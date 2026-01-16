～Æ©¤±¤Æ¡¢¼×¤ë¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢UV～¡¡¿·Æü¤ä¤±»ß¤á¥·¥êー¥º¡ÖUV ¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¡×¤òÈ¯Çä¡¡¶õµ¤¤òÅ»¤¦¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¥¿¥Ã¥Á¤ÎÆ©ÌÀ¥¸¥§¥ëUV¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥»ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ ¿µÆó¡Ë¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡Ù¤è¤ê¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤¤»ÈÍÑ´¶¤È¹â¤¤»ç³°Àþ¥«¥Ã¥È¸ú²Ì¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿Â¿µ¡Ç½·¿Æü¤ä¤±»ß¤á¥·¥êー¥º¡ÖUV ¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¡×¡Ê5ÉÊÌÜ9ÉÊ¼ï/4,950±ß～6,820±ßÀÇ¹þ¡Ë¤ò¡¢2026Ç¯2·î16Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¡¦²½¾ÑÉÊÅ¹¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤µ¤é¤È¤·¤¿·Ú¤ä¤«¤ÊÉÕ¤±¿´ÃÏ¤ÇÆó¼¡ÉÕÃå¤·¤Ë¤¯¤¤Æ©ÌÀ¤Ê¥¸¥§¥ë¥¿¥¤¥×¤ÎÆü¤ä¤±»ß¤á¡ÖUV ¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¡¡¥¨¥¢¥êー¥È¥é¥ó¥¹¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢11¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡ÊÃæ¹ñ¡¢¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥¿¥¤¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ç¼¡Å¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤¿¤À»ç³°Àþ¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸ú²Ì¤ä»È¤¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¡¢»ýÂ³À¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ê¤É¡¢Æü¤ä¤±»ß¤á¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ëー¥º¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â²Á³ÊÂÓ¤ÎÆü¤ä¤±»ß¤á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÈÆü¤ä¤±¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦µ¡Ç½À¡É¡È»È¤¤¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¥¹¥¥ó¥±¥¢¸ú²Ì¤â¹â¤¤¡É¤³¤È¤¬ÆÃ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÈ¼«¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍÑ¤¤¤Æµ¡Ç½À¤È»ÈÍÑÀ¤ÎÎ¾Î©¤ò¹â¼¡¸µ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÖUV ¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¡×¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¿´ÃÏ¤è¤¤»ÈÍÑ´¶¤È¹â¤¤»ç³°ÀþËÉ¸æ¸ú²Ì¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿ÍÍ¤Êµ¡Ç½¤òÉÕ²Ã¤·¤¿¿·UV¥±¥¢¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤äÌÜÅª¡¢¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤ÆÁª¤Ù¤ë5¥¿¥¤¥×¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¡¢³Æ¥¿¥¤¥×¤Îµ¡Ç½¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÆÈ¼«¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤äÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤â¡ÖUV ¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¡¡¥¨¥¢¥êー¥È¥é¥ó¥¹¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È¡×¡ÊSPF45/PA+++¡¢UVÂÑ¿åÀ¡ú¡ú¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâUV¥±¥¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï³×¿·Åª¤ÊÆ©ÌÀ¥¸¥§¥ë¥¿¥¤¥×¤ÎÆü¤ä¤±»ß¤á¤Ç¡¢Æü¤ä¤±»ß¤áÆÃÍ¤Î½Å¤¿¤µ¤ä¤Ù¤¿¤Ä¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¶õµ¤¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿·´¶³Ð¤Î¤µ¤é¤µ¤é¤È¤·¤¿·Ú¤¤ÉÕ¤±¿´ÃÏ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£Æü¤ä¤±»ß¤á¤ÏÌýÀÀ®Ê¬¤È¿åÀÀ®Ê¬¤òÆý²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¿È¤¬Çò¿§¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Æ©ÌÀÅÙ¤¬¹â¤¤¥ª¥¤¥ë¤ä»ç³°ÀþËÉ¸æºÞ¤Ê¤É¤ÎÀ®Ê¬¤òÆý²½¤»¤ºÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Æ©ÌÀËì¤È¹â¤¤»ç³°ÀþËÉ¸æ¸ú²Ì¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£È©¤ÇÇòÉâ¤¤·¤Ë¤¯¤¤¤Û¤«¡¢ÍÎÉþ¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ËÉÕÃå¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥·ー¥ó¤òÁª¤Ð¤º»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌÓ·ê¤äÈ©¤Î±úÆÌ¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¥«¥Ðー¤·¡¢²½¾Ñ²¼ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤½¤ÎÂ¾¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡ä
¡¦UV ¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¡¡¥¦¥©ー¥¿¥êー¥¹¥àー¥¹¡ÊSPF50+/PA++++¡Ë
¹â¤¤»ç³°ÀþËÉ¸æ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÍÏ¤±¾Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÈ©¤È°ìÂÎ²½¤¹¤ë¡È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤ÉÕ¤±¿´ÃÏ¡É¤òÄÉµá¤·¤¿Æü¤ä¤±»ß¤áÍÑÆý±Õ¡£°ìÆüÃæÈ©¤ò¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤¿¤·¡¢´¥Áç¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤ÎÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤»ÈÍÑ´¶¤È¡¢¥Ê¥Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç·ä¤Î¤Ê¤¤¶Ñ°ì¤ÊUVËÉ¸æËì¤ò³ð¤¨¤ë¿·µ»½Ñ¡ÖMelting Even Veil UV Technology¡×¤òºÎÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢È©¤Ø°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë»ç³°Àþ¡ÊUV-A¡¦UV-B¡Ë¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÀÖ¿§¸÷¤òÁª¤ó¤ÇÆ©²á¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¦UV ¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¡¡¥¦¥ë¥È¥é¥×¥í¥Æ¥¯¥È¡ÊSPF50+/PA++++¡¢UVÂÑ¿åÀ¡ú¡ú¡Ë
¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾åºÇ¹â¡Ê¢¨1¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î»ç³°ÀþËÉ¸æ¸ú²Ì¤ò¤â¤Ä¡¢´À¡¦¿å¡¦¤³¤¹¤ì¤Ë¶¯¤¤¥¹ー¥Ñー¥¦¥©ー¥¿ー¥×¥ëー¥Õ¤ÎÆü¤ä¤±»ß¤áÍÑÆý±Õ¡£
¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤»ÈÍÑ´¶¤È¡¢¥Ê¥Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç·ä¤Î¤Ê¤¤¶Ñ°ì¤ÊUVËÉ¸æËì¤ò³ð¤¨¤ë¿·µ»½Ñ¡ÖMelting Even Veil UV Technology¡×¤Î¤Û¤«¡¢´À¤Ê¤É¤Î¿åÊ¬¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤ÇUVËì¤ò¥²¥ë²½¤¹¤ë¿·½èÊý¤òºÎÍÑ¡£´À¤ä¿å¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤ÈUVËì¤¬¤è¤êÈ©¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¶¯¤¤»ç³°Àþ¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¤Ì¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È©¤Ø°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë»ç³°Àþ¡ÊUV-A¡¦UV-B¡Ë¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÀÖ¿§¸÷¤òÁª¤ó¤ÇÆ©²á¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¹ñÆâºÇ¹âÉ½¼¨ÃÍ¡ÊSPF50+/PA++++¡Ë
¡¦UV ¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¡Ú°åÌôÉô³°ÉÊ¡Û¡ÊSPF50+/PA++++¡Ë
ÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¡Ê¢¨2¡Ë¡×¤ÈÈ©¤¢¤ìËÉ»ßÍ¸úÀ®Ê¬¡Ö¥°¥ê¥Á¥ë¥ì¥Á¥ó»À¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ë¡×¤òW¤ÇÇÛ¹ç¡£»ç³°Àþ¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüÃæ¤âÈþÇò¡Ê¢¨3¡Ë¡ßÈ©¤¢¤ì¥±¥¢¤¹¤ëÌôÍÑÈþÍÆ±ÕUV¡£
¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤»ÈÍÑ´¶¤È¡¢¥Ê¥Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç·ä¤Î¤Ê¤¤¶Ñ°ì¤ÊUVËÉ¸æËì¤ò³ð¤¨¤ë¿·µ»½Ñ¡ÖMelting Even Veil UV Technology¡×¤òºÎÍÑ¡£
¤Þ¤¿¡¢È©¤Ø°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë»ç³°Àþ¡ÊUV-A¡¦UV-B¡Ë¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÀÖ¿§¸÷¤òÁª¤ó¤ÇÆ©²á¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡ËL-¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À2-¥°¥ë¥³¥·¥É ¡Ê¢¨3¡Ë¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¡¦UV ¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¡¡¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×CC¡ÊSPF50+/PA++++¡¢Á´3¿§¡Ë
1ËÜ¤ÇUV¥±¥¢¡¢²½¾Ñ²¼ÃÏ¡¢¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³ð¤¨¤ëÆü¤ä¤±»ß¤áÍÑÆý±Õ¡£¥«¥ÐーÊ´ÂÎ¤È¥ª¥¤¥ë¡¢¤½¤ì¤é¤ò¶Ñ°ì¤ËÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¤ëÊ¬»¶ºÞ¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ç»»½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇÈ©¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢È©¤Î¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¤ä¿§¥à¥é¤Î¥«¥Ðー¡¢¹â¤¤»ç³°ÀþËÉ¸æ¸ú²Ì¡¢²½¾Ñ»ý¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤ò³ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹á¤ê¤Ï¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯ÑÛ¤È¤·¤¿À¶ÎÃ´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ö¥¢¥í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥°¥êー¥ó¥Æ¥£¡×¤ò¥·¥êー¥º¶¦ÄÌ¤Ç³«È¯¡£ÍÆ´ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡Ù¤é¤·¤¤¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸´¶¤ä¹âµé´¶¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÈ¼«¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍÑ¤¤¤Æµ¡Ç½À¤È»ÈÍÑÀ¤ÎÎ¾Î©¤ò¹â¼¡¸µ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡¢Éý¹¤¤¥Ëー¥º¤Ë¤³¤¿¤¨¤ëÆü¤ä¤±»ß¤á¥·¥êー¥º¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤È°¦ÍÑ¼Ô¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¡¢¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸UV¥±¥¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¸ºß´¶¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡1970 Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢Åö¼Ò¤Î»ý¤ÄÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¿è¤ò½¸¤á¤¿¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢ÈéÉæ²Ê³Ø¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¯µ»½Ñ¤È¡¢È©¸ú²Ì¡¦´¶¿¨¡¦¹á¤ê¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢È©¤ÈÇ¾¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ØÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥³ー¥»ー¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦15¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þDECORTE ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡§https://www.decorte.com/
¡þMaison DECORTE¡§https://www.cosmedecorte.com/maison/
2026Ç¯2·î16ÆüÈ¯Çä¡¡¡Ø¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡Ù¡¡¡Ê5ÉÊÌÜ9ÉÊ¼ï¡Ë
¡ã½ç¤Ë¡¢¾¦ÉÊÌ¾¡¦¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡¦ÍÆÎÌ/¿§¿ô¡¦´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡ä
£±.¡¢£².¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¡UV ¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¡¡¥¦¥©ー¥¿¥êー¥¹¥àー¥¹¡¡¡ãÆü¤ä¤±»ß¤áÍÑÆý±Õ¡ä
Æ©¤±¤Æ¡¢¼×¤ë¡£
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯ÍÏ¤±¾Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÈ©¤È°ìÂÎ²½¡£
³Î¤«¤Ê»ç³°ÀþËÉ¸æËì¤ò³ð¤¨¤ë¤¦¤ë¤ª¤¤UV¡£
¡¦SPF¡¦PA¹ñÆâºÇ¹âÃÍ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ù¤¿¤Ä¤«¤º¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊÉéÃ´´¶¤Ê¤¤¤Ä¤±¿´ÃÏ¤ÎÆü¤ä¤±»ß¤á¡£¶¯ÎÏ¤Ê»ç³°Àþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüÃæ¤Î´¥Áç¤äÂçµ¤Ãæ¤ÎÈùÎ³»Ò¡Ê¤Á¤ê¡¦¤Û¤³¤ê¡¦²ÖÊ´¡Ë¤Ê¤É¤Î´Ä¶¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Í¥¤ì¤¿ÊÝ¿åÎÏ¤¬¤¢¤êÈ©¤ËìÔÂô¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¥·¥í¥¥¯¥é¥²Â¿ÅüÂÎ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶ÝÈ¯¹Ú¥¨¥¥¹¡Ê¢¨4¡Ë¡¢¥Ü¥¿¥ó¥Ó¥¨¥¥¹¡Ê¢¨5¡Ë¤Ê¤É¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£°ìÆüÃæÈ©¤ò¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ー¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¢¨6¡¢¥Î¥ó¥³¥á¥É¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¢¨6
¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥êー¡¢¹ÛÊªÌý¥Õ¥êー¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Óー¥º¥Õ¥êー
¡¦SPF50+/PA++++
£±.30mL¡¡4,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¡4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£².50mL¡¡6,200±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¡6,820±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£³.¡¢£´.¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¡UV ¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¡¡¥¦¥ë¥È¥é¥×¥í¥Æ¥¯¥È¡¡¡ãÆü¤ä¤±»ß¤áÍÑÆý±Õ¡ä
¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥ÆºÇ¶¯¡Ê¢¨1¡Ë¤Î»ç³°ÀþËÉ¸æ¡£
´À¤ä¿å¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤ÈËÉ¸æËì¤¬¤è¤ê¶¯¸Ç¤ËÌ©Ãå¡£
»ç³°Àþ¤«¤é¼é¤ê¤Ì¤¯ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÅëºÜ¡£
¡¦SPF¡¦PA¹ñÆâºÇ¹âÃÍ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ù¤¿¤Ä¤«¤º¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊÉéÃ´´¶¤Î¤Ê¤¤¤Ä¤±¿´ÃÏ¤È¡¢´À¡¦Èé»é¡¦¤³¤¹¤ì¤Ø¤Î¶¯¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¹ー¥Ñー¥¦¥©ー¥¿ー¥×¥ëー¥Õ¥¿¥¤¥×¤ÎÆü¤ä¤±»ß¤á¡£¶¯ÎÏ¤Ê»ç³°Àþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüÃæ¤Î´¥Áç¤äÂçµ¤Ãæ¤ÎÈùÎ³»Ò¡Ê¤Á¤ê¡¦¤Û¤³¤ê¡¦²ÖÊ´¡Ë¤Ê¤É¤Î´Ä¶¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ï¥ê´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤ØÆ³¤¯¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Á¤ÎºÇ¶¯¡Ê¢¨1¡Ë¥×¥í¥Æ¥¯¥ÈUV¤Ç¤¹¡£
¡¦´À¤Ê¤É¤Î¿åÊ¬¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¥²¥ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÈ©¤ËÌ©Ãå¡£¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥ÆºÇ¶¯¢¨1¤Î»ç³°ÀþËÉ¸æ¸ú²Ì¤ÈÂÑµ×ÎÏ¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤Ä¤±¿´ÃÏ¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ー¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¡Ê¢¨6¡Ë¡¢¥Î¥ó¥³¥á¥É¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¡Ê¢¨6¡Ë
¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥êー¡¢¹ÛÊªÌý¥Õ¥êー¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Óー¥º¥Õ¥êー¡¢OMC¥Õ¥êー
¡¦SPF50+/PA++++¡¢UVÂÑ¿åÀ¡ú¡ú
£³.30mL¡¡4,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¡4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£´.50mL¡¡6,200±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¡6,820±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£µ.¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¡UV ¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¡¡¡Ú°åÌôÉô³°ÉÊ¡Û¡ãÆüÃæÍÑÈþÍÆ±Õ¡ä
»ç³°Àþ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ê¤Ê¤¬¤é
ÆüÃæ¤â¡¢ÈþÇò¡Ê¢¨3¡Ë¡ßÈ©¤¢¤ì¥±¥¢¡£
¤¦¤ë¤ª¤Ã¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤ØÆ³¤¯ÌôÍÑUV¡£
¡¦ÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¢¨2¡×¤ÈÈ©¤¢¤ìËÉ»ßÍ¸úÀ®Ê¬¡Ö¥°¥ê¥Á¥ë¥ì¥Á¥ó»À¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ë¡×¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡£¶¯ÎÏ¤Ê»ç³°Àþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüÃæ¤Î´¥Áç¤äÂçµ¤Ãæ¤ÎÈùÎ³»Ò¡Ê¤Á¤ê¡¦¤Û¤³¤ê¡¦²ÖÊ´¡Ë¤Ê¤É¤Î´Ä¶¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤òËÉ¤®¡¢È©¤¢¤ì¤âËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¤¦¤ë¤ª¤¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä¡¦ÌÀ¤ë¤µ¤ËËþ¤Á¤¿¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤ØÆ³¤¯¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Á¤ÎÆü¤ä¤±»ß¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶ÝÈ¯¹Ú¥¨¥¥¹¡Ê¢¨4¡Ë¡¢¥Ü¥¿¥ó¥Ó¥¨¥¥¹¡Ê¢¨5¡Ë¤Ê¤É¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£°ìÆüÃæÈ©¤ò¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ー¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¡Ê¢¨6¡Ë¡¢¥Î¥ó¥³¥á¥É¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¡Ê¢¨6¡Ë
¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥êー¡¢¹ÛÊªÌý¥Õ¥êー¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Óー¥º¥Õ¥êー
¡¦SPF50+/PA++++
¡¡30mL¡¡4,800±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¡5,280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£¶.¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¡UV ¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¡¡¥¨¥¢¥êー¥È¥é¥ó¥¹¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È¡¡¡ãÆü¤ä¤±»ß¤á¡¦²½¾Ñ²¼ÃÏ¡ä
¤µ¤é¤µ¤é¤È¶õµ¤¤òÅ»¤¦¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤Ç
Æó¼¡ÉÕÃå¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢ÌÓ·ê¥ì¥¹¤Ê¶Ñ°ìÈ©¤Ø¡£
Í£°ìÌµÆó¤Î³×¿·À¤ò½É¤·¤¿Æ©ÌÀUV¡£
¡¦¹â¤¤»ç³°ÀþËÉ¸æ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÇò¤µ¤Î¤Ê¤¤Æ©ÌÀËì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëAiry Veil Network-Gel¤òÇÛ¹ç¡£¤µ¤é¤µ¤é¤È·Ú¤ä¤«¤Ë¿¤Ó¹¤¬¤ê¡¢È©¤È°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤ÇÌ©Ãå¡£Éþ¤ä¥¸¥å¥¨¥êー¤Ê¤É¤ØÆó¼¡ÉÕÃå¤·¤Ë¤¯¤¤¡¢³×¿·Åª¤ÊÆ©ÌÀUV¡£ÌÓ·ê¤ä±úÆÌ¤òÈþ¤·¤¯¤Ü¤«¤·¤Æ¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤È¤È¤Î¤¨¤ë¤¿¤á¡¢²½¾Ñ²¼ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦Æ©ÌÀÅÙ¤¬¹â¤¯¤µ¤é¤µ¤é¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤ò³ð¤¨¤ë¥ª¥¤¥ë¤ä¡¢»ç³°ÀþËÉ»ßºÞ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Æý²½¤»¤ºÆ©ÌÀÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê»ç³°Àþ¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ëÆü¤ä¤±»ß¤á¤Î³«È¯¤ËÀ®¸ù¡£¤è¤ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥·ー¥ó¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¡£¶¯ÎÏ¤Ê»ç³°Àþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüÃæ¤Î´¥Áç¤äÂçµ¤Ãæ¤ÎÈùÎ³»Ò¡Ê¤Á¤ê¡¦¤Û¤³¤ê¡¦²ÖÊ´¡Ë¤Ê¤É¤Î´Ä¶¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦´À¡¦Èé»é¡¦¤³¤¹¤ì¤Ë¤Ä¤è¤¯¡¢ÂÑµ×À¤Ë¤¹¤°¤ì¤¿¥¹ー¥Ñー¥¦¥©ー¥¿ー¥×¥ëー¥Õ¥¿¥¤¥×¡£
¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥êー
¡¦SPF45/PA+++¡¢UVÂÑ¿åÀ¡ú¡ú
30mL¡¡4,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¡4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£·.¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¡UV ¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¡¡¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×CC¡¡¡ãÆü¤ä¤±»ß¤áÍÑÆý±Õ¡¦²½¾Ñ²¼ÃÏ¡ä
Ê´´¶¤Î¤Ê¤¤ÇöËì¤¬¿§¥à¥é¤Ê¤É¤ò¼«Á³¤Ë¥«¥Ðー¡£
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ä¥ä¤¬24»þ´ÖÂ³¤¯¡Ê¢¨7¡Ë
3¿§¤Î¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×UV¡£
¡¦¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥ÆÆÈ¼«¤ÎÍÏ²òÅÙ¥Ñ¥é¥áー¥¿¤Îµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥«¥ÐーÊ´ÂÎ¡ß¥ª¥¤¥ë¡ß¤½¤ì¤é¤ò¶Ñ°ì¤ËÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¤ëÊ¬»¶ºÞ¤ÎºÇÅ¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò»»½Ð¡£¹â¤¤»ç³°ÀþËÉ¸æ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯¼«Á³¤Ë¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¡õ¥«¥Ðー¤·¡¢Èþ¤·¤¤¥Ï¥ê¡¦¥Ä¥ä¤òÃ¹¤¨¤¿Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤¬24»þ´ÖÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¦SPF¡¦PAºÇ¹âÃÍ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ù¤¿¤Ä¤«¤º¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊÉéÃ´´¶¤Ê¤¤¤Ä¤±¿´ÃÏ¤ÎÆü¤ä¤±»ß¤á¡£¶¯ÎÏ¤Ê»ç³°Àþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüÃæ¤Î´¥Áç¤äÂçµ¤Ãæ¤ÎÈùÎ³»Ò¡Ê¤Á¤ê¡¦¤Û¤³¤ê¡¦²ÖÊ´¡Ë¤Ê¤É¤Î´Ä¶¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊÝ¿åÀ¤ËÍ¥¤ì¤ëAdapt Hydro-Stay Filler¡Ê¢¨8¡ËÇÛ¹ç¡£´¥Áç´¶¤Ê¤¯¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ËËþ¤Á¤¿¥Ï¥ê¡¦¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦´À¡¦¿å¥×¥ëー¥ÕÀ®Ê¬¡Ê¢¨9¡Ë¡¢Èé»é¥×¥ëー¥ÕÀ®Ê¬¡Ê¢¨10¡Ë¤òÇÛ¹ç¤·¡¢´À¡¦¿å¤ËÇ¨¤ì¤Æ¤âÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ò¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ー¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¡Ê¢¨6¡Ë¡¢¥Î¥ó¥³¥á¥É¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¡Ê¢¨6¡Ë
¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥êー¡¢¹ÛÊªÌý¥Õ¥êー¡¢¥¿¥ë¥¯¥Õ¥êー
¡¦SPF50+/PA++++
30mL¡¡¡¿3¿§¡¡01 light beige¡¡02 beige¡¡03 lavender rose
4,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¡4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ê¢¨1¡Ë¹ñÆâºÇ¹âÉ½¼¨ÃÍ¡ÊSPF50+/PA++++¡Ë¡¡¡Ê¢¨2¡ËL-¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À2-¥°¥ë¥³¥·¥É¡¡¡Ê¢¨3¡Ë¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¡¡¡Ê¢¨4¡Ë¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶ÝÇÝÍÜÍÏ²ò¼Á¡¡¡Ê¢¨5¡Ë¥Ü¥¿¥ó¥¨¥¥¹¡¡¡Ê¢¨6¡Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤«¤¿¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¡¢¥³¥á¥É¡Ê¥Ë¥¥Ó¤Î¤â¤Î¡Ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¡Ê¢¨7¡Ë²½¾Ñ»ý¤Á¥Çー¥¿¼èÆÀºÑ¤ß¡Ê¼«¼ÒÄ´¤Ù¡£¸ú²Ì¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡¡
¡Ê¢¨8¡Ë¥Ý¥ê¥¯¥ª¥¿¥Ë¥¦¥à-51¡¡¡Ê¢¨9¡Ë¡Ê¥¢¥¯¥ê¥ìー¥Ä¡¿¥¸¥á¥Á¥³¥ó¡Ë¥³¥Ý¥ê¥Þー¡¡¡Ê¢¨10¡Ë¡Ê¥¢¥¯¥ê¥ìー¥Ä¡¿¥¢¥¯¥ê¥ë»À¥¢¥ë¥¥ë¡ÊC1-18¡Ë¡¿¥¢¥ë¥¥ë¡ÊC1-8¡Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢¥ß¥É¡Ë¥³¥Ý¥ê¥ÞーAMP