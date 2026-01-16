¡Ú¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡Û½é±é½Ð¡È²Ö¤¢¤«¤ê¡É¤¬ÃÂÀ¸¡¢ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬Éñ¤¦¸÷·Ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹½ÕÌë¤ÎÉ÷Êª»í¿·¡ÖÌëºù±À³¤¡×¤ò2·î6Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È
¡¡¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¦Áí»ÙÇÛ¿Í¡§Àé¿Ò ÃÒÉ§¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÌëºù±À³¤¡×¤ò2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～ 4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Ï¡¢Ìëºù±À³¤¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍ©¿éÃÓ¥¨¥ê¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢¿å·Ê¥¨¥ê¥¢¤Ø¤È¹¤¬¤ê¡¢Äí±àÁ´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à±é½Ð¤Ø¿Ê²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±»þ´ü¤Ë¡¢ºù¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿½Õ¸ÂÄê¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¡¢Äí±à¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¶õÃæÄí±à¡Ö¥»¥ì¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö±À¤ÎÃæ¤Î¥è¥¬～Sakura ¥è¥¬～¡×¤â¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡þÌëºù±À³¤¡¢2026Ç¯¤Î¿·±é½Ð¤Ç¡¢ºù¿§¤Î±À³¤¤È¸÷¤¬Äí±àÁ´ÂÎ¤Ø
¡¡Åö¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄí±à¤Ï¡¢2·î¤ËÁáºé¤¤Î²ÏÄÅºù¤¬½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢Â³¤¤¤Æ3·î¤Ë¤Ï±ð¤ä¤«¤Ê½¤Á±»û´¨ºù¡¢²ÄÎù¤Ê¤ª¤«¤áºù¡¢ÂçÎØ¤ÎÍÛ¸÷ºù¤¬³«²Ö¤·¤Þ¤¹¡£4·î¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤¬³«²Ö¤·¡¢4·îÃæ½Ü¤Ëºù¥·ー¥º¥ó¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò¾þ¤ëÈ¬½Åºù¤¬²Ö³«¤¯¤Þ¤ÇÌó2¥ö·î¤Î´Ö¤ËÌó20¼ï¡¦100ËÜ¤Îºù¤¬¡¢Äí±à¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÀ÷¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿ºù¤ÈÅìµþ±À³¤¤Î¶Â±ã¤È¤Ê¤ë¡ÈÌëºù±À³¤¡É¡£Åìµþ±À³¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÉ¤é¤á¤¯¥Ô¥ó¥¯¤Î·Ê¿§¤¬ºù¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£Í©¿éÃÓ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉÊ¼ï¤Îºù¤¬ºé¤°Ü¤í¤¦Äí±à¤Î¾ð·Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¿·¤¿¤Ë¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤¹¤ëºù¿§¤ÎÇ»Ã¸¤òÉ½¸½¡£ºù¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÍ©¿éÃÓ¥¨¥ê¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Û¤¿¤ëÂô¤«¤éË¾¶¿¶¶¤Ë¤«¤±¤¿¿å·Ê¥¨¥ê¥¢¤ØÌëºù±À³¤¤ò½é¤á¤Æ³ÈÄ¥¤·¡¢¿å·Ê¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ëºù¿§¤Î±À³¤¤È¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢Äí±à¤Î±ü¹Ô¤¤È¹¤¬¤ê¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥±ー¥ë¤ÇÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤Û¤¿¤ëÂôÉÕ¶á¤Ç¤Ï¿·±é½Ð¡Ö²Ö¤¢¤«¤ê¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¼þ°Ï¤Î¿¢ºÏ¤Ë¡¢À±¶ý¤Î¤è¤¦¤ÊÈùºÙ¤Ê¸÷¤òÅÀºß¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤ë¤è¤¦¤Êßê¤á¤¤òÉ½¸½¤·¡¢Ìë¤Î¿å·Ê¤Ë±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ½¾ð¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤è¤ê¿å·Ê¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤òÄÌÇ¯¼Â»Ü¤·¡¢»³åÑÍÊþ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡È¿å¤ò³è¤«¤¹·Ê´ÑÈþ¡É¤ò¡¢Ìë¤ÎÄí±à¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³åÑÍÊþ¤¬½Å¤ó¤¸¤¿¡Ö¿å¤ò³è¤«¤¹·Ê´ÑÈþ¡×¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢2023Ç¯¤ËºöÄê¤·¤¿Äí±à¤Î¿·¤¿¤Ê»Ø¿Ë¡ÖÎáÏÂ½½Æó·Ê¡×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢2026Ç¯¤Ï¿å·Ê¤òÌë¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë±é½Ð¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þºù¤È¤¤¤Á¤´¡¢½Õ¤ÎºÌ¤ê¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤âÅÐ¾ì
¡¡¥Û¥Æ¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤ÎÄí±à¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥¤ー¥Ä4¼ï¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Öºù¥ì¥¢¥Áー¥º¡×¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê¥ì¥¢¥Áー¥º¤Ë¤¤¤Á¤´¤Î¥Þ¥ê¥Í¤Èºù¤Î¹á¤ê¤ò½Å¤Í¡¢µáÈî¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤ÀÏÂ²Û»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£¡Öºù¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥Õ¥ì¥¸¥§»ÅÎ©¤Æ¡×¤Ï¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥Ð¥Ð¥í¥¢¤Èºù¤Î¥¸¥å¥ì¡¢¤¤¤Á¤´¤ò¹ç¤ï¤»¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥°¥é¥¹¥¹¥¤ー¥Ä¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÅìµþ±À³¤¥¯¥Ã¥ー¥µ¥ó¥É～½Õ¤Î¤¤¤Á¤´ mix～¡×¤ä¡¢¡Öºù¤È¤¤¤Á¤´¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥¡×¤Ê¤É¡¢¼êÅÚ»º¤äÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö±À¤ÎÃæ¤Î¥è¥¬～Sakura ¥è¥¬～¡×¤ò³«ºÅ¡£Äí±à¤ò°ìË¾¤¹¤ë¶õÃæÄí±à¡Ö¥»¥ì¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢ºùºé¤¯·Ê¿§¤È±À³¤¤Î¥ß¥¹¥È¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤ò²ò¤¤Û¤°¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¥è¥¬ÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ³Æ¼ï³µÍ×
Äí±à±é½Ð ¡ãÌëºù±À³¤¡ä
¢£´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～ 4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£»þ´Ö¡§18:40¡¿19:40¡¿20:40¡¿21:40
¢£¾ì½ê¡§Äí±àÆâ Í©¿éÃÓ¥¨¥ê¥¢
¢£URL¡§https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/7s/flower-sensation/
¢¨¡ÖÅìµþ±À³¤¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/unkai_lightup/
¡ã¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥¤ー¥Ä¡ä
¢£Å¹ÊÞ¡§¥Û¥Æ¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§03-3943-7613¡Ê10:00～18:00¡Ë
¢£URL¡§https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/shop/recommend/seasonal-pastries
ºù¥ì¥¢¥Áー¥º
¡¡¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥ì¥¢¥Áー¥º¤Ë¤¤¤Á¤´¤Î¥Þ¥ê¥Í¡¢Í¥¤·¤¯¹á¤ëºù¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Çö°á¤Î¤è¤¦¤ÊµáÈî¤ÇÁ´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¤³¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÏÂ²Û»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ï¤«¤Ê¤²¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¡£¥ì¥¢¥Áー¥º¤ÎÇ»¸ü¤Ê¥³¥¯¤ä¡¢¤¤¤Á¤´¤äºù¤Î½Õ¤é¤·¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤È¹á¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÅÚÂæ¤ËÍÑ¤¤¤¿¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥µ¥Ö¥ì¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ä¿©´¶¤Ë¤â¸Þ´¶¤¬¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～ 4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢£ÎÁ¶â¡§850±ß ¢¨¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß
ºù¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥Õ¥ì¥¸¥§»ÅÎ©¤Æ
¡¡¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥Ð¥Ð¥í¥¢¤Èºù¤Î¥¸¥å¥ì¤Ë¡¢²Ö¾þ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¤¤¤Á¤´¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Î¥°¥é¥¹¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¤Û¤É¤è¤¤¤¤¤Á¤´¤Î»ÀÌ£¡¢Í¥¤·¤¤ºù¤Î¹á¤ê¤Ë½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～ 4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢£ÎÁ¶â¡§800±ß ¢¨¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß
Åìµþ±À³¤¥¯¥Ã¥ー¥µ¥ó¥É～½Õ¤Î¤¤¤Á¤´mix～
¡¡¥¯¥êー¥à¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¼êºî¶È¤Ç¹Ê¤ë¡¢Åìµþ±À³¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ð¥¿ー¥µ¥ó¥É¥¯¥Ã¥ー¡£µ¨Àá¸ÂÄê¡Ö½Õ¤Î¤¤¤Á¤´mix¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Á¤´¤Î´Å¤µ¤È»ÀÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ð¥¿ー¥¯¥êー¥à¤ò¡¢ºùºé¤¯Äí±à¤ÈÅìµþ±À³¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¥¯¥Ã¥ー¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÎ¼ò¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍ¤â´î¤ÖÌ£¤ï¤¤¡£Âç¿Í¤â¤ª»ÒÍÍ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¨Àá¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¡Ê5¸ÄÆþ¤ê¡¿¤¤¤Á¤´3¸Ä¡¢¥Ð¥¿ー¡õ¥ìー¥º¥ó2¸Ä¡Ë
¢£´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë～ 4·î²¼½ÜÍ½Äê
¢£ÎÁ¶â¡§3,000±ß ¢¨¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß
ºù¤È¤¤¤Á¤´¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥
¡¡¤Õ¤ó¤ï¤ê¤Èºù¤¬¹á¤ë¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¥½¥Õ¥È¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¡£ºù¤¢¤ó¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È¡¢Ãæ¤Ë¤·¤Î¤Ð¤»¤¿¤¤¤Á¤´¤Î¥Þ¥ê¥Í¤Î¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤¬ÊÑ²½¤ËÉÙ¤ó¤ÀÈþÌ£¤·¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£½Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÎÁ¶â¡§5,000±ß ¢¨¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß
¢£´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～ 4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡ã±À¤ÎÃæ¤Î¥è¥¬¡ä
¢£¼Â»ÜÆü¡§2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë ¢¨¤´Í½Ìó¤Ï 2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～
¢£»þ´Ö¡§10:00～11:00¡¡¢¨¼õÉÕ¤Ï15Ê¬Á°¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾ì½ê¡§¶õÃæÄí±à¡Ö¥»¥ì¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¬ー¥Ç¥ó¡×¢¨±«Å·»þ¤Ï´ÛÆâ²ñ¾ì¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÎÁ¶â ¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ¡¡4,800±ß
¢¨¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤ß
¢¨»öÁ°WEB·èºÑÍ½ÌóÀ©¡ÊÁ°Æü16»þ¤Þ¤Ç¡Ë
¢£ÆâÍÆ¡§60Ê¬¥¯¥é¥¹ ～Sakura¥è¥¬～
¢£ÆÃÅµ¡§¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥Ðー¥Æ¥£ー
¢£ÉþÁõ¡§¥è¥¬¥¦¥¨¥¢¡ÊÆ°¤¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¡Ë
¢£¤½¤ÎÂ¾¡§
¡¦¥è¥¬¥Þ¥Ã¥È¡¢¤ª¿å¡Ê500ml¡Ë¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ªÃåÂØ¤¨¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï±ã²ñ¾ì¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸Ä¼¼¤Î¹¹°á¼¼¤Î¤´ÍÑ°Õ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
¡¦ºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í¿ô¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢²ñ¾ìÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§03-3943-6958¡Ê6:00～22:00¡Ë
¢£URL¡§https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/relaxation/plan/yoga-amongtheclouds2026_sakura/
- ¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¤È¤Ï
¡¡1952Ç¯³«¶È¤Î¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿¹¤Î¤è¤¦¤ÊÄí±à¤ËÐÊ¤à¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Äí±à¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë»°½ÅÅã¡ÖÔ¤ÄÌ³Õ¡×¤Ï¡¢1925Ç¯¤ËÅì¹Åç¤«¤é°ÜÃÛ¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ë100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤ÎÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢ÅÔÆâ¤Ë¸½Â¸¤¹¤ë»°¸ÅÅã¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÀä·Ê¤ä¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÌ¸¤ÎÄí±à±é½Ð¡ÖÅìµþ±À³¤¡×¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£265¼¼¤ÎµÒ¼¼¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤äÄí±à¥Ó¥åー¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢8¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥¹¥Ñ¡¢38¤Î±ã²ñ¾ì¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤¿»ÜÀß¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äí±à¤Ç¤Ïºù¤ä¹ÈÍÕ¡¢·Ö¤Ê¤É»Íµ¨¤ÎÉ÷¾ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥©ー¥Ö¥¹¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥¬¥¤¥É¡×4¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡Ö¥×¥ê¥Õ¥¡ー¥É¥Û¥Æ¥ë¥º & ¥ê¥¾ー¥Ä¡×¤Î¡ÖL.V.X. Collection¡×¤Ë¤â²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Æ£ÅÄ´Ñ¸÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Æ£ÅÄ´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë´Ñ¸÷¶È³¦¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ 1948 Ç¯¤Ë¡ÖÈ¢º¬¾®Í°±à¡×¡¢1952 Ç¯¤Ë¡ÖÄØ»³Áñ¡Ê¸½¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡Ë¡×¤ò³«¶È¡¢¤½¤Î¸å¡¢1955 Ç¯¤Ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Íºà¤äÊ¸²½ºâ¤Ê¤É¤Î¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È»ñ»º¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë·Æ¤¤¤Î¾ì¤È²¹¤«¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅ¸³«¡¦»ö¶ÈÅ¸³«¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê¿ÍÀ¸¡Ë¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö½á¤¤¤Î¤¢¤ëË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://www.fujita-kanko.co.jp/¡¡
¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¸ø³«Ãæ¡ª¡§https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie