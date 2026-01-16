¶Ð¼¡Ïº¡¢¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¸¼¨²ñ¡ÖIT¥È¥ì¥ó¥ÉEXPO2026 Spring¡×½ÐÅ¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¶Ð¼¡Ïº³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§²ÃÂ¼ ¸÷Â¤¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î3Æü(²Ð)～2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒInnovation & Co.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹¬ Å¯»Ë¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¸¼¨²ñ¡ÖIT¥È¥ì¥ó¥ÉEXPO2026 Spring¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢£IT¥È¥ì¥ó¥ÉEXPO¤È¤Ï
IT¥È¥ì¥ó¥ÉEXPO¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒInnovation & Co.¤¬±¿±Ä¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±ITÀ½ÉÊ¤ÎÈæ³Ó¡¦¸¡Æ¤¥µ¥¤¥È¡ÖIT¥È¥ì¥ó¥É¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤ÏËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ë¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤Î½¢¶È¡¦¿Íºà¡¦µëÍ¿¡¦·ò¹¯¤Þ¤Ç¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ëHRM¡ÊHuman Resource Management¡Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ØUniversal ¶Ð¼¡Ïº¡Ù¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.kinjiro-e.com/ir-it-trend-expo-2026
¢£½¢¶È¡¦¿Íºà¡¦µëÍ¿¡¦·ò¹¯´ÉÍý¤Þ¤Ç¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ëHRM¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¡ØUniversal ¶Ð¼¡Ïº¡Ù¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÏ«Ì³´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¶Ð¼¡Ïº³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢¡ÖÆ¯¤¯¿Í¤Î·ò¹¯¤È¹¬¤»¤¬¡¢´ë¶È¤ÎÌ¤Íè¤òÃÛ¤¯¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤·¤¿HRM¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£½¢¶È´ÉÍý¡¢·ò¹¯·Ð±Ä(R)¡¢¿Íºà´ÉÍý¡¢µëÍ¿´ÉÍý¤¬Æ±»þ¤Ë¹Ô¤¨¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤ÁÈ¿¥¡¦´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ÈÆ¯¤¯¿Í¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¶ÐÌ³¾õ¶·¤ä¿Íºà¾ðÊó¡¢·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò°ì¸µÅª¤Ë´ÉÍý¡¦²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈÑ»¨¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¡¢Àµ³Î¤ÊÀ©ÅÙÂÐ±þ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤ò²£ÃÇÅª¤Ë³èÍÑ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÆ¯¤Êý¤ä·ò¹¯¾õÂÖ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¡¦·ò¹¯·Ð±Ä¤ò»Ù±ç¤·¡¢´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¶ÐÌ³¾õ¶·¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÄ°®
¡ØUniversal ¶Ð¼¡Ïº¡¡½¢¶È´ÉÍý¡Ù¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¶ÈÂÖ¤ÎÆ¯¤Êý¤ä¡¢²ñ¼Ò¤ÎÆÈ¼«¥ëー¥ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½¢¶È´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¶ÐÌ³´Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ð¥ëÀ©ÅÙ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢½¾¶È°÷¤Î²á½ÅÏ«Æ¯¤ä»ö¸Î¥ê¥¹¥¯¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£Î©¾ì¤äÍøÍÑ¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¾ðÊó¤ÎÅÐÏ¿¤ä¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸¢¸ÂÀßÄê¤ä¿½ÀÁ¾µÇ§¡¢¹©¿ô¡¿±þ±ç¶ÐÌ³´ÉÍý¤Ê¤É¡¢´ÉÍý¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤äÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÅª³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ºòÇ¯¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¿Íºà¡¦µëÍ¿µ¡Ç½¤Ç´ë¶È¤Î¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò»Ù¤¨¤ë
5,500¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ëÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ä¡ØUniversal ¶Ð¼¡Ïº¡Ù¤Î¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¿·¤¿¤Ë¡ØUniversal ¶Ð¼¡Ïº¡¡µëÍ¿´ÉÍý¡Ù¡ØUniversal ¶Ð¼¡Ïº¡¡¿Íºà´ÉÍý¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØUniversal ¶Ð¼¡Ïº¡¡µëÍ¿´ÉÍý¡Ù¤Ï¡¢½¾¶È°÷¥Þ¥¹¥¿¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÑ»¨¤ÊµëÍ¿´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤¤Àµ³ÎÀ¤ÈË¡Îá½å¼é¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¼ÂÌ³¤Ë¶¯¤¤µëÍ¿´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ØUniversal ¶Ð¼¡Ïº¡¡¿Íºà´ÉÍý¡Ù¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎHRÎÎ°è¤Î¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢¾ðÊó¤Î°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ò¼Â¸½¡£º£¸å¤Ï¡ÖºÎÍÑ´ÉÍý¡¿¾ðÊó´ÉÍý¡¿¶ÈÌ³±¿ÍÑ¡¿¿Í»öÉ¾²Á¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢´ë¶È³èÆ°¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤Ç¤¢¤ëHRÎÎ°è¤ò»Ù¤¨¤ëµ¡Ç½¤ò½ç¼¡ÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£·ò¹¯·Ð±Ä(R)¤Ç½¾¶È°÷¤¬·ò¤ä¤«¤ËÆ¯¤±¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹
Ï«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡¤Î²þÀµ¤ËÈ¼¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎµÁÌ³²½°Ê¹ß¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Ï¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»Å»ö¤Ø¤Î°ÕÍß¡Ê¥ïー¥¯¡¦¥¨¥ó¥²¥¤¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¸þ¾å¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤ÈÁÈ¿¥¤Î³èÀ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¶ÈÀÓ¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾åºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ð¼¡Ïº¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÆ¯¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä¥Æー¥Þ¤ÈÂª¤¨¡¢¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤±¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØUniversal ¶Ð¼¡Ïº¡ÙÀ½ÉÊ¥µ¥¤¥È :
https://www.kinjiro-e.com/universal-kinjiro/
¢£³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§IT¥È¥ì¥ó¥ÉEXPO2026 Spring
³«ºÅ¥Æー¥Þ¡§¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬ÌÀÆü¤Î¡ÖÆ¯¤¯¡×¤òÊÑ¤¨¤ë
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î5Æü(²Ð)～7Æü(ÅÚ)
Íè¾ì¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒInnovation & Co
ÅÐÏ¿URL¡§https://www.kinjiro-e.com/ir-it-trend-expo-2026
»ëÄ°ÊýË¡¡§»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ë¤ÆÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¦¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤ÇËÜ¥µ¥¤¥È¤è¤ê¥í¥°¥¤¥ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ëÄ°¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÆ°ºî¤¬Àµ¾ï¤«»öÁ°¤Ë´Ä¶¤Î¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¿ä¾©¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÊPC¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¡Ë
https://www.kinjiro-e.com/ir-it-trend-expo-2026
¢¨·ò¹¯·Ð±Ä(R)¤ÏNPOË¡¿Í·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
¾¦¹æ¡§¶Ð¼¡Ïº³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²ÃÂ¼ ¸÷Â¤
½êºßÃÏ¡§¢©101-0021¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ»ÍÃúÌÜ14ÈÖ1¹æ¡¡½©ÍÕ¸¶UDX¥Ó¥ë Æî18³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§HRM(Human Resource Management)¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
»ñËÜ¶â¡§40²¯9,930Ëü±ß
URL¡§https://www.kinjiro-e.com