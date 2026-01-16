¡Ú¥°¥ëー¥×¥Ë¥åー¥¹¡ÛH.U.POCkeT¡§£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¡Ö¥Ô¥í¥ê¶Ý¸¡ºº¡×¥¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï
¡¡Åö¼Ò¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëH.U.POCkeT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º½¶â¸ç¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡ÖH.U.POCkeT¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¤è¤ê¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µ×ÊÆ ¹¯¼ù¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¡Ö£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö£Í£Ù¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¤òÄÌ¤¸¡¢H.U.POCkeT¤Î¡Ö¥Ô¥í¥ê¶Ý¸¡ºº¡×¥¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ô¥í¥ê¶Ý¡Ê¥Ø¥ê¥³¥Ð¥¯¥¿ー¡¦¥Ô¥í¥ê¡Ë¤Ï°ß¤ÎÇ´Ëì¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëºÙ¶Ý¤Ç¡¢¥Ô¥í¥ê¶Ý´¶À÷¤ÏËýÀ°ß±ê¡¢°ß¡¦½½Æó»ØÄ²ÄÙáç¡¢°ß¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¥Ã¥È¤Ï¡¢Ç¢Ãæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥Ô¥í¥ê¶Ý¹³ÂÎ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ô¥í¥ê¶Ý¤Î´¶À÷ÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢°ß¤¬¤óÈ¯¾É¤Î½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥í¥ê¶Ý¤Î´¶À÷ÍÌµ¤ò¡¢Í¹Á÷¤Ç¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿¤Ç¤Ï¡¢Áí¹ç·ò¹¯¥¢¥×¥ê¡¦Web¥µー¥Ó¥¹¡Ö£Í£Ù¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¤òÄÌ¤¸¡¢£Í£Ù¤Ò¤Þ¤ï¤ê²ñ°÷¤Ë¸þ¤±¤¿·ò¹¯»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ö£Í£Ù¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢H.U.POCkeT¤Î¡Ö¥Ô¥í¥ê¶Ý¸¡ºº¡×¤Î¾Ò²ð¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤é¹ØÆþ¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡H.U.POCkeT¤Ï¡¢º£¸å¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯°Ý»ý¡¦Áý¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
