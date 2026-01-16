ÌôºÞ»Õ¹ñ²È»î¸³½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡Ö½¢¿¦Ì¤·èÄê¡×¤Ï16¡ó
PASSMED¡Ê±¿±Ä¡§PASSMEDÊÔ½¸Éô¡Ë¤Ï¡¢Âè110²óÌôºÞ»Õ¹ñ²È»î¸³¤ò¼õ¸³¤·¤¿Ìô³ØÀ¸¡¦´ûÂ´À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¹ñ»î½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Î½¢¿¦¾õ¶·¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡Ên=488¡Ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹ñ»î½ªÎ»»þÅÀ¤Ç½¢¿¦Àè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼õ¸³À¸¤Ï16¡ó¡Ê78¿Í¡Ë¡¢½¢¿¦Àè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼õ¸³À¸¤Ï84¡ó¡Ê410¿Í¡Ë ¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤¬¹ñ²È»î¸³½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ë¿ÊÏ©¤ò³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢½¢¿¦Ì¤·èÄê¼Ô¡Ê78¿Í¡Ë¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢▶¡ÖÃµ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¦¤½¤ÎÂ¾¡Ê¿ÊµéÍ½ÄêÅù¡Ë¡×¡§30¿Í▶¡Ö¹ç³Ê¸å¤ËÃµ¤¹¡×¡§33¿Í▶¡Öº£¤«¤éÃµ¤¹¡×¡§15¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢½¢¿¦Ì¤·èÄê¼Ô¤Î¤¦¤ÁÌó62¡ó¤¬¡ÖÌôºÞ»Õ¹ñ²È»î¸³¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤«¤é½¢³è¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡Êº£¤«¤éÃµ¤¹¡Ü¹ç³Ê¸å¤ËÃµ¤¹¡Ë¡× ¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¤·èÄê16¡ó¡×¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤～¹ñ»î¸å»Ù±ç¤Î½ÅÍ×À～
Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¹ñ»î½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¿ÊÏ©¤¬Ì¤³ÎÄê¤ÊÁØ¤¬°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡È¹ñ»î¸å¡É¤Ë½¢¿¦³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ºÎÍÑÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ñ»î¸å¤ÎÃ»´ü´Ö¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤äÌÌÃÌµ¡²ñ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢±þÊç¼ÔÀÜÅÀ¤ÎºÇÂç²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤¹¡£
PASSMED¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
PASSMED¤Ç¤Ï¡¢ÌôºÞ»Õ¹ñ²È»î¸³½ªÎ»¸å¡Ê¹ç³Ê¸å¡Ë¤Ë½¢¿¦³èÆ°¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¼õ¸³À¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Áª¹Í¤Ë¿Ê¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹Åù¡¢¡È¹ñ»î¸å¤Î½¢³è¡É¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://passmed.co.jp/pharmacy/archives/1155
PASSMED¤Î¹ñ»î¸å½¢³è»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹
PASSMED¤Ç¤Ï¹ñ»î¸å½¢³è¤Ç¼ºÇÔ¡¦¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òÀäÂÐ¤Ë°ú¤µ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹①¡§Ìô³ØÀ¸¥×¥ì¥ß¥¢¡Û～ÃÏÊý¡¦Ãæ¾®Ìô¶É¡¢ÉÂ±¡»ÖË¾¤ÎÊý¤Ø¡£¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òËÉ¤°ÃúÇ«¤Ê¸ò¾Ä¤¬¶¯¤ß～
¡ÖÌô³ØÀ¸¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤Ï¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÃæ¾®Ìô¶É¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢µÞÀ´üÉÂ±¡¤Ø¤Î½¢¿¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÃÏÊýµá¿Í¤ÎÌÖÍåÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬¾ò·ï¸ò¾Ä¤«¤é¸«³Ø¡¦ÌÌÀÜ¤Ø¤ÎÆ±¹Ô¤Þ¤ÇÅ°Äì¥µ¥Ýー¥È¡£¾Ç¤ê¤Ë¤è¤ë¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¸º¤é¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂè°ìÊâ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£https://passmed.co.jp/premier/kokushigo.html
¡Ú¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹②¡§ÌôºÞ»Õ¥È¥Ã¥×¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Û ～Âç¼ê¥Á¥§ー¥ó»ÖË¾¤ÎÊý¤Ø¡£¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤È¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ê¥Ñ¥¤¥×¤òÊÝÍ～
¡ÖÌôºÞ»Õ¥È¥Ã¥×¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤Ï¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤¹¤ëÂç¼ê¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤äÄ´ºÞÊ»ÀßÅ¹¤Ø¤Î½¢¿¦¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ´ë¶È¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ñ»î¸å¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤ÊÁª¹Í¤¬²ÄÇ½¡£ÅÔ»ÔÉô¤ò´Þ¤á¤¿Éý¹¤¤ÁªÂò»è¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÆâÄê³ÍÆÀ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£https://passmed.co.jp/topagent/passed/
Ä´ºº³µÍ×¡¦»²¹ÍURL
Ä´ººÌ¾¡§¹ñ»î½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Î½¢¿¦¾õ¶·¥¢¥ó¥±ー¥ÈÂÐ¾Ý¡§Âè110²óÌôºÞ»Õ¹ñ²È»î¸³¤ò¼õ¸³¤·¤¿Ìô³ØÀ¸¡¦´ûÂ´À¸Í¸ú²óÅú¿ô¡§488Ì¾¼Â»Ü¡§PASSMED¸ø¼°LINEÅÐÏ¿¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÇÛ¿®¡ÊÂè110²óÌôºÞ»Õ¹ñ²È»î¸³¤Î2ÆüÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¡Ë
»²¹ÍURL▶ÌôºÞ»Õ¹ñ²È»î¸³¤Î¹ç³Ê¸å¤Î½¢³è¤ÇÎÉ¤¤µá¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¡©¡Ãhttps://passmed.co.jp/pharmacy/archives/1155▶Ìô³ØÀ¸¥×¥ì¥ß¥¢¡ÊÌôºÞ»Õ¹ñ²È»î¸³¸å¡Ë¡Ãhttps://passmed.co.jp/premier/kokushigo.html▶ÌôºÞ»Õ¥È¥Ã¥×¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊÌôºÞ»Õ¹ñ²È»î¸³¸å¡Ë¡Ãhttps://passmed.co.jp/topagent/passed/