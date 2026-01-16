Ãæ¹âÀ¸¤¬´ë¶È¤ËÆÏ¤±¤ë¡È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê°ìÇÕ¡É¡¡½»Í§À¸Ì¿ÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¥³ー¥ÒーÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¡¡Îïß·Ãæ³Ø¡¦¹âÅù³Ø¹»SDGs¸¦µæ²ñ 2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¼Â»Ü
Îïß·Ãæ³Ø¡¦¹âÅù³Ø¹»(ÀéÍÕ¸©Çð»Ô/¹»Ä¹:Ý¯°æ¡¡ìª)¤ÎSDGs¸¦µæ²ñ¡ÖEARTH¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢½»Í§À¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò¡Ê¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ ¹âÅÄ ¹¬ÆÁ¡¢°Ê²¼¡Ö½»Í§À¸Ì¿¡×¡Ë¤ÎÅìµþËÜ¼Ò¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¥³ー¥ÒーÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¤¿¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Î¿¦°÷¤ÈÃæ¹âÀ¸¤¬SDGs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£SDGs¸¦µæ²ñ¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ãæ¹âÀ¸¤¬¼çÂÎÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Éô³èÆ°¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÉÏº¤ÌäÂê¤ä¸øÀµ¤Ê¼è°ú¤Î½ÅÍ×À¤ò¹¤á¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿¦°÷¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤·¡¢SDGs¤Î¼ÂÁ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î»ëÌî¤ò¹¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤â¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯1·î¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ15Ì¾¤¬½»Í§À¸Ì¿ÅìµþËÜ¼ÒÆâ¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¥³ー¥ÒーÅ¹¤ò½ÐÅ¹¤·¡¢Åì¥Æ¥£¥âー¥ë»º¤Î¥³ー¥Òー¤ò¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£½»Í§À¸Ì¿¿¦°÷¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¤äSDGs¤Î°ÕµÁ¤òÅÁ¤¨¡¢²ñ¾ì¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¹¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Ò²ñ¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤ÈÄ¾ÀÜ¸ì¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¤è¤ê¿¼¤¤ÂÐÏÃ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ö°Õ¸«¸ò´¹¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Þ¤¹¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¤Î°ÕµÁ¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Ø¤Ó¤ò¹¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡¡SDGs¸¦µæ²ñ¤Î¸ÜÌä¤Ç¤¢¤ëÂíÂ¼¾°Ìé¡Ê¤¿¤¤à¤é¤Ê¤ª¤ä¡Ë¶µÍ¡¤Ï¡Ö»º³ØÏ¢·È¤ÇSDGs¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ì¤Íè¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ëÎÏ¤ò°é¤àÎÉ¤¤µ¡²ñ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¤òÄÌ¤¸¤¿ÂÐÏÃ¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤ËÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î»ëÌî¤ò³«¤¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¼¡À¤Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¶¨Æ¯¤¬¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ø¤Î³×¿·¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä²ñµÚ¤Ó¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³µÍ×
¢£Æü¡¡¡¡»þ¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë 11¡§30～13¡§30¢£²ñ¡¡¡¡¾ì¡§½»Í§À¸Ì¿ÅìµþËÜ¼Ò¡¡22³¬ ¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§2－2－1¢£ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡§SDGs¸¦µæ²ñ¤Î¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¾¦ÉÊ ¢£¸òÎ®ÆâÍÆ¡§¡¦SDGs¸¦µæ²ñ¤Ë¤è¤ë³èÆ°¾Ò²ð¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦½»Í§À¸Ì¿¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¼è¤êÁÈ¤ß¾Ò²ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦°Õ¸«¸ò´¹¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
Îïß·Ãæ³Ø¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Îïß·Ãæ³Ø¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Ï¾¼ÏÂ10Ç¯¡¢ ÁÏÎ©¼Ô¤Î×¢ÃÓÀé¶åÏº¡ÊË¡³ØÇî»Î¡Ë¤¬¡ÖÆ»ÆÁ²Ê³ØÀì¹¶½Î¡×¤ò¸½ºß¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÀéÍÕ¸©Çð»Ô¸÷¥öµÖ¡Ë¤Ë³«½Î¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£2015Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹â°ì´Ó¥³ー¥¹¤Î¡Ö±ÃÃÒ¥³ー¥¹¡×¤ò¿·Àß¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤«¤ÄµÒ´ÑÅª¤ËÊª»ö¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«È´¤¡¢Ê£»¨¤Ê½ôÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯Áí¹çÅª¤Ê¿Í´ÖÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡Ö±ÃÃÒ¡×¤ò·È¤¨¤¿¿¿¤Î¥êー¥Àー¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³«¹»°ÊÍè¡¢ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¸¦µæÀ®²Ì¤È¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢¤µ¤é¤ËÎïß·¤é¤·¤¤¶µ°é³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Í§À¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½»Í§À¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò¡Ê¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ ¹âÅÄ ¹¬ÆÁ¡¢°Ê²¼¡Ö½»Í§À¸Ì¿¡×¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±ÄÊý¿Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖË¤«¤ÇÌÀ¤ë¤¤·ò¹¯Ä¹¼÷¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½»Í§À¸Ì¿¥°¥ëー¥× Vision2030 ¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡Ø¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÊÝ¸±²ñ¼Ò¥°¥ëー¥×¡Ù¡× ¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼èÁÈ¤ß¤Ï¡¢¾ÍèÀ¤Âå¤È¤ÎÂÐÏÃ¡ÖFR¡ÊFuture Generations Relations¡Ë¡×¢¨1¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤äÃÏµå´Ä¶²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨£±¡ÖFR¡×¤Ï¡¢³ô¼ç¤äÅê»ñ²È¸þ¤±¤Ë¹Ô¤¦³èÆ°¡ÖIR¡ÊInvestor Relations¡Ë¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ¤¸ì¤Ç¡¢¾ÍèÀ¤Âå¡ÊFuture Generations¡Ë¤ÈÂÐÏÃ¤·´Ø·¸À¤òÃÛ¤¯³èÆ°¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£https://www.hs.reitaku.jp/https://newscast.jp/attachments/miwyzeCcGebKDyPiM8U2.pdf