¡ÈÌ´ÄÉ¤¦ÇÉ¸¯¼Ò°÷¡É¤ØÌ´¤ò³ð¤¨¤ë³èÆ°»ñ¶â»Ù±ç¡Ø¥¦¥£¥ë¥ª¥ÖºâÃÄ¡Ù Âè5´ü»Ù±ç¼Ô¤¬·èÄê¡ª

¥¦¥£¥ë¥°¥ëー¥×¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÁ´¤Æ¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍWILLOFºâÃÄ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§Â¼¾å ½¨É×¡¢°Ê²¼¡Ö¥¦¥£¥ë¥ª¥ÖºâÃÄ¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Âè5´ü¸øÊç¤Î»Ù±çÂÐ¾Ý¼Ô¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥£¥ë¥ª¥ÖºâÃÄ¤Ï¡¢Áí¹ç¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥ë¥ª¥Ö¡¦¥ïー¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼¾å ½¨É×¡Ë¤È·úÀß¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥ë¥ª¥Ö¡¦¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ ¸¬¡Ë¤¬¡¢ÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤òÌä¤ï¤º¡¢Æ±¼Ò¤ÎÇÉ¸¯ÅÐÏ¿¼Ô°Ê³°¤â´Þ¤á¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢Ì´¤äÌÜÉ¸¤ËÄ©Àï¤¹¤ë°Õ»Ö¤ò»ý¤ÄÊý¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë2021Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè5´ü¸øÊç¤Ç¤Ï48Ì¾¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÎÊý¤«¤é±þÊç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Ì´¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ©Àï¤¹¤ëÇÉ¸¯¼Ò°÷2Ì¾¤Ë³èÆ°»ñ¶â¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÅöºâÃÄ¤Ï¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤¬Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤Ù¤¯¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÌ´¤äÌÜÉ¸¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ëÊý¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡×¤Î¼Â¸½¤È¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥ë¥ª¥ÖºâÃÄ Âè5´ü»Ù±çÂÐ¾Ý¼Ô
¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¶¥µ»¡Ö¥á¥ó¥º¥Õ¥£¥¸ー¥¯¡×¤Ç³èÆ°
´äËÜ ¥³¥Ê¥ó¤µ¤ó
¡Ê¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¡¦·úÀß¶ÈÇÉ¸¯¼Ò°÷¡Ë
¼«¿È¤ÎÂÎ·¿¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¡¢ÂÎ½Å¤ò60kg¤«¤é120kg¤Þ¤ÇÁýÎÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î³Ú¤·¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¼¡Âè¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¶¥µ»¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ÎÆþ¾Þ·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¹ñºÝ¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥Àー¥ºÏ¢ÌÁ¡ÊIFBB¡Ë¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥×¥í¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥Àー»ñ³Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥×¥í¥«ー¥É¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥×¥íÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥¦¥£¥ë¥ª¥ÖºâÃÄ¤Ï¡¢´äËÜ¤µ¤ó¤ØÂç²ñ»²²ÃÈñÍÑ¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÈñÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
▶¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¾Ò²ðURL¡§https://willof-foundation.or.jp/966/
¼«¼çÀ©ºî¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡×
ÉðÅÄ ÄØ¤µ¤ó¡Ê¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¡¦À½Â¤¶ÈÇÉ¸¯¼Ò°÷¡Ë
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Â´¶ÈÀ©ºî¤È¤·¤Æ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¡Ö¥¹¥¤¥½¥¦¡×¤òÀ©ºî¡¦È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ºî¤ÏÍÍ¡¹¤Ê±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤Î¸åÅìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æþ³Ø¸å¤Ï¡Ö¿À¡¹Íè¡¹¡×¤È¡Ö×»¤ÎÀ¼¡×¤òÀ©ºî¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±Ç²èº×¤Ø¤Î±þÊç¤ä¾å±Ç²ñ¡¢Å¸¼¨¡¢ÇÛ¿®¤Ê¤ÉÉý¹¤¤È¯É½³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÀ¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤òÀ©ºî¤·¡¢³¤³°¤Î±Ç²èº×¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥ë¥ª¥ÖºâÃÄ¤Ï¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ø¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºîÈñÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
▶¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¾Ò²ðURL¡§https://willof-foundation.or.jp/975/
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍWILLOFºâÃÄ
Ì¾¡¡¡¡¡¡¾Î¡¡¡§¡¡°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍWILLOFºâÃÄ
Àß¡¡¡¡¡¡Î©¡¡¡§¡¡2021Ç¯4·î1Æü
½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É»°ÃúÌÜ1ÈÖ24¹æ µþ²¦¿·½É»°ÃúÌÜ¥Ó¥ë3³¬
Âå É½ Íý »ö¡¡¡§¡¡Â¼¾å ½¨É×
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡§¡¡https://willof-foundation.or.jp/