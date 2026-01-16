¤Ï¤«¤Ã¤ÆÃÎ¤í¤¦!¼«Ê¬¤Î¥«¥é¥À¡Ö¤Ï¤ó¤Ê¤ó·ò¹¯¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò2026Ç¯1·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçºåÉÜºåÆî»Ô¤Î¡Ö¤Ï¤ó¤Ê¤ó·ò¹¯±þ±ç¥×¥é¥ó¿ä¿Ê»ö¶È¶ÈÌ³¡Ê°Ê²¼ËÜ¶ÈÌ³¡Ë¡×¤Î±¿±Ä¤ò¼õÂ÷¤¹¤ë£Â£Ã£Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー(ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§°ËÆ£°ìÉ§¡¢°Ê²¼Åö¼Ò)¤Ï¡¢2026Ç¯1·î18Æü(Æü)¤Ë¡¢¤Ï¤ó¤Ê¤ó·ò¹¯¤Þ¤Ä¤ê¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤ó¤Ê¤ó·ò¹¯¤Þ¤Ä¤ê¤Ï¡¢ËÜ¶ÈÌ³¤Î°ì»ö¶È¤Ç¤¢¤ê¡ÖÂÎÎÏÂ¬Äê²ñ¡×¤È¡Ö·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¥Öー¥¹¡×¤Î£²¤Ä¤Î´ë²è¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¼«¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤äÂÎÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤È¤·¤ÆÇ¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï²ð¸îÊ¬Ìî¤Ç¤Î¹ÔÀ¯»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤ä»ÔÌ±¸þ¤±»ö¶È¤Î±¿±ÄÅù¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»ÔÌ±¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿±ä¿¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼èÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤ó¤Ê¤ó·ò¹¯¤Þ¤Ä¤ê¤Ç¤Ï¡¢°®ÎÏÂ¬Äê¤äTimed Up & Go testÅù¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÂÎÎÏÂ¬Äê²ñ¡×¤È¥â¥ë¥Ã¥¯¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³²ñ¤ä¥¹¥Þ¥ÛÁêÃÌ²ñÅù¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¥Öー¥¹¡×¤Î£²¤Ä¤Î´ë²è¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òÃÎ¤ê¡¢·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºåÆî»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²ð¸îÍ½ËÉ³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì¤é¤Î¹ÖºÂ¤ä³èÆ°¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢·ò¹¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬Äã¤¤¡Ö·ò¹¯Ìµ´Ø¿´ÁØ¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ²ð¸îÍ½ËÉ³èÆ°¤ÎÍÍÑÀ¤ò¤¤¤«¤ËÁÊµá¤¹¤ë¤«¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤ÁØ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÁØ¤â´Þ¤á¤¿Â¿¤¯¤Î½»Ì±¤Ë¼«¿È¤Î·ò¹¯¡¦ÂÎÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Ï¤ó¤Ê¤ó·ò¹¯¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÂÎÎÏ¤òÃÎ¤ê¡¢ÂÎÎÏ¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é²ð¸îÍ½ËÉ³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼èÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁÇÃÏ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ï¤ó¤Ê¤ó·ò¹¯¤Þ¤Ä¤ê ³µÍ×
¡¦³«ºÅÆü»þ:2026Ç¯1·î18Æü(Æü)10:00～16:00(ºÇ½ª¼õÉÕ15:30)
¡¦ÆâÍÆ:
(1)ÂÎÎÏÂ¬Äê²ñ:°®ÎÏ¡¢5mÊâ¹ÔÂ®ÅÙ¡¢5²óÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¥Æ¥¹¥È¡¢Timed Up & Go test¡¢³«´ãÊÒÂÎ©¤Á¡¢¸ý¹Ðµ¡Ç½Â¬ÄêÅù
(2)·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¥Öー¥¹:¥â¥ë¥Ã¥¯¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³²ñ¤ä¥¹¥Þ¥ÛÁêÃÌ¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤êÃßÀÑ¤µ¤ì¤ëAGEs¤ÎÂ¬ÄêÅù¡¢·ò¹¯¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¡¦ÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡
¡¦ÂÐ¾Ý:
(1)ÂÎÎÏÂ¬Äê²ñ:»öÁ°Í½ÌóÍ¥ÀèÀ©(Í½Ìó¤Ê¤·ÅöÆüÏÈ¤¢¤ê)¤ÇºåÆî»Ôºß½»40ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý ·×154¿Í
(2)·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¥Öー¥¹:Í½ÌóÉÔÍ×¡¦ÆþÂà¾ì¼«Í³¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â
¡¦²ñ¾ì:
(1)ÂÎÎÏÂ¬Äê²ñ:ºåÆî»ÔËÉºÒ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー1³¬(ºåÆî¤Þ¤â¤ë´Û)
(2)·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¥Öー¥¹:ºåÆî»ÔÎ©Ê¸²½¥»¥ó¥¿ー(¥µ¥é¥À¥Ûー¥ë)
¡¦HP:https://www.hannan-kenkou-support.jp/?hash=hPJ3mMPV2311
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè:¤Ï¤ó¤Ê¤ó·ò¹¯±þ±ç¥×¥é¥ó»öÌ³¶É¡¡070-1436-6503/080-7078-8782
¢£ºåÆî»ÔÌò½ê ³µÍ×
¡¦»ÔÄ¹:¾å¹Ã À¿
¡¦½êºßÃÏ:ÂçºåÉÜºåÆî»ÔÈøºêÄ®35ÈÖÃÏ¤Î1
¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸:https://www.city.hannan.lg.jp/index.html
¢££Â£Ã£Ã³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO:°ËÆ£ °ìÉ§
¡¦½êºßÃÏ:ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èº£¶¶2ÃúÌÜ5ÈÖ8¹æ¡¡¥È¥ìー¥É¥Ô¥¢Íä²°¶¶9³¬
¡¦¾å¾ì»Ô¾ì:Åì¾Ú¥°¥íー¥¹
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ:¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÁÏÂ¤¤·¡¢Â¿Ê¬Ìî¤Ç¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖBusiness Creative¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î»ö¶È¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡ËIT±Ä¶È¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°»ö¶È¡¡£²¡Ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹»ö¶È
¡¦»ñËÜ¶â:4.68²¯±ß
¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸:https://www.e-bcc.jp/
¢£¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ³µÍ×
¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸:https://hc.e-bcc.jp/
¡Ø¡È¿Í¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¡É¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ù¤ò¿®Ç°¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë²ð¸î¥ì¥¯¹¾ì¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¤«¤é¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó²ð¸î»Î¤Î»ñ³Ê±¿±Ä¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤È¿Í¤¬½õ¤±¹ç¤¤»Ù¤¨¹ç¤¦²ð¸î¸½¾ì¤ä¹âÎð¼Ô¤Ë°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¡Ö¾Ð´é¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö²ð¸î¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡×¤òÄÌ¤¸¤Æº£¸å¤â¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î£²¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¼´¤Ë¡¢²ð¸î¶È³¦¤È´ë¶È¤ò·Ò¤®¡¢¹âÎð¼Ô¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤ëÊý¡¹¤¬¿´Ë¤«¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
1)Á´¹ñ4Ëü¿Í°Ê¾å(2025Ç¯12·î»þÅÀ)¤¬¼èÆÀ¤¹¤ë¡Ö¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó²ð¸î»Î¡×»ñ³ÊÀ©ÅÙ¤Î±¿±Ä¡Êhttps://www.japan-ac.jp/¡Ë
2)²ð¸î¥ì¥¯ÁÇºà¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö²ð¸î¥ì¥¯¹¾ì¡×¤Î±¿±Ä¡Êhttps://www.kaigo-rec.com/¡Ë