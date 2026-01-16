¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥ó¥°¥êー¡¢BtoB¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÇã¤¤¼ê¡×¤È¡ÖÇä¤ê¼ê¡×¤Î°Õ¼±Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«
¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼ Íµµª¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7067¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ´ë¶È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ó¥°¥êー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾²¬ Íº»Ê¡¢°Ê²¼¥Õ¥¡¥ó¥°¥êー¡Ë¤Ï¡¢BtoB´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë²ñ¼Ò°÷¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æ³Æþ»öÎã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ê¡ÖÇã¤¤¼ê¡×¤È¡ÖÇä¤ê¼ê¡×¤ÎÇ§¼±¥®¥ã¥Ã¥×Ä´ºº¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥ì¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¼ÂÂÖÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È´°Á´ÈÇ¡ÊPDF·Á¼°¡Ë¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Î³µÍ×
BtoB¥µー¥Ó¥¹¤Î¸¡Æ¤¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆ³Æþ»öÎã¡×¤ÏÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¡Ö³Î¤«¤é¤·¤µ¡×¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢¸ÜµÒ¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÄêÃå¤äÀ¸À®AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢»öÎã¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Web¾å¤Ë¤Ï¶ÌÀÐº®¸ò¤Î¾ðÊó¤¬°î¤ì¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤ÎÁªµå´ã¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»öÎã¤¬À®Ìó¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤Î¤«¡× ¡ÖAI¤¬À¸À®¤·¤¿¥Æ¥¥¹¥È¤Ï¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇµöÍÆ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¸ø³«ËÜ¿ô¤ò¤¿¤ÀÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Æ³Æþ»öÎã¤Ë´Ø¤ï¤ë¡ÖÆÉ¤ß¼ê¡Ê¡áÇã¤¤¼ê¡Ë¡×¤È¡Öºî¤ê¼ê¡Ê¡áÇä¤ê¼ê¡Ë¡×ÁÐÊý¤Ø¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸¡Æ¤¥Õ¥§ー¥º¤´¤È¤Î³èÍÑ¼ÂÂÖ¤ä½Å»ë¤¹¤ë¾ðÊó¤ÎÇ§¼±¥®¥ã¥Ã¥×¡¢¼Á¤ÎÄã¤¤»öÎã¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¡¢À¸À®AI¥Æ¥¥¹¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³´¶¤È³èÍÑÎÎ°è¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë»öÎã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¡ÖÉÊ¼Á¤È¿®Íê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤ä¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ©ºî¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄêÎÌÅª¤Ê¥Çー¥¿¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤¬¡ÖÆÉ¤Þ¤ì¤ëÆ³Æþ»öÎã¡×¤òºî¤ê¡¢À®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
- Ä´ºº³µÍ×¡§BtoBÆ³Æþ»öÎã¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÇã¤¤¼ê¡×¤È¡ÖÇä¤ê¼ê¡×¤ÎÇ§¼±¥®¥ã¥Ã¥×Ä´ºº
- Ä´ºº¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ¡Ê47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡Ë
- Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§BtoB´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë²ñ¼Ò°÷¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä¼Ô¡ÊÃË½÷¡Ë
- ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î9Æü～12·î11Æü
- Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á
- Í¸ú²óÅú¿ô¡§271Ì¾
¢¨ËÜ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Î¥Çー¥¿¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½ÐÅµ¸µ¤È¤·¤Æ¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ó¥°¥êーÄ´¤Ù¡×¤ÈÌÀµ¤Î¤¦¤¨¡¢²¼µ¤ÎURL¤ÎµºÜ¤â¤·¤¯¤Ï¥ê¥ó¥¯¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://fungry.co.jp/news/survey-on-case-study/
Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー
- Æ³Æþ»öÎã¤¬¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢55.0¡ó¤¬¤½¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¤ò¡Ö¸«Á÷¤ë¡×¤È²óÅú¡£¼Á¤ÎÄã¤¤»öÎã¤Ïµ¡²ñÂ»¼º¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
- Çã¤¤¼ê¤¬¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¾ðÊó¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡ÖÆ³Æþ¤Î¼ºÇÔ¥ê¥¹¥¯¡×¡Ê53.6%¡Ë¡£°ìÊý¤ÇÇä¤ê¼ê¤Ï¡ÖÀ®¸ù¤ÎÍ×°ø¡×¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡Ö¼ºÇÔ¥ê¥¹¥¯¡×¤òÁªÂò¤·¤¿´ë¶È¤Ï¤ï¤º¤«17.6%¤È¡¢¿¼¹ï¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
- Ìò¿¦ÊÌ¤Î±ÜÍ÷Î¨¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÉôÄ¹¡¦Ìò°÷¥¯¥é¥¹¡×¤¬70.9¡ó¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¡¢·Ð±ÄÁØ¤Û¤ÉÆ³Æþ»öÎã¤ò°Õ»×·èÄê¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬È½ÌÀ¡£
- À¸À®AI¤¬ºîÀ®¤·¤¿¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Æ¥¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¡¢²áÈ¾¿ô¤Î52.9¡ó¤¬¡ÖÄñ¹³´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¡£¸úÎ¨²½¤È¿®ÍêÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬²ÝÂê¤Ë¡£
- 1¤Ä¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤ÆÉ¤àµ»ö¿ô¤Ï¡Ö3µ»ö¡×¤¬ºÇÂ¿¡Ê41.4%¡Ë¡£¿®Íê³ÍÆÀ¤Ë¤Ï¡Ö3ËÜ°Ê¾å¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ
¡Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î±Æ¶Á¡ÛÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö¼Á¤ÎÄã¤¤»öÎã¡×¤òÍýÍ³¤ËÆ³Æþ¤ò¸«Á÷¤ê
Æ³Æþ»öÎã¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¤ò¸«Á÷¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢55.0¡ó¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡Ê¸«Á÷¤ë¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ê27.1¡ó¡Ë¡×¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢8³ä°Ê¾å¤Î³ÎÎ¨¤Ç¸¡Æ¤¥×¥í¥»¥¹¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÎã¤ÎÉÊ¼Á¤¬±Ä¶Èµ¡²ñ¤ÎÂ»¼º¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÇ§¼±¥®¥ã¥Ã¥×¡ÛÇã¤¤¼ê¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀ®¸ùÃÌ¡×¤è¤ê¤â¡Ö¼ºÇÔ¥ê¥¹¥¯¡×
»öÎã¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¸½¾ì¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤È¤·¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¾ðÊó¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Çã¤¤¼ê¤Ï¡ÖÆ³Æþ¤Î¼ºÇÔ¥ê¥¹¥¯¡Ê53.6¡ó¡Ë¡×¤òºÇ¤âµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢Çä¤ê¼ê¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡Ö¼ºÇÔ¥ê¥¹¥¯¡×¤òÁªÂò¤·¤¿´ë¶È¤Ï¤ï¤º¤«17.6¡ó¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£Çã¤¤¼ê¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎËÉ±Òºö¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Çä¤ê¼ê¤Ï¡ÖÀ®¸ù¤·¤¿µ±¤«¤·¤¤·ë²Ì¡×¤Î¥¢¥Ôー¥ë¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚAI¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¡Û¸úÎ¨²½¤ÎÂå½þ¡©²áÈ¾¿ô¤¬AI¥Æ¥¥¹¥È¤Ë¡ÖÄñ¹³´¶¡×
À¸À®AI¤¬ºîÀ®¤·¤¿¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Æ¥¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çã¤¤¼ê¤Î52.9¡ó¤¬¡ÖÄñ¹³´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢À©ºî¸½¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÆ³Æþ´ë¶È¤Ø¤Î°ÍÍêÊ¸ºîÀ®¡Ê63.4¡ó¡Ë¡×¤ä¡Ö¹½À®°ÆºîÀ®¡Ê50.4¡ó¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÇAI³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¤ê¼ê¤ÏAI³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇã¤¤¼ê¤ÎÄñ¹³´¶¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¹©É×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥¿ー¥²¥Ã¥È¹¶Î¬¡ÛÌò°÷¥¯¥é¥¹¤³¤½¡¢Æ³Æþ»öÎã¤Î¡Ö¥Ø¥ÓーÆÉ¼Ô¡×¤À¤Ã¤¿
Ìò¿¦ÊÌ¤ËÆ³Æþ»öÎã¤Î»²¹ÍÎ¨¡Ê±ÜÍ÷Î¨¡Ë¤ò½¸·×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖËÜÉôÄ¹¡¦Ìò°÷¥¯¥é¥¹¡×¤¬70.9¡ó¤ÈÁ´Ìò¿¦¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½Å»ë¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ÝÄ¹¥¯¥é¥¹¤Ï¡ÖÈñÍÑ´¶¡Ê44.4¡ó¡Ë¡×¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¡¢Ìò°÷¥¯¥é¥¹¤Ï¡ÖÁªÄê´ð½à¡Ê41.9¡ó¡Ë¡×¤ä¡ÖÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Îµ¡Ç½¡Ê58.1¡ó¡Ë¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ðÊó¤Î½Ð¤·Ê¬¤±¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆ³Æþ»öÎã¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î²ÁÃÍ¤ä¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤ò°ú¤½Ð¤¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¥Õ¥¡¥ó¥°¥êー¤Ç¤Ï¡¢AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëº¹ÊÌ²½¤ä¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡ÖÀìÌçÀ¡×¡Ö¸¢°ÒÀ¡×¡ÖÆÈ¼«À¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿Æ³Æþ»öÎãÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÂ°¤Î¥×¥é¥ó¥Êー¤¬¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬É³²ò¤¡¢²ÁÃÍÄó¶¡Êý¿Ë¤òºöÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥×¥í¥é¥¤¥¿ー¤Ë¤è¤ë¼èºà¤ò¼Â»Ü¡£É½ÌÌÅª¤ÊÀ®¸ùÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¥µー¥Ó¥¹¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¡×¤ä¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¹¥Èー¥êー¡×¤ò¸À¸ì²½¤·¤Æ¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÎ¬Àß·×¤«¤é¼èºà¡¦»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¡¦ÇÛ¿®¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ®¼Ò¤Î¡Ö¿®Íê¡×¤ò»ñ»º¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¦¥ó¥íー¥É»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤ÎÁ´Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¼Ò¤Î»öÎãÉÊ¼Á¤òµÒ´ÑÅª¤ËÈ½Äê¤Ç¤¤ë¡ÖÆ³Æþ»öÎãÉÊ¼Á¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¤ä¡¢¡ÖÆÉ¤ß¼ê¤ÎËÜ²»¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡ÖÆÉ¤Þ¤ì¤ë»öÎã¤ÎÀ©ºî¡¦¹½À®¥ëー¥ë¡×¤Ê¤É¡¢ÌÀÆü¤«¤é»È¤¨¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼ýÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾õ¤Î»öÎã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ©ºîÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜ»ñÎÁ¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ó¥°¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÎÏ¤Ç¶¦ÁÏ¤Îµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¡¢´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÎÎ°è¡¢¥Ðー¥Æ¥£¥«¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±¿±Ä¤ò¼´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÝÂê¤äÌÜÅª¡¢Í½»»¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤È¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆîÊ¿ÂæÄ®15-13 ÄëÅÔ½ÂÃ«¥Ó¥ë5F
ÀßÎ©¡§2020Ç¯10·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾¾²¬ Íº»Ê
»ñËÜ¶â¡§25É´Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â¤ò´Þ¤à¡Ë
URL¡§https://fungry.co.jp/
¡ã¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¼ÒÌ¾¡§¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©Æü¡§2001Ç¯8·î
»ñËÜ¶â¡§52,260,800±ß
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼Íµµª
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆîÊ¿ÂæÄ®15-13ÄëÅÔ½ÂÃ«¥Ó¥ë4F¡¦5F
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.branding-t.co.jp/
