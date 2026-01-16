ÂçÆüËÜ°õºþ CO2¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤ÂåÁÇºà³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊÆ¹ñRenewCO2¤Ø½Ð»ñ
ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Åìµþ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÌÅçµÁÀÆ¡¡°Ê²¼¡§DNP¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈRenewCO2 Inc.¡Ê¥ì¥Ë¥åー¡¦¥·ー¥ªー¥Äー¡¡ËÜ¼Ò¡§¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥åー¥¸¥ãー¥¸ー½£¡¡CEO¡§Anders Laursen¡Ë¤Ø½Ð»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¿å¤ÈÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡Ë¤ò²½³ØÊª¼Á¤äÇ³ÎÁ¤ËÄ¾ÀÜÊÑ´¹¤¹¤ë¿¨ÇÞºàÎÁ¤äÅÅµ¤Ê¬²ò¤Îµ»½Ñ³«È¯¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¡¢½ÅÍ×¤Ê¹©¶È¸¶ÎÁ¤òÀ½Â¤¤Ç¤¤ëÀ¸»º¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»½Ñ¤Ï¾ÍèÅª¤Ë¡¢¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¥Æ¥ì¥Õ¥¿¥ìー¥È¡ÊPET¡Ë¼ù»é¤Î¼çÍ×¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥â¥Î¥¨¥Á¥ì¥ó¥°¥ê¥³ー¥ë¡ÊMEG¡Ë¡ö1¤òÀ½Â¤¤¹¤ëµ»½Ñ³«È¯¤Î²ÄÇ½À¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÀÐÌýºÎ·¡¡¦ÀºÀ½¡¢Æ°Êª»ôÎÁ¤ÎËÉÉåºÞ¡¢½üÉ¹ºÞ¡¢Èé³×¤Ê¤á¤·¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥®»À¤È¤½¤Î±ö¤ÎÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¤½¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ÎÅ¸³«¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ¡ÊSAF¡Ë¤Î³«È¯¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DNP¤Ïº£²ó¡¢RenewCO2¤Ø¤Î½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±À½Â¤ÁõÃÖ¤Î½ÅÍ×¤ÊÉôºà¤Ç¤¢¤ëÅÅ¶ËÉôºà¤ÎÄó¶¡¤ä¤½¤ÎÉôºà¤ÎÎÌ»º²½¤Ë¸þ¤±¤¿³«È¯¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£CO2¤«¤éÀ½Â¤¤·¤¿²½À®ÉÊ¤òÍøÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢DNP¤Î»ö¶È¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤ä¡ÖDNP¥°¥ëー¥×´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó2050¡×¤Ë·Ç¤²¤ë¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚRenewCO2¤Ø¤Î½Ð»ñ¡¦Äó·È¤ÎÁÀ¤¤¡Û
DNP¤Ï¡¢¼«¼ÒµòÅÀ¤Ç¤Î»ö¶È³èÆ°¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡ÊGreenhouse Gas¡§GHG¡ËÇÓ½ÐÎÌ¤ò¼Â¼Á¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡ÖDNP¥°¥ëー¥×´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó2050¡×¤Ë·Ç¤²¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー³èÆ°¤Î¶¯²½¤äºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼Â¸½ºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢CO2¤Î²ó¼ý¡¦ÃùÂ¢¡¦Íø³èÍÑ¡ÊCCUS¡§Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ºàÎÁ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óDNP¤¬½Ð»ñ¤·¤¿RenewCO2¤Ï¡¢¿å¤ÈCO2¤«¤éÄã¥³¥¹¥È¤ÇMEG¡¢SAF¡¢¥®»À¤È¤½¤Î±ö¤Ê¤É¤Î²½À®ÉÊ¤òÀ½Â¤¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÀ½Â¤Êý¼°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢GHG¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤è¤ê¤âµÛ¼ý¡¦½üµîÎÌ¤¬¾å²ó¤ë¡È¥«ー¥Ü¥ó¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎ¾¼Ò¤Î¼ç¤Ê¶¨¶ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
- DNP¤Ï¡¢RenewCO2¤ÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë½ÅÍ×¤ÊÉôºà¤Ç¤¢¤ëÅÅ¶ËÉôºà¤Î³«È¯¤Ç¶¨¶È¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ê¬»¶¡¢ÀºÌ©ÅÉ¹©¡¢¹ÉýÅÉ¹©µ»½ÑÅù¤ÎDNP¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥³¥ó¥Ðー¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊºàÎÁ²Ã¹©¡Ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¿¨ÇÞºàÎÁ¤ÎÀÇ½¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºÇÅ¬¤ÊÅÅ¶ËÉôºà¤ò³«È¯¤·¡¢ÁõÃÖ¤Î¹âÀÇ½²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
- DNP¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÎÌ»º²½¤Ë¸þ¤±¤¿À¸»ºµ»½Ñ¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢Î¾¼Ò¤ÇRenewCO2¤ÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
DNP¤ÏRenewCO2¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢2030Ç¯¤ËÆ±¼Ò¤ÎÎÌ»ºµ»½Ñ¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ä¶°Õ¼±¤Î¹â¤¤¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¨¶È¤·¤ÆRenewCO2¤ÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤ëMEG¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿PET¼ù»éÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢¡È¥«ー¥Ü¥ó¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡ÉºàÎÁ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö1¡¡¥â¥Î¥¨¥Á¥ì¥ó¥°¥ê¥³ー¥ë¡ÊMEG¡Ë ¢ª Ìµ¿§Æ©ÌÀ¤Î±ÕÂÎ¤Ç¡¢PET¥Ü¥È¥ë¡¦¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÁ¡°Ý¡¦ÉÔÅà±Õ¡¦ÍÏºÞ¤Ê¤É¤Î¸¶ÎÁ¡£
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨µºÜÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£