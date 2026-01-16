LOWRYS FARM ¤¬¡Ödayme¡×½é¤Î¥»¥ì¥â¥Ëー¥é¥¤¥ó¤òÅ¸³«!¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹ÆþÂ´±à¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë6 ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òWEB ¸ø³«
¡ÈPlay fashion!¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£HD¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢40 °Ê¾å¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¡ÊËÜÉô:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-21-1¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⾧:ËÌÂ¼ ²Åµ±¡Ë¤ÎLOWRYS FARM¡Ê¥íー¥êー¥º¥Õ¥¡ー¥à¡Ë¤Ï¡¢¡È¥ª¥±ー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤â¥Ç¥¤¥êー¤Ë¤â¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¿·¤·¤¯¡ÖÃå²ó¤»¤ë°ìÃå¡×¤È¤Ê¤ë¥ª¥±ー¥¸¥ç¥ó¥¦¥§¥¢¤òÄó°Æ¤¹¤ë¿·¥é¥¤¥ó¡Ødayme¡Ê¥Ç¥¤¥ßー¡Ë¡Ù¤ò2025 Ç¯7 ·î¤è¤ê»ÏÆ°¡£º£²ó¤Ï¡Ødayme¡Ù½é¤Î¥»¥ì¥â¥Ëー¥é¥¤¥ó6 ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤¬Ãå²ó¤¹¡È²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¥»¥ì¥â¥Ëー¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ï¡¢2026 Ç¯1 ·î16 Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¸ø¼°WEB¥¹¥È¥¢and ST(¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£)Æâ¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
LOWRYS FARM¤Î¡Ødayme¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Ê1 Æü¤ËÃåÍÑ¤¹¤ëÍÎÉþ¤¬¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Î±ü¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¡×¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ëÃå²ó¤»¤ë¥ª¥±ー¥¸¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Ï¤¤Á¤ó¤È´¶¤ò±é½Ð¤·¡¢Æü¾ï¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î1 Æü¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉý¹¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥¤¥Æ¥àÅ¸³«¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÁÇºà¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤éÃ±ÉÊ»È¤¤¤Þ¤Ç¡¢¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤ºÃå²ó¤»¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥»¥ì¥â¥Ëー¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ð¤¨¡¢Æü¾ï¤Ç¤Ï¡ÈÂç¿Í¥«¥ï¥¤¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
½é¤Î¥»¥ì¥â¥Ëー¥é¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß5 »ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥»¥ì¥â¥Ëー¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¸·Áª6 ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¡£ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ëÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤«¤é¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÁª¤Ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤¬Ãå²ó¤¹¡È²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¥»¥ì¥â¥Ëー¥¹¥¿¥¤¥ë¡É
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.dot-st.com/lowrysfarm/cp/dayme_tsujinozomi
¸ø³«Æü¡§2026 Ç¯1 ·î16 Æü¡Ê¶â¡Ë
LOOK1.
ÃåÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à
¡ÚÆþÂ´¡¿¥»¥ì¥â¥Ëー¡Û¥¯¥ëー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È \7,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÆþÂ´¡¿¥»¥ì¥â¥Ëー¡Û¥Æー¥Ñー¥É¥Ñ¥ó¥Ä \6,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÆþÂ´¡¿¥»¥ì¥â¥Ëー¡Û¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹ \5,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÆþÂ´¡¿¥»¥ì¥â¥Ëー¡Û¥·¥ãー¥ê¥ó¥°¥Ï¥ó¥É¥ëBAG \3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
LOOK2.
ÃåÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à
¡ÚÆþÂ´¡¿¥»¥ì¥â¥Ëー¡Û¥Ú¥×¥é¥à¥¸¥ì \6,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÆþÂ´¡¿¥»¥ì¥â¥Ëー¡Û¥ê¥Ü¥ó¥Ö¥é¥¦¥¹ \6,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÆþÂ´¡¿¥»¥ì¥â¥Ëー¡Û¥Æー¥Ñー¥É¥Ñ¥ó¥Ä \6,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
LOOK3.
ÃåÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à
¡ÚÆþÂ´¡¿¥»¥ì¥â¥Ëー¡Û¥¯¥ëー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È \7,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÆþÂ´¡¿¥»¥ì¥â¥Ëー¡Û¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó \10,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÆþÂ´¡¿¥»¥ì¥â¥Ëー¡Û¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹ \5,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
LOOK4.
ÃåÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à
¡ÚÆþÂ´¡¿¥»¥ì¥â¥Ëー¡Û¥¸¥ã¥¬ー¥É¥Ö¥é¥¦¥¹ \9,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÆþÂ´¡¿¥»¥ì¥â¥Ëー¡Û¥¸¥ã¥¬ー¥É¥Æー¥Ñー¥É¥Ñ¥ó¥Ä \8,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
LOOK5.
ÃåÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à
¡ÚÆþÂ´¡¿¥»¥ì¥â¥Ëー¡Û¥·¥çー¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È \8,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÆþÂ´¡¿¥»¥ì¥â¥Ëー¡Û¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹ \5,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÆþÂ´¡¿¥»¥ì¥â¥Ëー¡Û¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä \7,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
LOOK6.
ÃåÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à
¡ÚÆþÂ´¡¿¥»¥ì¥â¥Ëー¡Û¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È \9,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÆþÂ´¡¿¥»¥ì¥â¥Ëー¡Û¥ê¥Ü¥ó¥Ö¥é¥¦¥¹ \6,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÆþÂ´¡¿¥»¥ì¥â¥Ëー¡Ûdot¥¹¥«ー¥È \9,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¡§
LOWRYS FARMÁ´Å¹ÊÞ¡Ê¥·¥ç¥Ã¥×¥ê¥¹¥È:https://www.dot-st.com/lowrysfarm/info/storelist/¡Ë
¸ø¼°WEB¥¹¥È¥¢ and ST¡Ê¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£¡Ë¡¢ZOZOTOWN
¢¨¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ¡¢L¡ÜÅ¹ÊÞ¤ÎÅ¸³«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1987 Ç¯6 ·î17 ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2000 Ç¯¡¢¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÂè4 ´ü¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥åー¡¢2004 Ç¯¤ËÆ±¥°¥ëー¥×¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¥½¥í¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£2007 Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢½Ð»º¡¦°é»ù¤Î°Ù¡¢µÙ¶È¡£¸½ºß5 »ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ°é»ù¤ÎËµ¤é¡¢TV¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤Î¤Û¤«¥¢¥á¥Ö¥í¡õ¥¤¥ó¥¹¥¿¤òÆü¡¹¹¹¿·Ãæ¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥àºî¤ê¤òÅ¸³«¤·¤Ä¤Ä¡¢½µ3 ²ó¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëYouTube¡ÖÄÔ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ï¾þ¤é¤Ê¤¤Åù¿ÈÂç¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉôÊ¬¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢¨¥·¥ó¥Ë¥ç¥¦¤ÎÅÀ¤Ï1 ¤Ä¤¬Àµ¼°É½µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£LOWRYS FARM¡Ê¥íー¥êー¥º¥Õ¥¡ー¥à¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ä¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¡£¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢
¥íー¥êー¥º¥Õ¥¡ー¥à¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ÞÃå¤¿¤¤¡×¥È¥ì¥ó¥É´¶¤È¡¢
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃå¤¿¤¤¡×¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂç¿Í¤Î½÷À¤ò¡¢±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ø¼°WEB¥¹¥È¥¢ and ST(¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£)¡ä https://www.dot-st.com/lowrysfarm/
¡ãInstagram¡ä@lowrysfarm_official https://www.instagram.com/lowrysfarm_official/
¡ãTikTok¡ä@lowrysfarm_official https://www.tiktok.com/@lowrysfarm_official
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡×¡Ö¥Ë¥³¥¢¥ó¥É¡×¡Ö¥íー¥êー¥º¥Õ¥¡ー¥à¡×¤Ê¤É¡¢40 ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥Þ¥ë¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Á¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¹ñÆâ³°¤ËÌó1,500 Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÈPlay fashion!¡É¤Î¤â¤È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¡¢À¤³¦Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¥Þ¥ë¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã½êºßÃÏ¡ä ¢©150-8510 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ« 2 ÃúÌÜ21 ÈÖ1 ¹æ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨
¡ãURL¡ä https://www.adastria.co.jp/
¢£¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£HD¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£HD¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦»¨²ß¡¦°û¿©¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¡×¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ì¥á¥ó¥È¥ëー¥ë¡×¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒBUZZWIT¡×¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Ã¥È¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥âー¥ë¡õ¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£¡×¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÊªÎ®¤òÃ´¤¦¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¡¢ÆÃÎã»Ò²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒWeOur¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ë¥Á¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯²½¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¹ñÆâ³°¤Ë¹¤²¤ë¡ÈPlay fashion!¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã½êºßÃÏ¡ä ¢©150-8510 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ« 2 ÃúÌÜ21 ÈÖ1 ¹æ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨
¡ãURL¡ä https://www.andst-hd.co.jp/
¡ãInstagram¡ä https://www.instagram.com/andsthd_official