÀÇ¹þ300±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤ÎÊý
¢¨¥ì¥·ー¥È¤Ï¹ç»»²ÄÇ½¤Ç¤¹
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë
±þÊç´ü´Ö¡§1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸URL¡§https://www.yasai-kumamori.com/
¢£¡Ö°¦ºÚ¤ÎÆü¡×Å¹Æ¬¥¤¥Ù¥ó¥È
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ～15»þ30Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
¾ì½ê¡§¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó·§ËÜÄÚ°æ2ÃúÌÜÅ¹
ÆâÍÆ¡§
¡¦¥«¥´¥á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ù¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿äÄêÌîºÚÀÝ¼èÎÌ¤ÎÂ¬Äê
¡¦·§ËÜ¸©±ÉÍÜ»Î²ñ¤Ë¤è¤ë±ÉÍÜ»ØÆ³¡¦Çã¤¤¹ç¤ï¤»Äó°ÆÅù¤Î¼Â»Ü