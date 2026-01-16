¡Ú´ë¶È¸þ¤±AI¸¦½¤¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ê¥ë¤¬¥Ü¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë300Ì¾Ä¶»²²Ã¤ÎAI³èÍÑ¸¦½¤¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ê¥ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦ÃæÅçÂç²ð¤¬¡¢¥Ü¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢´ë¶È¸¦½¤¡Ö"ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í"¤«¤é"»È¤¨¤ë¿Í"¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎAI³èÍÑ¸¦½¤¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼õ¹Ö¤â´Þ¤á¤Æ300Ì¾°Ê¾å¤¬»²²Ã¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê´ë¶È¸¦½¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÁ©Åª¤ÊAI³èÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤éÌÀÆü¤«¤é»È¤¨¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ»öÎã¤Þ¤Ç¡¢ÂÎ·ÏÅª¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¸¦½¤³µÍ×
¥Æー¥Þ¡§ "ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í"¤«¤é"»È¤¨¤ë¿Í"¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎAI³èÍÑ¸¦½¤
ÂÐ¾Ý¡§ ¥Ü¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò
¹Ö»Õ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ê¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÅçÂç²ð
¸¦½¤·Á¼°¡§ ÂÐÌÌ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¸¦½¤¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡§
- ¼«¸Ê¾Ò²ð
- À¸À®AI¤Î´ðÁÃ
- ¥×¥í¥ó¥×¥È¤Îºî¤êÊý
- ¡Ú¼ÂÁ©ÊÔ¡ÛÌÀÆü¤«¤é»È¤¨¤ëAI³èÍÑ»öÎã
- ¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎAI¥Äー¥ë
- ¤µ¤¤¤´¤Ë
- ¼Áµ¿±þÅú
¸¦½¤ÆâÍÆ¡§
ËÜ¸¦½¤¤Ç¤Ï¡Ö"ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í"¤«¤é"»È¤¨¤ë¿Í"¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢AI¤Î´ðÁÃ¤«¤é¼ÂÁ©³èÍÑ¤Þ¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸À®AI¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¡Ö¤Ê¤¼AI¤Ï¸ÀÍÕ¤òÃý¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜ¼Á¤òÀâÌÀ¤·¡¢À¸»ºÀ¤¬ºÇÂç3ÇÜ¸þ¾å¤¹¤ë¥Çー¥¿¤È¤È¤â¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê³èÍÑ¤ÎÅÚÂæ¤ò¹½ÃÛ¡£ÃæÈ×¤Ç¤Ï¡ÖÌò³ä¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¡ÖÌÜÅª¤ÈÇØ·Ê¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤Ê¤É6¤Ä¤Î¥×¥í¥ó¥×¥ÈºîÀ®¸¶Â§¤ò¶ñÂÎÎã¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂÁ©ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢µÄ»öÏ¿ºîÀ®¤ä¥áー¥ëÊÖ¿®¤Ê¤É¤Î´ðËÜ³èÍÑ¤«¤é¡¢NotebookLM¤ò»È¤Ã¤¿¹âÀºÅÙ¥ê¥µー¥Á¡¢Cursor¤Ç¤Î¥â¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×À©ºî¡¢AI¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¹âÅÙ¤Ê³èÍÑË¡¤ò¼Â±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ËChatHub¡¢Aqua Voice¡¢Plaud Note¤Ê¤É¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëAI¥Äー¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¼ÂÌ³³èÍÑ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¸¦½¤³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
2022Ç¯11·î¤ÎChatGPTÅÐ¾ì°Ê¹ß¡¢¤ï¤º¤«2Ç¯¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸À®AI¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÖÊØÍø¤Ê¥Äー¥ë¡×¤«¤é¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤òº¸±¦¤¹¤ë¡ÖÉ¬¿Ü¥¹¥¥ë¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬AI¤ÎÂ¸ºß¤ò¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶ÈÌ³¤Ç¡Ö»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£AI¥Äー¥ë¤ò°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´üÂÔ¤·¤¿·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¤ËÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤ºÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ü¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÂÇÇË¤·¡¢¥Ü¥Ã¥·¥å¡¦¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÇAI¤ò¡Ö»È¤¨¤ë¡×¤«¤é¡Ö»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¡×¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¸¦½¤³«ºÅ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¸¦½¤ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò
¸¦½¤¤Ï¡¢¥Ü¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤Î³§ÍÍ¤¬¡¢AI¤ò¾¯¤·»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë½é¿´¼Ô¤«¤é»È¤¤¤³¤Ê¤·¤¿¤¤Ãæµé¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Á´°÷¤¬¶¦ÄÌ¤ÎÍý²ò´ðÈ×¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢´ðÁÃ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¦¥§¥Ö¿¦TV¡×(ÅÐÏ¿¼Ô¿ô14Ëü¿ÍÄ¶)¤Î±¿±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÊÀ¼ÒÂåÉ½¤ÎÃæÅç¤¬¡¢"Æñ¤·¤¤ÀìÌçÍÑ¸ì¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢³Ú¤·¤¯"ÅÁ¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¸¦½¤¤ò¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£AI(¿Í¹©ÃÎÇ½)¡¢LLM(Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë)¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¡¢¥Ï¥ë¥·¥Íー¥·¥ç¥ó¡¢GPTs¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÍÑ¸ì¤«¤éÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼AI¤Ï¸ÀÍÕ¤òÃý¤ì¤ë¤Î¤«?¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¼ÁÅª¤ÊÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Transformer¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ»½Ñ¸¶Íý¤ò¡¢¡Ö¼¡¤ËÍè¤½¤¦¤ÊÃ±¸ì¤Î³ÎÎ¨Ê¬ÉÛ¤ò·×»»¤·¤ÆÁª¤Ö¡×¤È¤¤¤¦Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀâÌÀ¤ÇÉ³²ò¤¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖAI¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ÎÎ¨¤ÇÃ±¸ì¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤È¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤ÎÍý²ò¤¬¤è¤ê¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦½¤¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢AI¤«¤é¼Á¤Î¹â¤¤²óÅú¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡Ö¥×¥í¥ó¥×¥ÈºîÀ®½Ñ¡×¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬AI³èÍÑ¤ÇºÃÀÞ¤¹¤ë¸¶°ø¤Ï¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê»Ø¼¨¤Î½Ð¤·Êý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È´ë²è½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê¥×¥í¥ó¥×¥ÈÎã¤Î¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£ÇØ·Ê¾ðÊó¡¢½ÐÎÏ·Á¼°¡¢À©Ìó¾ò·ï¡¢ÃÊ³¬Åª»Ø¼¨¡¢¸¡¾Ú»Ø¼¨¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
ÂåÉ½¤ÎÃæÅç¤Î¡Ö¾ï¤ËAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤âAI¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÁ©Åª¤Ê»ÑÀª¤¬ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤«¤é¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¸¦½¤¼õ¹Ö¼Ô¤ÎÀ¼
¸¦½¤½ªÎ»¸å¡¢¥Ü¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»²²Ã¼Ô¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
AI³èÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø¤Ó
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢À¸À®AI¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÎÉý¹¤µ¤ä¿Ê²½¤ÎÂ®¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇùÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿AI¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬À°Íý¤µ¤ì¡¢¡ÖAI¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë»ëÅÀ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡×¡Ö»È¤¤Êý¼¡Âè¤Ç²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¡¢AI¤Î´ðÁÃÅª¤ÊÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¼ÂÁ©Åª¤Ê³èÍÑ»öÎã¤Î²ÁÃÍ
¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ¸À®AI¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑÎã¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢NotebookLM¤äChatHub¤Ê¤É¤Î¥Äー¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂÌ³¤Ç¤Î³èÍÑ¤ò¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸¡º÷¤ä»ñÎÁÀ°Íý¤Ê¤É¡¢¤¹¤°¤Ë»î¤»¤½¤¦¤Êµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤«¤é¡¢¼ÂÁ©¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿
Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¡ÖAI¤È¶¦¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AI³èÍÑ¤Ø¤Î¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥ë¥·¥Íー¥·¥ç¥ó¤äÎÑÍýÌÌ¤Ø¤Î·üÇ°¤òÇ§¼±¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤ÈÂª¤¨¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼ÂÁ©Åª¡×¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¤¹¤°¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¸¦½¤¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍý²ò¤¹¤ë¡¦ÁÛÁü¤¹¤ë¡¦³èÍÑ¤¹¤ë¡×¤¬½½Ê¬¤ËÃ£À®¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥Ü¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥ì¥Ýー¥Èµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.talent-book.jp/bosch/knowhows/60464)
¢£ ´ë¶È¸¦½¤¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
ËÜ¸¦½¤¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎË¡¿ÍÍÍ¤Ï¡¢²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆâÍÆ¤ÈÆüÄøÄ´À°¤Î¾å¡¢¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢§¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à
https://forms.gle/JfVgHn196RQggKDx5
¢¨±þÊç¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ë¸¦½¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤Î¤ß¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó³«ºÅ¤Î¾ì¹ç¡¢Åö¼Ò»ØÄêÃÏ°è¡ÊÂçºå¡Ë°Ê³°¤Ç¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ï¸òÄÌÈñ¤Î¤´ÉéÃ´¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸¦½¤ÆâÍÆ¤ò¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤äYouTubeÅù¤Ç¸ø³«¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë¶È¤òÍ¥Àè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ê¥ë¤ÎÌµÎÁLLMO¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹
¥á¥ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿Êñ³çÅª¤ÊLLMOÂÐºö»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤¬À¸À®AI¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ°úÍÑ¡¦»²¾È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊñ³çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢AI»þÂå¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±ºö¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¥ë¤ÎLLMO¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊýË¡¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿ÇÃÇ´ü´Ö¤ÏÄÌ¾ï1～2½µ´ÖÄøÅÙ¤Ç¡¢·ë²Ì¥ì¥Ýー¥È¤È²þÁ±Äó°Æ¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://forms.gle/x8N9svcsuJMaJjPD9
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ê¥ë¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡§Meril Inc.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÅçÂç²ð
½êºßÃÏ¡§¢©420-0857 ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¸æ¹¬Ä®11-8-2F
ÀßÎ©¡§2015Ç¯5·î22Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Web¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¡¢Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¹½ÃÛ¡¢SEOµ»öÀ©ºîÂå¹Ô¡¢SEO¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢LLMO¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
URL¡§https://meril.co.jp/
¼ç¤Ê¼ÂÀÓ¡§ÅÐÏ¿¼Ô14Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë±¿±Ä¡ÃÂçºåÉÜËÃæ»Ô¤È¶¨ÄêÄù·ë¡ÃÃø½ñ¡Ö¥Ö¥í¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¶µ²Ê½ñ(Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ)¡×Îß·×2ËüÉô¡ÃÃø½ñ¡ÖChatGPT & Copilot¤Î¶µ²Ê½ñ(SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö)¡×Îß·×6.5ËüÉô¡ÃÂ¿¿ô¤Î´ë¶È¤ÎWeb¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¼ÂÀÓ
¥á¥ê¥ë¤Ï¡Ö¼å¼Ô¤ÎÈ¿·â¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢2015Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤Ë°ì´Ó¤·¤ÆWeb¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ç¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£AI»þÂå¤ÎÅþÍè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢º£¸å¤âºÇ¿·µ»½Ñ¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ê¥ë Ã´Åö¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÅçÂç²ð
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§06-7777-1896
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§contact+llmo@meril.co.jp
¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü9:00-18:00
LLMO¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¾ðÊó¡¢¿ÇÃÇÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¡¢¼Â»Ü¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°Ê¾å