¡Ú¥êー¥¬¥°¥é¥óµþÅÔ¡ÛµþÅÔ¤ò¤æ¤é¤Ã¤È¤á¤°¤êÎ¹¡£ÆÃÅµÉÕ¤¤Ê¤é¥³¥¹¥Ñ¤âÈ´·²¡ª¡Ø½ÕÀè¼è¤êµþÅÔ¤á¤°¤ê¥×¥é¥ó¡Ê»°ÂçÆÃÅµÉÕ¤¡Ë¡ÙÈÎÇä³«»Ï
¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë½ÕµÙ¤ß¤ò
¡¡¥êー¥¬¥°¥é¥óµþÅÔ¡ÊµþÅÔ»ÔÆî¶èÅì¶å¾òÀ¾»³²¦Ä®¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡¡áÊÃ« ·Ã²ð(¤¿¤¿¤ß¤¿¤Ë ¤±¤¤¤¹¤±)¡Ë¤Ï¡¢
2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Áá½Õ¤ÎµþÅÔÎ¹¤ò¤ªÆÀ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë ¡Ø½ÕÀè¼è¤êµþÅÔ¤á¤°¤ê¥×¥é¥ó¡Ê»°ÂçÆÃÅµÉÕ¤¡Ë¡Ù¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ËÜ¾± Âç²ð¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ëËõÃã¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢²Ú¤ä¤«¤Êºù¤Î¹á¤ê¤ÈËõÃã¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿¶¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤ëÂÎ¸³·¿ËõÃã°ûÎÁ¡Ömatcha LOVE ¤µ¤¯¤éËõÃã¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£ºù¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ñ¸÷¤ËÊØÍø¤Ê¡ÖÃÏ²¼Å´¡¦¥Ð¥¹°ìÆü¾è¼Ö·ô¡×¤¬ÆÃÅµ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Ä«¤Ï´ò¤·¤¤ÌµÎÁÄ«¿©ÉÕ¤¤Ç¡¢°ìÆü¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ò²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ìÂÁá¤¯½Õ¤ÎµþÅÔ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£´Ñ¸÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â´¶ÈÎ¹¹Ô¤ä½÷»ÒÎ¹¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¿´ÃÆ¤à½Õ¤Î¤´Î¹¹Ô¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Õ¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´Ëþ¤¿¤¹Î¹¤ò
¿¶¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤ëÂÎ¸³·¿ËõÃã°ûÎÁ¡Ömatcha LOVE ¤µ¤¯¤éËõÃã¡×
½ÕÀè¼è¤êµþÅÔ¤á¤°¤ê¥×¥é¥ó¡Ê»°ÂçÆÃÅµÉÕ¤¡Ë¤Î¾ÜºÙ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ø½ÕÀè¼è¤êµþÅÔ¤á¤°¤ê¥×¥é¥ó¡Ê»°ÂçÆÃÅµÉÕ¤¡Ë¡Ù³µÍ×
¡ÚÎÁ¶â¡Û1Çñ1¼¼¡Ê2Ì¾¡Ë24,000±ß¡ÊÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ´Þ¤à¡Ë¡ÎµÙÁ°Æü¤Ï30,000±ß¡Ï
¢¨Â¾¤ÎÆÃÅµ¡¦³ä°úÅù¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡ÚµÒ¼¼¡Û¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥Ä¥¤¥ó¡Ê21Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë
¡ÚÆÃÅµ¡Û¡¦¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯ matcha LOVE ¤µ¤¯¤éËõÃã¡Ê°ì¿Í1ËÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÃÏ²¼Å´¡¦¥Ð¥¹°ìÆü¾è¼Ö·ô¡Ê°ì¿Í£±Ëç¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Dining¡õLounge KOTONA¡¡¤´Ä«¿©¤´Í¥ÂÔ
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
½ÉÇñ¼ÔÀìÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¡Ê10¡§00～17¡§30¡Ë¢¨17¡§30～22¡§00¡¡°û¤ßÊª¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¤ß²ÄÇ½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥Ä¥¤¥ó
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥Ä¥¤¥ó ÀöÌÌ¡¦¥Ð¥¹¡¦¼êÀö¤¤
Dining¡õLounge KOTONA ¤´Ä«¿©
ÂçÍá¾ì¡Ê15:00～25:00¡¡6:00～10:00¡Ë
¡ã¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥êー¥¬¥°¥é¥óµþÅÔ
TEL.075-662-1121
¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü10:00～18:00
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.rihga.co.jp/gran-kyoto/