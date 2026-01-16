´Ú¹ñ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ Justin Lee¡Ê¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥êー¡Ë¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¥Ðー¡Ömudae.¡Ê¥à¥Ç¡Ëby Justin Lee¡× ¤¬¥×¥ì¥ªー¥×¥ó
¡Ú2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡Û¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÂçºå¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í ¥ì¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥ë¡Ë¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÃæ¤Ë¿·¤·¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥¤ー¥Ä¥Ðー¡Ömudae. ¡Ê¥à¥Ç¡Ëby Justin Lee¡×¤ò¡¢2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤ËÀèÎ©¤Á¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶Ã¤¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢¥³ー¥¹»ÅÎ©¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¤ー¥ÄÂÎ¸³
´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÉñÂæ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥à¥Ç¡ÊMUDAE¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¥Ðー¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Îµ¤±Ô¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥êー¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¼çÌò¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉñÂæ¡£°ì»®¤´¤È¤ËÂ¤·Á¤ÎÂçÃÀ¤µ¤È°Õ³°À¤¬¶Á¤¹ç¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥·ー¥ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¥³ー¥¹ÎÁÍý¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ì»®¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥·ー¥ó¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¥¹¥Èー¥êー»ÅÎ©¤Æ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¶ー¥È¥³ー¥¹¤Ï¡¢Ì£³Ð¤Î¾ï¼±¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯Î¢ÀÚ¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¤ー¥ÄÂÎ¸³¡£ÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¿©ºà¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤»Ñ¤äÌ£¤ï¤¤¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤È¥»¥¤¥Ü¥êー¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¶³¦¤ËÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤Þ¤¹¡£
Èþ¤·¤µ¤ÈÈ¯¸«¤ËËþ¤Á¤¿¤½¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤È¤¤¤¦ÏÈ¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÈô¤Ó±Û¤¨¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºÆ²ò¼á¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£Justin Lee¤¬ÉÁ¤¯³×¿·Åª¤Ê¥Ç¥¶ー¥ÈÂÎ¸³¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥×¥ì¥ªー¥×¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤ä¼õÉÕ¿Í¿ô¤ò°ìÉô¸ÂÄê¤·¤Æ¤´Äó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤ー¥Ä¥Ðー¡¡¡Ömudae. by Justin Lee¡×¡¡¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¾ÜºÙ
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
¾ì½ê¡§40³¬¡¡C:GRILL / ¥·ー¥°¥ê¥ëÆâ¥«¥¦¥ó¥¿ー¥¨¥ê¥¢¡Ê9ÀÊ¡Ë
±Ä¶ÈÆü¡§¿åÍËÆü～ÆüÍËÆü
»þ´Ö¡§¥é¥ó¥Á¡§ 11:30～15:30¡¡¡¡¥Ç¥£¥Êー¡§ 17:30～22:30
¥á¥Ë¥åー¡§¥é¥ó¥Á¥³ー¥¹¡¡5ÉÊ¡¡8,000±ß～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¡¡7ÉÊ¡¡12,000±ß～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥á¥Ë¥åー¥³ー¥¹¡¡10ÉÊ¡¡15,000±ß～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨³Æ¥³ー¥¹¡¢¥³ー¥Òー¤Þ¤¿¤Ï¹ÈÃãÉÕ¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥é¥«¥ë¥È¥á¥Ë¥åー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ô¥£ー¥¬¥ó¥á¥Ë¥åーÂÐ±þ²Ä¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥É¥ê¥ó¥¯³Æ¼ï¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
URL https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/dessert-bar
Í½Ìó HP(https://www.tablecheck.com/shops/conradosaka-cgrill/reserve?menu_lists=6961ac0f8070437113392740)¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¤ªÅÅÏÃ 06-6222-0111 ¡ÊÂåÉ½¡Ë¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨ÎÁ¶â¤Ë¤ÏÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤Î¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤ª¤è¤ÓÎÁ¶â¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Justin Lee ¡Ê¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥êー¡Ë¡¡¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨
Justin Lee ¡Ê¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¡¡¦¥êー¡Ë
ÎÁÍý¿Í¤Ç¤¢¤ëÊì¿Æ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ°é¤Ã¤¿¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥êー»á¡£À¾ÍÎ¤ÎÅÁÅýµ»Ë¡¤ÈÅìÍÎ¤ÎÁÇºà¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¥Ä¥¤¥¹¥È¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢¤½¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ä¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Å¹¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¥Ú¥¹¥È¥êー¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ó¤À¥êー»á¤Ï¡¢µ¢¹ñ¸å¥½¥¦¥ë¤Ë¼«¿È¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿ ¡ÖJL DESSERT BAR¡× ¤ò¥ªー¥×¥ó¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥«¥ë¥Ü¥Êー¥é¤Ê¤É¤ÎÎÁÍý¤ò¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¡È¥¹¥¤ー¥Ä¥Ðー¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¹¥¤ー¥ÄÂÎ¸³¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤Ç³èÆ°¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î»Íµ¨¤ä´¶À¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÂçºå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿åÅÔÂçºå¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¡ÖÃæÇ·Åç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥¿¥ïー¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¡×¤ÎºÇ¹âÁØ³¬¡Ê33～40³¬¡Ë¤Ë2017Ç¯6·î9Æü¤Ë³«¶È¤·¤¿¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÂçºå¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë³Ú¤·¤ß¿ÍÀ¸¤Î´¿¤Ó¤òëð²Î¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Þー¥È¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥È¥é¥Ù¥éー¡×¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¼¡À¤Âå·¿¤Î¥¹¥Þー¥È¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¡ÈYour Address in the Sky - ±À¤ò¤Ä¤¤Ì¤±¤Æ - ¡É ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÃÏ¾å200¥áー¥È¥ë¤«¤éÁÔÂç¤Ê¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥åー¤ò´ã²¼¤Ë¸«ÅÏ¤¹¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¡¢50Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ～¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ëµÒ¼¼¡Ê164¼¼¡Ë¡¢Å·²¼¤ÎÂæ½êÂçºå¤é¤·¤µ¤È¥³¥ó¥é¥Ã¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ËËþ¤Á¤¿4¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¥Ðー¡õ¥é¥¦¥ó¥¸¡¢ºÇ¿·±Ô¤ÎÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¤ë2¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È»ÜÀß¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥×ー¥ë¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥Ú¥ë¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤ÎÀßÈ÷¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÂçºå¤Ï¡¢¿Í¤È¿Í¡¢¿Í¤È³¹¡¢¥¢ー¥È¡¢¤½¤·¤ÆÊ¸²½¤ò¥³¥Í¥¯¥È¤·¡¢½¾Íè¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤òÄ¶¤¨¤¿Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÈÏÂ¤ÎÅÁÅý¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÂçºå¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿»þ¡¢¥²¥¹¥È¤Ï¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤³¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥Þー¥È¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÂçºå¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢conradosaka.jp(https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ò¥ë¥È¥ó¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¸Ø¤ë¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä(https://www.hilton.com/ja/brands/conrad-hotels/)¤Ï5ÂçÎ¦¤ËÌó50¸®¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¥¢ー¥È¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë·ë¤Ó¡¢ÌÜÅª°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¥È¥é¥Ù¥éー¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£Ä¾´¶Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È³Æ¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¿¿¤Ë·Ò¤¬¤ëÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÃµµá¿´¤ò¹â¤á¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¥·¥°¥Ë¥Á¥ãー¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖConrad 1/3/5¡×¤òºþ¿·¤·¡¢1»þ´Ö¡¢3»þ´Ö¡¢5»þ´Ö¤È¤¤¤¦»þ´ÖÏÈ¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Æ¥Û¥Æ¥ë¤ÎÊ¸²½¤äËÁ¸±¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¿¼¤¯·Ò¤¬¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ºÇ¾åµé¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡¢ÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤âÀ¤³¦¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.hilton.com/ja/brands/conrad-hotels/?xch=1913863536%2CHO2SLCRTUZCDQCSQA0N222Q)¤Þ¤¿¤Ï¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¥Êー¥º¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)¤«¤é¡£¥Ò¥ë¥È¥ó¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥Í¥ë·ÐÍ³¤ÇÄ¾ÀÜÍ½Ìó¤·¤¿¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¥Êー¥º²ñ°÷(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ïstories.hilton.com/conradhotels(https://stories.hilton.com/brands/conrad-hotels)¡¢ Instagram(https://www.instagram.com/conradhotels/)¡¢ X(https://x.com/conradhotels)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£