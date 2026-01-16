¡Ø¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¡Ù¤ÈÎ¶µÜ¾ë¥¹¥Ñ¥Û¥Æ¥ë»°Æü·î¤¬½é¥³¥é¥Ü¡ª²ÈÂ²¸þ¤±²¹Íá¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬2026Ç¯2·î13Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È
¡Ö¤¿¤Î¤·¤¤¡×¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥°¥ì¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÉðÍ¥¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥©¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÊThe Pinkfong Company, Inc.¡Ë¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¡Ù¤ÈÎ¶µÜ¾ë¥¹¥Ñ¥Û¥Æ¥ë»°Æü·î¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¤Î¤Ý¤«¤Ý¤«¤ª¤ó¤»¤ó¥Ç¥Ó¥åー¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é5·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¡Ù¤È²¹Íá»ÜÀß¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö²¹Àô¥Ç¥Ó¥åー¡×¤ò·Þ¤¨¤ë¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¤ÈÎ¶µÜ¾ë¥¹¥Ñ¥Û¥Æ¥ë»°Æü·î¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ß¥«¥´¥ó¡×¤¬¶¦±é¡£ËÜ¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢´ÛÆâÁõ¾þ¤ä¥Ý¥¹¥¿ー¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ô¥ó¥¥Ã¥Ä¡õ¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¡Ù¤Î¥ß¥Ë¥·¥çー¤â³«ºÅÍ½Äê¡£²ñ¾ì¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¤Î¤Ý¤«¤Ý¤«¤ª¤ó¤»¤ó¥Ç¥Ó¥åー
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～5·î13Æü¡Ê¿å¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§Î¶µÜ¾ë¥¹¥Ñ¥Û¥Æ¥ë»°Æü·î¡Êhttps://www.mikazuki.co.jp/ryugujo/¡Ë
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¿ï»þ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.mikazuki.co.jp/ryugujo/lp/babyshark/
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/ryuugujyouhotel/
¡¦¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/ryuugujyou_information/
¼ç¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡¦¤ï¤¯¤ï¤¯¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇµÇ°»£±Æ¡ª
¥¹¥ÑÅï¥í¥Óー¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥¦¥©ー¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÍÑ¤¤¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤ò¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤»¤Þ¤¹¡£
¡¦¥·ー¥ë¥é¥êー¤Ç´ÛÆâ¤òÃµ¸¡¡ª
´ÛÆâ¤ò½ä¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥·ー¥ë¥é¥êー¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¢¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ì¤ê¤¨¥«ー¥É¡Ê£³Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢´ÛÆâ¤òÃµ¸¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¤ªº×¤ê¥é¥ó¥ÉÇäÅ¹¡ÖBOSO TAMATEBAKO¡×
¡¦¥¹¥ÑÅï¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡ª¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ª
´ü´ÖÃæ¡¢¥¹¥ÑÅï¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·½Ð¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡õ¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÉÕ¤Æüµ¢¤ê¥×¥é¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ø¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¤ÎÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÎ¶µÜÄâ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Û
ÀèÃå100ÁÈÍÍ¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¡ÈÎ¶µÜÄâ¸ÂÄê¡É¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤¬ÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¢¨¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://go-hotelmikazuki.reservation.jp/ja/hotels/ryugutei/plans/10180946?checkin_date=20260114&checkout_date=20260115&adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1&dateUndecidedFlg=1)¤«¤é¤Î¤ß¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÆâÍÆ¡§º£¼£»º¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡¢¿åÅû¡Ê480ml¡Ë¡¢¶ÒÃå
¡Ú¥¹¥ÑÅïÆüµ¢¤ê¥×¥é¥ó¡Û
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤Î¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤¥Ð¥ëー¥ó¥Á¥ãー¥à¡Ö¤×¤¯¥Ð¥ë¡×¡ÊÁ´3¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¡Ë¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æüµ¢¤êÆþ¾ì·ô¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê
Ê¿Æü¡§Âç¿Í3,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¾®¿Í¡Ê¾®³Ø6Ç¯À¸°Ê²¼¡Ë2,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÅÚÆü½Ë¡§Âç¿Í4,250±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¾®¿Í¡Ê¾®³Ø6Ç¯À¸°Ê²¼¡Ë3,450±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¡Ø¥Ô¥ó¥¥Ã¥Ä¡õ¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¡Ù¥ß¥Ë¥·¥çー¤Ç°ì½ï¤Ë¤¢¤½¤Ü¤¦¡ª
4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ô¥ó¥¥Ã¥Ä¡õ¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¡Ù¤Î¥ß¥Ë¥·¥çー¤â³«ºÅÍ½Äê¡£Æþ¾ìÎÁ¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥·¥çー¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë»²²Ã·ô¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¤È³Ú¤·¤¯¿¨¤ì¹ç¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ªº×¤ê¥é¥ó¥É¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥²¥Ã¥È¡ª
´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¥Õー¥É¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¤ä¥³ー¥¹¥¿ー¡¢¤¸¤æ¤¦¤Á¤ç¤¦¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ø¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¡Ù¥°¥Ã¥ºÂç½¸¹ç¡ª
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ôÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡¦¼Â»Ü¾ì½ê¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ»Üºö¡Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¥·ー¥ë¥é¥êー¡¢¥ß¥Ë¥·¥çー¡¢ÆÃÅµÅù¡Ë¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥·ー¥ë¥é¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¢¨·ÊÉÊ¤Ï¡¢¥·ー¥ë¥é¥êーÍÑ¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È1Ëç¤Ë¤Ä¤1¥»¥Ã¥È¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ß¥Ë¥·¥çー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¢¨»²²Ã·ô¤ÏÀèÃå½ç¤ÇÇÛÉÛ¤·¡¢Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¡¦¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.mikazuki.co.jp/ryugujo/lp/babyshark/
¥Ô¥ó¥¥Ã¥Ä¡õ¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬ºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤¦À¤³¦¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤â¤Ã¤È¹¤¯¡ª
¥Ô¥ó¥¥Ã¥Ä¤È¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¤ÏYouTube¤äOTT¥µー¥Ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾¦ÉÊ¡¢½ñÀÒ¡¢¶µºà¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ê¤ÉÆü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ーIP¤Ç¤¹¡£
244¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡¢25¸À¸ì¡¢7,000ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï³Ú¤·¤¤²»³Ú¤È¶µ°éÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¸À¸ì¤äÀ¸³è½¬´·¤Ê¤É¤ò¼«Á³¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥È¥¥¥ë¥ë¥ë¥ë～¢ö¡×¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤Î¤»¤Æ¥Ô¥ó¥¥Ã¥Ä¤È¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¤È°ì½ï¤ËÀ¤³¦¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤â¤Ã¤È¹¤¯¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯ºÌ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ú¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥©¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー(The Pinkfong Company)²ñ¼Ò¾Ò²ð¡Û
¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥©¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÊThe Pinkfong Company¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Ô¥ó¥¥Ã¥Ä¡¢¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¡¢¤Ù¤Ù¥Õ¥£¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ーIP¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥ïー¥ë¥É¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥²ー¥à¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¡£À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢´î¤Ó¤È¤Ò¤é¤á¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¸ø±é¡¢½ÐÈÇ¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Netflix¤äU-NEXT¤Ê¤É¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ¡¢¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¤ä¤Ù¤Ù¥Õ¥£¥ó¥·¥êー¥º¤ò¿Íµ¤ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.pinkfong.com/jp/
¥³¥é¥ÜÏ¢·ÈÀèÊç½¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥°¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼Ê¬Ìî¤ÇÏ¢·È¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¸¥ãー/¥¨¥ó¥¿¥á»ÜÀß
´Ñ¸÷»ÜÀß
²¹Íá»ÜÀß
°û¿©Å¹
Î¹¹Ô²ñ¼Ò
¾¦¶È»ÜÀß
¼«¼£ÂÎ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡§https://origress.com/contact/
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥°¥ì¥¹
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÉðÍ¥
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ3-6-32 TERRACE SITE GOTANDA 3A
»ñËÜ¶â¡§9.7²¯±ß
¼Ò°÷¿ô¡§100Ì¾¡Ê¥°¥ëー¥×Ï¢·ë¡¦ÈóÀµµ¬´Þ¤à¡Ë
»ö¶È³µÍ×¡§¡Ö¤¿¤Î¤·¤¤¡×¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡£¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡×¡ß¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡×¡ß¡Ö¥°¥ëー¥×·Ð±Ä¡×¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÊ¬Ìî¤Î»ö¶È¤ò360¡ë¹°è²½¤·¤ÆÀïÎ¬Å¸³«¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://origress.com/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥°¥ì¥¹ ¹ÊóÉô
MAIL¡§lejapass_pr@origress.com