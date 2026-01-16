Î¶µÜ¾ë¥¹¥Ñ¥Û¥Æ¥ë»°Æü·î ¡ß ¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ²¹Íá»ÜÀß¤È¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£³Æü¡Ê¶â¡Ë～£µ·î£±£³Æü¡Ê¿å¡Ë³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¡¡Î¶µÜ¾ë¥¹¥Ñ¥Û¥Æ¥ë»°Æü·î¡ÊÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¡¢Åý³ç»ÙÇÛ¿Í¡§Ä¾°æÎÉ²ð¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥©¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÊThe Pinkfong Company, Inc.¡Ë¤ÎÂç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È ¡Ö¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¤Î¤Ý¤«¤Ý¤«¤ª¤ó¤»¤ó¥Ç¥Ó¥åー¡× ¤ò¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£³Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é£µ·î£±£³Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ ²¹Íá»ÜÀß¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÆüËÜ½é ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È²¹Àô¥Ç¥Ó¥åー¡É¤ò·Þ¤¨¤ë¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤ËºÇÅ¬¤ÊÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÇØ·Ê
¡¡YouTubeÁíºÆÀ¸£±£¶£°²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖBaby Shark Dance¡×±ÇÁü¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¡×¤Ï¡¢¶µ°éÅªÍ×ÁÇ¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢À¤³¦¤ÎÍÄ»ù¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤«¤é°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦¥Ä¥¢ー¤Î¼Â»Ü¤ä³¤³°¥Û¥Æ¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥ëー¥à¤ÎÅ¸³«¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢³¤¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¤¬ ¡Ö½é¤á¤Æ¤Î²¹Àô¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡× ¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤È¡¢»°Æü·î¥°¥ëー¥×¤¬Ä¹Ç¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¿²¹Àô¥ê¥¾ー¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢²ÈÂ²¤Î¡È½é¤á¤Æ¤Î²¹ÀôÂÎ¸³¡É¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥¹¥Èー¥êー¥³¥ó¥»¥×¥È
¡¡³¤¤ÎÃæ¤ò¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¿¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¤¬¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÎ¶µÜ¾ë¥¹¥Ñ¥Û¥Æ¥ë»°Æü·î¤ØÅþÃå¡£¡Ö³¤¤Î¤ªÅò¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡Ä¤¢¤Ã¤¿¤«～¤¤¡ª¡×¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë»°Æü·î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ß¥«¥´¥ó¡×¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥¥É¥¤Î¡È¤ª¤ó¤»¤ó¥Ç¥Ó¥åー¡É¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£²¹Àô¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤È¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¸þ¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£ ¼ç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
£±. ÉÁ¤²¼¤í¤·¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÀ©ºî
¡¡¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¤ÈÎ¶µÜ¾ë¥¹¥Ñ¥Û¥Æ¥ë»°Æü·î¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ß¥«¥´¥ó¡×¤ò¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÀ½ºî¡£´ÛÆâÁõ¾þ¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£². ´ÛÆâÁõ¾þ¡õ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡¡¥¹¥ÑÅï¥í¥Óー¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Í¥ë¡¦¥Ñ¥Í¥ë¡¦¥¦¥©ー¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÍÑ¤¤¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡È¤ª¤ó¤»¤ó¥Ç¥Ó¥åーµÇ°¡É¤Î¼Ì¿¿¤ò¤´²ÈÂ²¤Ç¤ª»£¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£³. ¡Ø¥Ô¥ó¥¥Ã¥Ä¡õ¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¡Ù¥ß¥Ë¥·¥çー¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤Ü¤¦¡ª
¡¡4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ô¥ó¥¥Ã¥Ä¡õ¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¡Ù¤Î¥ß¥Ë¥·¥çー¤â³«ºÅÍ½Äê¡£Æþ¾ìÎÁ¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥·¥çー¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë»²²Ã·ô¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¤¥Óー¥·¥ãー¥¯¤È³Ú¤·¤¯¿¨¤ì¹ç¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
➃ ½ÉÇñ¡¦Æüµ¢¤ê¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥×¥é¥ó
¡ÚÎ¶µÜÄâ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Û
¡¡¡¦ÀèÃå£±£°£°ÁÈÍÍ¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¡ÈÎ¶µÜÄâ¸ÂÄê¡É¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://go-hotelmikazuki.reservation.jp/ja/hotels/ryugutei/plans/10180946?checkin_date=20260116&checkout_date=20260117&adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1&dateUndecidedFlg=1)¤Î¤ß¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥ÑÅïÆüµ¢¤ê¥×¥é¥ó¡Û
¡¡¡¦¤×¤¯¥Ð¥ëÉÕ¤Æüµ¢¤êÆþ¾ì·ô¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§Ê¿Æü¡¡Âç¿Í£³,£¶£µ£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¾®¿Í¡Ê¾®³Ø£¶Ç¯À¸°Ê²¼¡Ë£²,£¹£µ£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÚÆü½Ë Âç¿Í£´,£²£µ£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¾®¿Í¡Ê¾®³Ø£¶Ç¯À¸°Ê²¼¡Ë£³,£´£µ£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡Î¶µÜ¾ë¥¹¥Ñ¥Û¥Æ¥ë»°Æü·î¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤¬¡ÖÇñ¤Þ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.mikazuki.co.jp/ryugujo/lp/babyshark/
¡¦¥°¥Ã¥ºÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡§https://x.gd/FZqbV
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/ryuugujyouhotel/
¡¦¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/ryuugujyou_information/