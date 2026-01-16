TOPPAN¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏÈ¯¿®¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTOPPA!!! BASE AKIBA¡×¤Ç¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¥Ðー¥ó¥º¥ì¥Ã¥É¡×¤È¥³¥é¥Ü¼Â»Ü
¡¡TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëTOPPAN³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÌð Í¡¡¢°Ê²¼ TOPPAN¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É´ü´Ö¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤äÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTOPPA!!! BASE AKIBA¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥È¥Ã¥Ñ¥Ùー¥¹¥¢¥¥Ð¡Ë¡Ê¾ì½ê¡§¥¨¥¥åー¥È½©ÍÕ¸¶¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¤«¤é2·î23Æü(·î)¤Þ¤Ç¡¢¡ÖTOPPA!!! BASE AKIBA¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¥Ðー¥ó¥º¥ì¥Ã¥É¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¥Ðー¥ó¥º¥ì¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¥äー¥¹¥¿¥¸¥ª ¡ß Key¡×¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯RPG¤Ç¡¢Ææ¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎ¡Ö¥¥ã¥ó¥µー¡×¤ÎÃÏµå¿¯Î¬¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿¾¯½÷¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯2·î10Æü¤Ç¥²ー¥àÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é4¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖTOPPA!!! BASE AKIBA¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤ÎÄó¶¡¡¢Å¹ÊÞÁõ¾þ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Ç¤¢¤ë´ßÅÄ¥á¥ë¤¬¡¢¡ÖTOPPA!!! BASE AKIBA¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½©ÍÕ¸¶¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò²á¤´¤¹¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²óÈÎÇä¤¹¤ë¥°¥Ã¥º¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡ÖTOPPA!!! BASE AKIBA¡×¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÅ¸³«¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¥³¥é¥Ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖTOPPA!!! BASE AKIBA¡×¤È¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¥Ðー¥ó¥º¥ì¥Ã¥É¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó³µÍ×
£±. ¡ÖTOPPA!!! BASE AKIBA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
¡Ú¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Û
¡¡¡ÖTOPPA!!! BASE AKIBA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Ö´ßÅÄ¥á¥ë¡×¤¬¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ºîÉÊÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö³ý¿¹·î²Î¡×¡ÖÁó°æ¤¨¤ê¤«¡×¡ÖÇò²Ï¥æ¥¤¥Ê¡×¡Ö¶ÍÀ¸ÈþÌé¡×¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥¿¡¦¥¹¥³¥Ý¥Õ¥¹¥«¥ä¡×¡Ö¼·À¥¼·³¤¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚTOPPA!!! BASE AKIBA ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¥Ðー¥ó¥º¥ì¥Ã¥É¡×(Á´6¼ï)
¡Ú¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Û
¡¡¡ÖTOPPA!!! BASE AKIBA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ç¤¹¡£É½¾ðË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬Ãæ±û¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¤¤¤º¤ì¤«1¼ï¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚTOPPA!!! BASE AKIBA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Û¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¥Ðー¥ó¥º¥ì¥Ã¥É¡×(Á´6¼ï)
¡Ú¥±ー¥¥¹¥¿¥ó¥É·¿¥¸¥ª¥é¥Þ¥¢¥¯¥¹¥¿¡Û
¡¡¡ÖTOPPA!!! BASE AKIBA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥±ー¥¥¹¥¿¥ó¥É·¿¥¸¥ª¥é¥Þ¥¢¥¯¥¹¥¿¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤È°Û¤Ê¤ê¡¢2ÃÊ¥±ー¥¥¹¥¿¥ó¥É¤òÌÏ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¤Ë¡¢6¤Ä¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¼«Í³¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚTOPPA!!! BASE AKIBA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Û¥±ー¥¥¹¥¿¥ó¥É·¿¥¸¥ª¥é¥Þ¥¢¥¯¥¹¥¿¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¥Ðー¥ó¥º¥ì¥Ã¥É¡×(Á´1¼ï)
¡¦¥°¥Ã¥º°ìÍ÷¾Ò²ð¥µ¥¤¥È
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡ÖTOPPA!!! BASE AKIBA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¥Ðー¥ó¥º¥ì¥Ã¥É¡×¥°¥Ã¥º¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL: https://fan-xross-mall.com/shops/heaven-burns-red_toppa-base
£². ¹ØÆþÆÃÅµ¤ÎÇÛÉÛ
¡¡¥³¥é¥Ü´ü´ÖÆâ¤Ë¤Ï²¼µÆÃÅµ¤ÎÇÛÉÛ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/33034/table/1819_1_3e68ea5d717b3522e0de0804933e3ac7.jpg?v=202601160122 ]
¢¨¹ØÆþÆÃÅµ¤Ï¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖTOPPA!!! BASE AKIBA¡×¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤«¤é¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¾¦ÉÊÇÛÁ÷»þ¤ËÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
£³. ¡ÖWithShot(R)¡×¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤ÎÄó¶¡
¡¡¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Î×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë»£±ÆÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëTOPPAN¤Î¥µー¥Ó¥¹¡ÖWithShot(R)¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¥Ðー¥ó¥º¥ì¥Ã¥É¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡ÖTOPPA!!! BASE¡¡AKIBA¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¥Ðー¥ó¥º¥ì¥Ã¥É¡×¤Î¡ÖWithShot(R)¡×¥¤¥áー¥¸
£´. ¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
¡¡¢¨¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥á¥¿¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Û
¡¡A5¥µ¥¤¥º¤Î¥á¥¿¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥ß¶âÂ°¤Ë¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥°¥Ã¥º¤Ç¡¢¼«Î©¤µ¤»¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÉ¤Ë¤«¤±¤Æ´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£È¯¿§¤ÎË¤«¤µ¤È¹âÀººÙ¤ÊÉ½¸½¤Ç¡¢¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¥Ðー¥ó¥º¥ì¥Ã¥É¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡Û¥á¥¿¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¥Ðー¥ó¥º¥ì¥Ã¥É¡×(Á´1¼ï)
¡¦¡Ö¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡ÖÎ©ÂÎ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡ÖBIG´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×Åù¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
URL: https://7net.omni7.jp/top
¡ÖTOPPA!!! BASE AKIBA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¥Ðー¥ó¥º¥ì¥Ã¥É¡×¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢2·î10Æü(²Ð)14:00¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ ¡ÖTOPPA!!! BASE AKIBA¡×Å¹ÊÞ³µÍ×
¡¡¡ÖTOPPA!!! BASE AKIBA¡×¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É´ü´Ö¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢Å¹ÊÞ¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤äÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£TOPPAN¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿´ë¶È¸þ¤±¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÇä¤ê¾ìºî¤ê¤ä¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¡¢ÆüËÜ¤ÎIP¤Î³¤³°Å¸³«¡¢´ÉÍý¡¦»Ù±ç¤Ê¤É¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¦ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Å¹ÊÞÌ¾: ¡ÖTOPPA!!! BASE AKIBA¡×¡Ê¥È¥Ã¥Ñ¥Ùー¥¹¥¢¥¥Ð¡Ë
¡¦¾ì½ê : ¥¨¥¥åー¥È½©ÍÕ¸¶¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ1-17-6 JR½©ÍÕ¸¶±Ø1³¬¡Ë
¡¡ ¡¡ ¢¨¡ÖTOPPA!!! BASE AKIBA¡×¤Ï²þ»¥Æâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü10:00～21:00 /ÅÚÆü½Ë 10:00～20:00
¡¦¡ÖTOPPA!!! BASE AKIBA¡×¸ø¼°EC¥µ¥¤¥ÈURL: https://fan-xross-mall.com/shops/toppa-base
¡¦»ÙÊ§ÊýË¡¡§¡ÖTOPPA!!! BASE AKIBA¡×¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¤ßÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ï¥¨¥¥åー¥È½©ÍÕ¸¶¤Î¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¨¥¥åー¥È½©ÍÕ¸¶¥µ¥¤¥È: https://www.ecute.jp/akihabara/ecutenavi
¢£ º£²ó¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¥Ðー¥ó¥º¥ì¥Ã¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡º£²ó¡ÖTOPPA!!! BASE AKIBA¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¥Ðー¥ó¥º¥ì¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢¡ØAIR¡Ù¡ØCLANNAD¡Ù¡Ø¥ê¥È¥ë¥Ð¥¹¥¿ー¥º¡ª¡Ù¡ØAngel Beats!¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿Key¤¬¡Ø¥¢¥Ê¥¶ー¥¨¥Ç¥ó »þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤ëÇ¡Ù¤ä¡Ø¾ÃÌÇÅÔ»Ô¡Ù¤Ê¤É¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¥äー¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Ëã»Þ ½Ú 15Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Á´¿·ºî¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Î´õË¾¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¡×¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯RPG¤Ç¤¹¡£
¢¨1 ¾ÜºÙ¤Ï²¼µÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
URL: https://heaven-burns-red.com/4th-anniv-party/
