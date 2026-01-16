¡ã¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ä¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¤ÎÁª¼ê10Ì¾¤¬SCO¥°¥ëー¥×¤ËÍè¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒSCO¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ¶Ì°æÍº²ð¡¢°Ê²¼¡ÖSCO¥°¥ëー¥×¡×¡Ë¤Ë¡¢2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¡¦¥¨¥Õ¡¦¥·ー(ËÜ¼Ò:°ñ¾ë¸©¼¯Åè»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¾®ÀôÊ¸ÌÀ¡¢°Ê²¼¡Ö¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¡×)¤ÎÁª¼ê10Ì¾¤¬Íè¼Ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¼Ò¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï¼Æºê³ÙÁª¼ê¡¢¥¥à¥Æ¥Ò¥ç¥óÁª¼ê¡¢´ØÀî°êËüÁª¼ê¡¢ÅÄÀîµü²ðÁª¼ê¡¢»Õ²¬É¢À¸Áª¼ê¡¢ÄÅµ×°æ²ÂÍ´Áª¼ê¡¢¾¾Â¼Í¥ÂÀÁª¼ê¡¢ÂçÀîÍ¤¸èÁª¼ê¡¢³áÀîÍµ»ÌÁª¼ê¡¢¾¾ËÜÍÚæÆÁª¼ê¡£
¼ÆºêÁª¼ê¤¬ÂåÉ½¤·¤ÆSCO¥°¥ëー¥×¤Î¼Ò°÷¤Ë¸þ¤±¤Æºò¥·ー¥º¥ó¤ÎÍ¥¾¡Êó¹ð¤È¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼Ò°÷¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤«¤éSCO¥°¥ëー¥×¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥È¥éー¥º¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤â³«±¡¡£º£¸å¤â¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¡Ö¸ý¹ÐÆâ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë·ò¹¯°Õ¼±¤Î³ÈÂç¡×¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
◼︎SCO¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SCO¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¡Ø105Ç¯³è¤¤ë¡Ù¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢»õ²Ê°åÎÅ¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¼¡À¤Âå¤Î±¿ÍÑ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î»õ²Ê°å±¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢°åÎÅµ¡´ï¤ÎÄ´Ã£»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»õ²Ê°å»Õ¤ä»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´µ¼Ô¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤ÎÀìÌçÀ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ø¤Î»²²è¤ä»Ù±ç³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¿Í¡¹¤Ë¡È¤¤¤¤¬¤¤¡É¤äÁ°¸þ¤¤ÊÀ¸¤Êý¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒSCO¥°¥ëー¥×
¥Ó¥¸¥ç¥ó¡§¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¡Ö105Ç¯³è¤¤ë¡×¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ¢©100-7018 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ2-7-2 JP¥¿¥ïー18F
ÀßÎ©¡§ 2013Ç¯3·î22Æü
ÂåÉ½¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡¶Ì°æ Íº²ð
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ °åÎÅ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー»ö¶È¡¢¥Çー¥¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È»ö¶È¡¢¥Ú¥¤¥á¥ó¥È»ö¶È¡¢°åÎÅµ¡´ï¥êー¥¹»ö¶È
HP¡§ https://www.scogr.co.jp/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/sco_official_jp
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/
Oral Life Project¡§https://oral-life.jp/project/