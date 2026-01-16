¡ÚHAWKINS¡õVANS¡ÛÁ´¹ñ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÆâ9Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡Ö¤Þ¤È¤áÇã¤¤¥»ー¥ë¡×¤ò³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥Óー¥·ー¡¦¥Þー¥È¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î10Æü´Ö¡¢»°É©ÃÏ½ê¡¦¥µ¥¤¥â¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁ´¹ñ9¤«½ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÆâÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¥»ー¥ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³Æ»ÜÀß¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÈ¾´ü¤Ë°ìÅÙ¤Îº×Åµ¡ÖPremium Outlets(R) Bargain¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ABC¥Þー¥È¤Ç¤Ï¡Ö2ÅÀ°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç10¡óOFF¡¢3ÅÀ°Ê¾å¤Ê¤é20¡óOFF¡×¤È¤Ê¤ë¡¢¤Þ¤È¤áÇã¤¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÆ±»þ³«ºÅ¡£Åß¤Î¥ì¥¸¥ãー¤ËºÇÅ¬¤Ê°ìÂ¤ä¡¢½ÕÀè¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ò¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë～ 1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡§ÀÇ¹þ5,000±ß°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤ò2ÅÀ¤´¹ØÆþ¤Ç10¡óOFF
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÇ¹þ5,000±ß°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤ò3ÅÀ°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Ç20¡óOFF
Ãí°Õ»ö¹à¡§ ¢¨1ÅÀ¤¢¤¿¤êÀÇ¹þ5,000±ß°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¢¨¥·¥åー¥±¥¢ÍÑÉÊ¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
Á´¹ñ¤Î²¼µ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡×Æâ¡¢ABC¥Þー¥ÈÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦º´Ìî¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡ÊÆÊÌÚ¸©¡Ë
¡¦¤Õ¤«¤ä²Ö±à¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡Êºë¶Ì¸©¡Ë
¡¦¤¢¤ß¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë
¡¦¼ò¡¹°æ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë
¡¦ÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡Ê´ôÉì¸©¡Ë
¡¦¤ê¤ó¤¯¤¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë
¡¦»°ÅÄ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë
¡¦Ä»À´¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡Êº´²ì¸©¡Ë
¡¦ÀçÂæÀô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡ÊµÜ¾ë¸©¡Ë
¢£ ABC¥Þー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·¤¤È°áÎÁ¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¾¦¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¹ñºÝËÇ°×¾¦»ö¡×¤«¤é1985Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£¡ØÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤ÎÉÊ¼Á¤òÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Î²Á³Ê¤Ç¡Ù¤òÁÏ¶È°ÊÍè¤Î·Ð±ÄÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¡¢·¤¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÄ¾ÀÜ¤ªµÒÍÍ¤Î¼ê¸µ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·¤¾®ÇäÅ¹¡ÖABC-MART¡×¤Î½ÐÅ¹¤ò¿Ê¤á¡¢ABC¥Þー¥È¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¹ñÆâ¤Ë¤Ï1081Å¹ÊÞ¡¢¹ñ³°¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Ë316Å¹ÊÞ¡¢ÂæÏÑ63Å¹ÊÞ¡¢ÊÆ¹ñ8Å¹ÊÞ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à5Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥¹¥È¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥Óー¥·ー¡¦¥Þー¥È
ÂåÉ½¼Ô¡§Ìî¸ý¼Â
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ1ÃúÌÜ3ÈÖ1¹æ ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¿¹JP¥¿¥ïー48F
ÀßÎ© ¡§1985Ç¯6·î6Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·¤¡¦°áÎÁ¡¦»¨²ß¤Ê¤É¤Î¾®Çä¡¢·¤¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¢À½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä
