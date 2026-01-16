¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¡ª¡¡AI¤òÂæËÜºîÀ®¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¿·ºîÉñÂæ¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª～ENDLESS TURN～¡Ù¡¡ÃíÌÜ¤Î±é½Ð²È¡¦Â¿ÅÄ½ßÇ·²ð¤¬¥Ö¥ì¥Ò¥È¤Î·æºîµº¶Ê¤ò¤â¤È¤ËSPAC¤ÎÇÐÍ¥20Ì¾¤ÈÉÁ¤½Ð¤¹·²½¸·à
SPAC½©¤Î¥·ー¥º¥ó2025-2026 #3¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª～ENDLESS TURN～¡Ù¤¬2026Ç¯1·î18Æü (Æü) ～ 2026Ç¯3·î7Æü (ÅÚ)¤ËÀÅ²¬·Ý½Ñ·à¾ì¡ÊÀÅ²¬¸© ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è ÅìÀÅ²¬2ÃúÌÜ3-1¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤éhttps://spac.or.jp/25_autumn/galileo_2025
¤¤¤Þ¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬¾ï¼±¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ÄÃ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾§¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¨¡¨¡
Å·Æ°Àâ¤¬¾ï¼±¤È¤µ¤ì¤¿»þÂå¤ËÃÏÆ°Àâ¤ò¾§¤¨¤¿¥¬¥ê¥ì¥¤¤ÎÈ¾À¸¤ò¡¢¥Ê¥Á¥¹»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¼«¿È¤ÎÀ¸³¶¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¥Ù¥ë¥È¥ë¥È¡¦¥Ö¥ì¥Ò¥È¤Î·æºîµº¶Ê¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡£¾ðÊó¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢²¿¤ò¿®¤¸¤ë¤Î¤«¤¬ÀÚ¼Â¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬ÉÁ¤½Ð¤¹¡Ö¿¿¼Â¡×¤È¤Ï¡£2023Ç¯¡¢¡È´Ñ¸÷±é·à¡É¤È¾Î¤·¥Ý¥Ã¥×¤ÇÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë¿·´¶³Ð¤ÎÉñÂæ¡Ø°ËÆ¦¤ÎÍÙ»Ò¡Ù¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿Â¿ÅÄ½ßÇ·²ð¤¬¡¢¤³¤ÎÎò»ËÅªÂçºî¤Ç¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¼ã¼Ô¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£SPAC¤ÎÇÐÍ¥20Ì¾¤¬½Ð±é¤¹¤ë·²½¸·à¡£
ºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í
◾️¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥åー¥¹¤¬°î¤ì¤ë»þÂå¤ËÉÁ¤¯¡È¿¿Íý¤ÎÄÉµæ¡É
2026Ç¯¤ËË×¸å70Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î·àºî²È¡¢±é½Ð²È¥Ö¥ì¥Ò¥È¡£¥Ê¥Á¥¹¤ÎÇ÷³²¤òÆ¨¤ìÀ¸¤¤¿¥Ö¥ì¥Ò¥È¤¬¡¢¥¬¥ê¥ì¥ª¡¦¥¬¥ê¥ì¥¤¤ÎÈ¾À¸¤Ë¼«¿È¤òÅê±Æ¤·¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ëµº¶Ê¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¤ÎÀ¸³¶¡Ù¤ò¡¢Â¿ÅÄ½ßÇ·²ð¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤ê¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª～ENDLESS TURN～¡Ù¤È¤·¤Æ¾å±é¤·¤Þ¤¹¡£¥¬¥ê¥ì¥ª¤ÏÅ·Æ°Àâ¤¬¾ï¼±¤Î»þÂå¤ËÃÏÆ°Àâ¤ò¾§¤¨¡¢¶µ²ñ¤«¤é°ÛÃ¼¤È¤·¤Æ¼«Àâ¤ÎÅ±²ó¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èë¤«¤Ë¡Ö¿·²Ê³ØÂÐÏÃ¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£17À¤µª¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤ÎÅ·Æ°Àâ¤«¤éÃÏÆ°Àâ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ï¡¢²Ê³Ø¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¹¤¬¤ê»Ï¤á¤¿20À¤µª¡¢¤½¤·¤ÆAI¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¸½Âå¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡¢¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤Îµ°À×¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Â¿ÅÄ¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥Ò¥È¤¬¸¶ÇúÅê²¼¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦¾ðÀª¤òÂª¤¨¤Ê¤¬¤é²þÄû¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ë¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¡¢¤½¤³¤Ë¸½Âå¤«¤é¤Î¿·¤¿¤Ê»ëºÂ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁíÀª20Ì¾¤ÎSPACÇÐÍ¥¤È¶¦¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ëºîÉÊ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£
◾️»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ½ä¤ë ¡ÈENDLESS TURN¡É¡¢ÉñÂæ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÂÀÍÛ·Ï¤Î±§ÃèÍ·±Ë¡©¡ª
ÃíÌÜ¤Î±é½Ð²È¡¦Â¿ÅÄ½ßÇ·²ð¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤ÏÂæËÜºîÀ®¤ËAI¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µª¸µÁ°700ËüÇ¯¤Î¿ÍÎà»Ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤é¡¢¥¬¥ê¥ì¥ª¤Î»þÂå¤È¤½¤ÎÀè¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡£Â¿ÅÄ¤ÎSPAC¤Ç¤Î±é½Ð¤Ï¡¢2018Ç¯³©ÀîÎ¶Ç·²ðºî¡Ø»õ¼Ö¡Ù¡¢2023Ç¯ÀîÃ¼¹¯À®ºî¡Ø°ËÆ¦¤ÎÍÙ»Ò¡Ù¤ËÂ³¤3ºîÌÜ¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼«ºß¤Ë²£ÃÇ¤¹¤ëÂ¿ÅÄ¤Î±é½Ð¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥ß¥¤¥±¥¿¥¯¥ä¤Ë¤è¤ë¡È¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë±§Ãè¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÉñÂæÈþ½Ñ¤¬¡¢»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ä¥¢ー¤Ë´ÑµÒ¤òÏ¢¤ì½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ý±é½Ð²È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëÂ¿ÅÄ½ßÇ·²ð¡Ê¤¿¤À¡¦¤¸¤å¤ó¤Î¤¹¤±¡Ë¡¡±é½Ð²È¡£Åìµþ¥Ç¥¹¥í¥Ã¥¯¼çºË¡£¸Åº£Åì⻄¤Îµº¶Ê¤Î¾å±é¡¢¥À¥ó¥¹ºîÉÊ¡¢´ÑµÒ»²²Ã·¿ºîÉÊ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤ò¹ñÆâ³°¤Ç¾å±é¡£ÁÏºî³èÆ°¤ÈÊÂ⾏¤·¤Æ¸ø¶¦·à¾ì¤Î·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤ä⾃¼£ÂÎ¤Î¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÎòÇ¤¡£Á´¹ñ¤Î·à¾ì¤ä³Ø¹»¡¢ÃÏ°è»ÜÀß¤Ç¤Î¤³¤É¤â¤«¤é¥·¥Ë¥¢¡¢³°¹ñ⼈¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë⽅¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê⼈¡¹¤È¤ÎÁÏºî¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¢ー¥È¤Ë¤è¤ëÃÏ°è²ÝÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¡£2013Ç¯⽇´Ú¹çºî¡Ø가모메¥«¥ë¥á¥®¡Ù¤Ë¤Æ´Ú¹ñ¤ÎÂè50²óÅì°¡±é·à¾Þ±é½Ð¾Þ¤ò³°¹ñ⼈±é½Ð²È¤È¤·¤Æ½é¼õ¾Þ¡£»Í¹ñ³Ø±¡⼤³Ø¡¢½÷»ÒÈþ½ÑÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£SPAC¤Ç¤Ï2018Ç¯¤Ë¡Ø⻭⾞¡Ù(ºî¡§³©Àî⿓Ç·²ð)¡¢2023Ç¯¤Ë¡Ø°Ë⾖¤ÎÍÙ⼦¡Ù¡Êºî¡§ÀîÃ¼¹¯À®¡Ë¤ò±é½Ð¡£
¾å±é´ØÏ¢´ë²è³«ºÅ
¡Ú¥×¥ì¥Èー¥¯¡Û
2F¥«¥Õ¥§¡¦¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæ¤ò¤è¤ê¤ª¤â¤·¤í¤¯´Ñ·à¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2·î14Æü¡¢15Æü¤ò½ü¤¯°ìÈÌ¸ø±é¤Î³ÆÆü13:05～13:15¡Ë
¡Ú¥×¥ì¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Û
¸©Î©À¶¿åÆî¹âÅù³Ø¹»·Ý½Ñ²Ê±é·àÀì¹¶¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª～ENDLESS TURN～¡Ù¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹2·î14Æü(ÅÚ)¡¦15Æü(Æü)³ÆÆü13:05³«»Ï²ñ¾ì¡§ÀÅ²¬·Ý½Ñ·à¾ì2F ¥«¥Õ¥§¡¦¥·¥ó¥Ç¥ì¥éÌó10Ê¬¡¿ÌµÎÁ¡¦Í½ÌóÉÔÍ×½Ð±é¡§¸©Î©À¶¿åÆî¹âÅù³Ø¹»·Ý½Ñ²Ê±é·àÀì¹¶ 1Ç¯À¸
¡Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Èー¥¯¡Û
½ª±é¸å¤Ë¥Èー¥¯¤ò³«ºÅ¡£»²²ÃÌµÎÁ¡¿Í½ÌóÉÔÍ×1·î18Æü(Æü)½ª±é¸å¥²¥¹¥È¡§ÀéÂåÅÄ½¤Ê¿¡Ê¾®³Ø´Û¥Þ¥ó¥¬¥ï¥óÊÔ½¸Éô ¥Þ¥ó¥¬ÊÔ½¸¼Ô¡ËÅÐÃÅ¡§Â¿ÅÄ½ßÇ·²ð¡Ê¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª～ENDLESS TURN～¡Ù±é½Ð¡Ë¡¡¡¡¡¡ÀÐ¿À²Æ´õ¡Ê¡ÖSPAC½©¤Î¥·ー¥º¥ó2025-2026¡×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë2·î1ÆüÅÐÃÅ¡§Â¿ÅÄ½ßÇ·²ð¡Ê»Ê²ñ¡Ë¡¢ÂçÆâÃÒÈþ¡¢Âç¹â¹À°ì¡¢±Ê°æ·òÆó¡¢ÅÏî´À¶Éö
¡Ú¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¥Ä¥¢ー¡Û
½ª±é¸å¤ËSPACÁÏºî¡¦µ»½ÑÉô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÉñÂæÎ¢¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£1·î24Æü(ÅÚ)¡¢25Æü(Æü)¡¢2·î14Æü(ÅÚ)¡¢15Æü(Æü)½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó30Ê¬¡¿»²²ÃÌµÎÁ¡¿Í×Í½Ìó¢¨¤´Í½Ìó¤ÏSPAC¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¡ÊTEL054-202-3399¡Ë¤Þ¤Ç
¡Ú¥«¥Õ¥§¡¦¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤Ç°©¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Û
½ª±é¸å¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤¬ÉñÂæ°á¾Ø¤Ç¤ª¸«Á÷¤ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤Î¸òÎ®¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ØÀ±¶õ´ÑË¾²ñ¡Ù¤â³«ºÅ¡ª¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£https://spac.or.jp/25_autumn/galileo_2025
¸ø±é³µÍ×
SPAC½©¤Î¥·ー¥º¥ó2025-2026 #3¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª～ENDLESS TURN～¡Ù¸ø±é´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î18Æü (Æü) ～ 2026Ç¯3·î7Æü (ÅÚ)²ñ¾ì¡§ÀÅ²¬·Ý½Ñ·à¾ì¡ÊÀÅ²¬¸© ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è ÅìÀÅ²¬2ÃúÌÜ3-1¡Ë¢£½Ð±é¼ÔÀÐ°æèÎ¿å¡¡ÂçÆâÃÒÈþ¡¡Âç¹â¹À°ì¡¡°þ»³¤Ò¤µ»Þ½ÕÆü°æ°ìÊ¿¡¡²ÃÆ£¹¬É×¡¡²ÏÂ¼¼ãºÚ¡¡ÌÚÆâ¶×»Ò¾®Ä¹Ã«¾¡É§¡¡ºùÆâ·ë¤¦¡¡º´Æ£¤æ¤º¡¡ÎëÌÚ¿¿Íý»ÒÎëÎÓ¤Þ¤ê¡¡±Ê°æ·ò¥Ë¡¡ÃæÌî¿¿´õ¡¡ËÒ»³Í´Âç»°Åç·ÊÂÀ¡¡µÈ¿¢Áñ°ìÏº¡¡ÅÏî´À¶Éö¡¡ÅÏÊÕ·ÉÉ§¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¢£¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂæËÜ¡¦±é½Ð¡§Â¿ÅÄ½ßÇ·²ð¸¶ºî¡§¥Ù¥ë¥È¥ë¥È¡¦¥Ö¥ì¥Ò¥ÈÈþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥«¥ß¥¤¥±¥¿¥¯¥ä¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë2026Ç¯01·î18Æü(Æü) 13:302026Ç¯01·î24Æü(ÅÚ) 13:302026Ç¯01·î25Æü(Æü) 13:302026Ç¯02·î01Æü(Æü) 13:302026Ç¯02·î14Æü(ÅÚ) 13:302026Ç¯02·î15Æü(Æü) 13:302026Ç¯03·î07Æü(ÅÚ) 13:30¾å±é»þ´Ö¡§135Ê¬ÄøÅÙÆüËÜ¸ì¾å±é¡¿±Ñ¸ì»úËë¡Ê2·î14Æü¡¢2·î15Æü¡¢3·î7Æü¤Î¤ß¡Ë¡ö³ÆÆü´ØÏ¢´ë²è¤¢¤ê¡§¥×¥ì¥Èー¥¯¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¥Ä¥¢ー¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Èー¥¯¤Ê¤É¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÎÁ´ÀÊ»ØÄê¡Ï°ìÈÌ¡§4,600±ßU25¡¦Âç³ØÀ¸¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸¡§2,200±ß¹â¹»À¸°Ê²¼¡§1,100±ß¾ã¤¬¤¤¼Ô³ä°ú¡§3,200±ß¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤ÎÆþ¾ìÉÔ²Ä¡ã¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¸ÂÄê¡ª500±ß³ä°ú¡ä°ìÈÌ¡§4,600±ß ¢ª ¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£ÀÊ¡Ê°ìÈÌ¡Ë¡§4,100±ß¡ª¢¡¤ªÌä¤¤¹ç¤»SPAC¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¡¡TEL¡§054-202-3399 (10:00～18:00¡¢µÙ¶ÈÆü¤ò½ü¤¯)
