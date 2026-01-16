£¸Ç¯¤Ö¤ê¡Ú¸æ¿ÀÅÏ¤ê¡Ê¤ª¤ß¤ï¤¿¤ê¡Ë¡Û½Ð¸½¤ò´ê¤¤¡Ô´¨¤¤¤Û¤É¤ªÆÀ¤Ê¡Õ½ÉÇñ¥×¥é¥óÈÎÇä³«»Ï¡£¿ÛË¬¸Ð¤ÎÌþ¤·½É¡Ö¸æ¿ÀÅÏ¤êµ§´ê¥×¥é¥ó¡×
2018Ç¯½Ð¸½»þ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¿ÛË¬¸Ð¤Î¸æ¿ÀÅÏ¤ê
Ä¹Ìî¸©¿ÛË¬»Ô¤Ë¤¢¤ë²¹Àô½É¡Ö¿ÀÈë¤Ê¤ë¿ÛË¬¸Ð¤Ë¿´Ìþ¤µ¤ì¤ë½É ¾å¿ÛË¬²¹Àô¤·¤ó¤æ(https://www.kamisuwa-shinyu.com/)¡Ê°Ê²¼¡Ö¾å¿ÛË¬²¹Àô¤·¤ó¤æ¡×¡Ë¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¹ç»ñ²ñ¼Ò¿ÆÅò²¹Àô¡ÊËÜ¼Ò¡§Ä¹Ìî¸©³ýÌî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ìøß·¹¬µ±¡Ë¤ÏÆ±½É¤Ë¤Æ¡¢¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤Î½Ð¸½¤ò´ê¤¦¤ªÆÀ¤Ê½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Ö¸æ¿ÀÅÏ¤êµ§´ê¥×¥é¥ó(https://www.kamisuwa-shinyu.com/reserve/step1?plan=ce38omiwatari&view=plan&date_tba=1)¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾å¿ÛË¬²¹Àô¤·¤ó¤æ¡×¤ÎµÒ¼¼¤«¤éË¾¤àÍ¼¹ï¤Î¿ÛË¬¸Ð
¡Ú³µÍ×¡¦ÇØ·Ê¡Û
¡ÚÀÎ¤«¤é±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸æ¿ÀÅÏ¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï7Ç¯Ï¢Â³¡ÖÌÀ¤±¤Î³¤¡×¡Û
¸æ¿ÀÅÏ¤ê(¤ª¤ß¤ï¤¿¤ê)¤È¤ÏÁ´ÌÌ·ëÉ¹¤·¤¿¿ÛË¬¸Ð¤ËµµÎö¤¬Áö¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ»¤Î¤è¤¦¤ËÎ´µ¯¤¹¤ë¼«Á³¸½¾Ý¤Î»ö¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¤È¤Æ¤â±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éºÇ¶á¤Ç¤Ï7Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÌÀ¤±¤Î³¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£µ¨¤³¤½¤Ï¤È½Ð¸½¤òµ§´ê¤·¡¢É¹ÅÀ²¼¤ÎÆü¤¬Â³¤¯¤Û¤É½Ð¸½Î¨¤¬¾å¤¬¤ëÆÃÀ¤«¤é¡¢´¨¤¤¤Û¤É¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¸æ¿ÀÅÏ¤êµ§´ê¥×¥é¥ó¡×(https://www.kamisuwa-shinyu.com/reserve/step1?plan=ce38omiwatari&view=plan&date_tba=1)¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸»Àô³Ý¤±Î®¤·¤ÎµÒ¼¼ÏªÅ·É÷Ï¤¤ÈÃë´Ö¤Î¿ÛË¬¸Ð¤Î·Ê¿§
¡Ú¸æ¿ÀÅÏ¤êµ§´ê¤Î¤ªÎé¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¡Û
1Æü5ÁÈ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸æ¿ÀÅÏ¤êµ§´ê¥×¥é¥ó(https://www.kamisuwa-shinyu.com/reserve/step1?plan=ce38omiwatari&view=plan&date_tba=1)¡×¤Ï¡¢¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¸æ¿ÀÅÏ¤ê½Ð¸½µ§´ê¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸æ¿ÀÅÏ¤êµ§´ê¤Î¤ªÎé¤È¤·¤Æ¡¢¿´¤Ð¤«¤ê¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍÁ´ÁÈ¤ËÅö´Û¸ÂÄê¤Î¸æ¿ÀÅÏ¤ê¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¥«ー¥É¤ÈµÇ°¼Ì¿¿¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É¹ÅÀ²¼5¡î°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢´ÛÆâÍøÍÑ·ô¤â¥µー¥Ó¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¥«ー¥É¤ÈµÇ°¼Ì¿¿¤Î¥¤¥áー¥¸
¡Ú¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¥«ー¥É¡Û
¥×¥é¥óÆÃÅµ¤Î¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¥«ー¥É¤Ï¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤Î²èÁü¤ò»ÈÍÑ¡£¥«ー¥É¤òÊÄ¤¸¤ë¤ÈÉ½ÌÌ¤ÈÃæÌÌ¤Î¸æ¿ÀÅÏ¤ê²èÁü¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÃæÌÌ¤Ë¤ÏÆüÉÕ¤Èµ¤²¹¤òµÏ¿¤¹¤ë¥¹¥Úー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£µ¤²¹¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ï¤´ÂÚºßÃæ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ÛÆâÍøÍÑ·ô¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡Ö·î²¼¤ÎÝ¯Lounge & Bar¡×¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò
¡Ú´¨¤¤¤Û¤É¤ªÆÀ¡¢É¹ÅÀ²¼5¡î°Ê²¼¤Ç´ÛÆâÍøÍÑ·ô¥µー¥Ó¥¹¡Û
¤Þ¤¿¡¢É¹ÅÀ²¼5¡î°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢´ÛÆâÍøÍÑ·ô500±ßÊ¬¤òÂç¿Í1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤1Ëç¥µー¥Ó¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ÛÆâÍøÍÑ·ô¤Ï¡¢¤ª¿©»öÃæ¤Î¤ª°û¤ßÊª¤ä¡Ö·î²¼¤ÎÝ¯Lounge & Bar¡×¡¢´ÛÆâ¤Î¤ªÅÚ»ºÅ¹¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£´ÛÆâÍøÍÑ·ô¤¬¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤½¤ÎÆü¤Îµ¤²¹¼¡Âè¡£¤¼¤Ò¡¢¥²ー¥à´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸æ¿ÀÅÏ¤êµ§´ê¥×¥é¥ó¤Ï¤³¤Á¤é :
¡ÚÅß¤ÎÁõ¤¤¤ÈÅß¸ÂÄê¥µー¥Ó¥¹¡Û
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¸½ºßÅß¸ÂÄê¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Àã¾åÝ¯¤ÎÁõ¤¤¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç²¹¤Þ¤ë¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤´Äó¶¡¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÅß¤ÎÊ¿Æü¸ÂÄê¡Ë
Àã¾åÝ¯¤ÎÁõ¤¤¤ò»Ü¤·¤¿¡Ö·î²¼¤ÎÝ¯¡×
¡¦Àã¾åÝ¯
¼·¿§¤Ëµ±¤¯¡Ö·î²¼¤ÎÝ¯¡×¡£º£Ç¯¤ÎÅß¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷¾ð¤¢¤ë»Ñ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Â¸µ¤ËÀã¤ò»×¤ï¤»¤ëÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¡¢Àã¾å¤Ëºé¤¯Ý¯¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çò¶ä¤ÎÀ¤³¦¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡Ö·î²¼¤ÎÝ¯¡×¡£²¹¤«¤¤¥í¥Óー¤Ë¿È¤ò¤ª¤¤Ê¤¬¤éÅß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀã¾åÝ¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Àã¾åÝ¯¤ÎÁõ¤¤¤Ï2·îËö¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åß¤ÎÊ¿Æü¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤ë¤«¤ê¤ó¤Î²¹¤«¤¤¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯
¡¦²¹¤Þ¤ë¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯
1·î¤è¤êÅß¤ÎÊ¿Æü¸ÂÄê¡Ê·îÍËÆü～ÌÚÍËÆü¡Ë¤Ç¡¢²¹¤«¤¤¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤´Äó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÛË¬¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤«¤ê¤ó¡×¤ò»È¤Ã¤¿°ìÇÕ¡£Í¥¤·¤¤´Å¤ß¤È²¹¤â¤ê¤¬Î¹¤ÎÈè¤ì¤ÈÎä¤¨¤¿¿ÈÂÎ¤ò¤½¤Ã¤È¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤ÎÀã¾åÝ¯¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ìþ¤·¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Ï1·î～3·î¤ÎÅß¤ÎÊ¿Æü¸ÂÄê¡Ê·îÍËÆü～ÌÚÍËÆü¡Ë¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ú2·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ï¤ªÆÀ¤Ê¤ªÃÍÃÊ¤Ç½ÉÇñ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡Û
¡Ú¹©»ö´ü´Ö¡Û³ä°ú¥×¥é¥ó¤ÎÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾å¿ÛË¬²¹Àô¤·¤ó¤æ¡×¤Î¡ÖÈþ¸Ð¤Î¼¶¡×ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤µÒ¼¼ºÇ¾å³¬¥¹¥¤ー¥È
¾å¿ÛË¬²¹Àô¤·¤ó¤æ¤Ç¤Ï¸½ºß´ÛÆâ¤Î²þ½¤¹©»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹©»ö´ü´ÖÃæ¤âÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤´½ÉÇñ¡¦¤´ÆþÍá¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¡ÚÄÌ¾ï¤è¤ê¤â¤ªÆÀ¤ÊÎÁ¶â¡Û(https://www.kamisuwa-shinyu.com/reserve/step1?gid=76&date_tba=1)¤Ë¤Æ¤ªÉô²°¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¹©»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤´Íý²ò¤Î¤¦¤¨¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹©»ö´ü´Ö¡Û³ä°ú¥×¥é¥ó¤Ï¤³¤Á¤é :
¸æ¿ÀÅÏ¤êµ§´ê¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä¤·¤¿»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼·¿§¤Ëµ±¤¯¡Ö·î²¼¤ÎÝ¯¡×¤¬Èþ¤·¤¤¡Ö¾å¿ÛË¬²¹Àô¤·¤ó¤æ¡×¤Î¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸
¡Ú¿ÀÈë¤Ê¤ë¿ÛË¬¸Ð¤Ë¿´Ìþ¤µ¤ì¤ë½É ¾å¿ÛË¬²¹Àô¤·¤ó¤æ¡Û(https://www.kamisuwa-shinyu.com/)
¿ÛË¬¸ÐÈÊ¤ËÐÊ¤àÌþ¤·¤Î½É¡£2022Ç¯¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó»þ¤Ë¡¢¿ÛË¬¸Ð¤ÎÀä·Ê¤òÎ×¤àÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤µÒ¼¼¤ä¼Ö°Ø»Ò¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤ëÂßÀÚ²¹Àô¤Ê¤É¤Ë¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆ³Æþ¡£¸Ä¼¼ÎÁÄâ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ÎÁÏºîÏÂ²ñÀÊ¤ä¼«²È¸»Àô¤Î²¹Àô¤ò´®Ç½¤·¡¢¼·¿§¤Ëµ±¤¯¡Ö·î²¼¤ÎÝ¯¡×¤ä¿åËÏ²è¤Ê¤ÉÈþ½Ñ´Û¤Î¤è¤¦¤Ê´ÛÆâ¤ÇÌþ¤·¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¡£½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤Î¿ÛË¬Âç¼Ò»Í¼Ò¤ò½ä¤ëÌµÎÁ»²ÇÒ¥Ð¥¹¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿åËÏ²è¤Î¥ìー¥¹¥«ー¥Æ¥ó±Û¤·¤Ë¸«¤¨¤ë¿ÛË¬¸Ð¤ò³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿µÒ¼¼
¸Ä¼¼ÎÁÄâ¤Ç¿©¤¹ÁÏºîÏÂ²ñÀÊ
¼Ö°Ø»Ò¤Î¤Þ¤ÞÆþÍá¤Ç¤¤ë¾º¹ß¼°ÂßÀÚ²¹Àô
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢º£Ç¯ÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ËÜ´Û¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁÏ¶ÈÂçÀµ½½¸ÞÇ¯ èú²Ê ¿ÆÅò²¹Àô¡×(https://www.tateshina-shinyu.com/)¤¬100¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ë2026Ç¯¤Ë¸þ¤±10Ç¯Á°¤è¤ê¡¢¡Ö100¼þÇ¯¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤ÏËèÇ¯´ÛÆâ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢100¼þÇ¯¤òÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿ÆÅò²¹Àô¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Öèú²Ê ¿ÆÅò²¹Àô¡×¤Î3Ëüºý¤ÎÂ¢½ñ¥é¥¦¥ó¥¸
¡Ö100¼þÇ¯¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡¦2016Ç¯ »ÐËå´Û¤È¤·¤Æ¿ÛË¬¸ÐÈÊ¤Ë¡ÖèÄsui-¿ÛË¬¸Ð¡×¤¬ÃÂÀ¸
¡¦2017Ç¯ ÂçÍá¾ìÄ¾·ë¤Î·ÌÎ®±è¤¤ÏªÅ·É÷Ï¤¤¬¥ªー¥×¥ó
¡¦2018Ç¯ ¸Ä¼¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È3Ëüºý¤ÎÂ¢½ñ¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥Ðー¤ò¿·Àß
¡¦2019Ç¯ Á´µÒ¼¼¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000049106.html)
¡¦2020Ç¯ ÄÚÄí¤Î¤¢¤ëµÒ¼¼¤ËÏªÅ·É÷Ï¤¤ò¿·Àß(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000049106.html)
¡¦2021Ç¯ ´ÛÆâ¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó
¡¦2022Ç¯ »ÐËå´Û¤Î¡Ö¾å¿ÛË¬²¹Àô¤·¤ó¤æ¡×¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000049106.html)
¡¦2023Ç¯ ¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à´äÈ×Íá¤ò¿·Àß(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000049106.html)
¡¦2024Ç¯ Í¼±Ç¤¨¤Î´Ö¡¢¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¥ëー¥à¤ò¿·Àß(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000049106.html)
¡¦2026Ç¯ 6·î¤Ë100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë
¡Ú»ÐËå´Û¡Û
3Ëüºý¤ÎÂ¢½ñ¤ò¸Ø¤ë¡Ö¤ß¤¹¤ºLounge ¡õ Bar¡×
ÁÏ¶ÈÂçÀµ½½¸ÞÇ¯ èú²Ê ¿ÆÅò²¹Àô
èú²Ê»³¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¡¢3Ëüºý¤ÎÂ¢½ñ¥é¥¦¥ó¥¸¤ÇÂç¿Í¤Î´²¤®¤òÌû¤·¤á¤ë¤ª¤³¤â¤ê½É¡£±ï¤¢¤ëÊ¸¿Í¤¿¤Á¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿µÒ¼¼¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£Ç¯·Þ¤¨¤ë100¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÛË¬¸Ð¤Î¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤Ê·Ê¿§¹¤¬¤ëÅ¸Ë¾ÏªÅ·É÷Ï¤¡ÖÌÊ¼¶¡×
´²¤®¤Î¿ÛË¬¤ÎÅò½É èÄsui-¿ÛË¬¸Ð
Á´8¼¼Á´¤Æ¤ËÏªÅ·É÷Ï¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿´²¤®¤Î½É¡£²°¾å¤ÎÅ¸Ë¾ÏªÅ·É÷Ï¤¤«¤é¤Ï¿ÛË¬¸Ð¤ÈÅòÁ¥¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤Ê·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡Ú¹ç»ñ²ñ¼Ò ¿ÆÅò²¹Àô¡Û
Ä¹Ìî¸©¤Îèú²Ê¤È¾å¿ÛË¬¤Ç3¤Ä¤Î²¹Àô½É¤ò·Ð±Ä¡£ËÜ´Û¤Î¡Öèú²Ê ¿ÆÅò²¹Àô¡×¤ÏÂçÀµ15Ç¯ÁÏ¶È¤Î²¹Àô½É¡£2019Ç¯4·î¤Ë100¼þÇ¯¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÌÀ¼£¡¢ÂçÀµ¡¢¾¼ÏÂ´ü¤Îèú²Ê¤Îµ°À×¤ò»Ä¤¹¤Ù¤¯¡¢Åö»þ¤³¤ÎÃÏ¶è¤ÎÊ¸²½¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤Ã¤¿»Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿Á´´Û¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò´º¹Ô¡£¤Þ¤¿»ÐËå´Û¤È¤·¤Æ2016Ç¯6·î¤Ë¡ÖèÄsui-¿ÛË¬¸Ð¡×¤¬¿ÛË¬¸ÐÈÊ¤Ë¥ªー¥×¥ó¡¢ÎÙ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾å¿ÛË¬²¹Àô ¤·¤ó¤æ¡×¤Ï2024Ç¯¤ËµÒ¼¼¡Ö»³¿À¡×¤ò²þÁõ¡¢Á´´Û¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
