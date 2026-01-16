Ìµ°õÎÉÉÊ¡ÖÌÚ¤Î¼Â¤«¤éºî¤Ã¤¿¥«¥Ý¥Ã¥¯º®¡×¥·¥êー¥ºÈ¯Çä
¡¡Ìµ°õÎÉÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÎÉÉÊ·×²è¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡À¶¿åÃÒ¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÌÚ¤Î¼Â¤«¤éºî¤Ã¤¿¥«¥Ý¥Ã¥¯º®¡×¥·¥êー¥º24¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½ç¼¡¢¨1¡¢Á´¹ñ¤ÎÌµ°õÎÉÉÊÅ¹ÊÞ¤È¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎÉÉÊ·×²è¤Ï¡¢¡Ö´¶¤¸ÎÉ¤¤Êë¤é¤·¤È¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö´ÊÁÇ¤¬¹ë²Ú¤Ë°ú¤±ÌÜ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²ÁÃÍ´Ñ¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Æü¾ï¤ÎÊë¤é¤·¤òÀ°¤¨¡¢Ë¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¢³èÆ°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÌÚ¤Î¼Â¤«¤éºî¤Ã¤¿¥«¥Ý¥Ã¥¯º®¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¿¢Êª¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ý¥Ã¥¯¤ÎÌÚ¤Î¼Â¤«¤é¼è¤ì¤ëÁ¡°Ý¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯½Õ²Æ¤Î¥«¥Ý¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤¿°áÉþ¤Ç¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤È±©¿¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥ã¥Ä¤ä¡¢·Ú¤ä¤«¤ËÃå¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Þ¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¤ÍøÍÑ¤Î¸¶ÎÁ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¤äÃÏµå´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥é¥¤¥È¥Ç¥Ë¥à¤È¥é¥¤¥È¥Ä¥¤¥ë¤¬¿·È¯Çä
¥«¥Ý¥Ã¥¯¤ÎÁ¡°ÝÄ¹¤Ï¥³¥Ã¥È¥ó¤è¤ê¤âÃ»¤¤¤¿¤á¡¢ºÙ¤¤»å¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¤À¸ÃÏ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÌÓ±©Íî¤Á¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾¦ÉÊ²½¤¬º¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¡¢²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥é¥¤¥È¥Ç¥Ë¥à¡×¡¢¡Ö¥é¥¤¥È¥Ä¥¤¥ë¡×¤È¤¤¤¦·Ú¤¯¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¤À¸ÃÏ¤Ç¤µ¤Ã¤È±©¿¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥ã¥Ä¤ä¡¢·Ú¤ä¤«¤ËÃå¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò½é¤á¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
º¸¡§ÉØ¿Í¡¡¥«¥Ý¥Ã¥¯º®¡¡¥é¥¤¥È¥Ä¥¤¥ë¡¡±¦¡§ÉØ¿Í¡¡¥«¥Ý¥Ã¥¯º®¡¡¥é¥¤¥È¥Ç¥Ë¥à¡¡Ä¹Âµ¥ï¥ó¥Ôー¥¹
¢£¥«¥Ý¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥Ã¥È¥½ー¤ò¿·È¯Çä
Á¡°ÝÄ¹¤¬Ã»¤¤¥«¥Ý¥Ã¥¯¤Î»å¤ò²þÎÉ¤·¡¢¥«¥Ã¥È¥½ー¤ò½é¤á¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¢¨2¥«¥Ý¥Ã¥¯¤ÎÆÃÄ¹¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢·Ú¤µ¤òÀ¸¤«¤·¡¢T¥·¥ã¥Ä°Ê¾å¥¹¥¦¥§¥Ã¥ÈÌ¤Ëþ¤ÎÄø¤è¤¤¸ü¤ß¤È¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ëÊØÍø¤Ê°ìÃå¤Ç¤¹¡£
¢£Ì¤ÍøÍÑÁÇºà¡Ö¥«¥Ý¥Ã¥¯¡×¤Î³èÍÑ
¥«¥Ý¥Ã¥¯¤Ï¡¢¹çÀ®Á¡°Ý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤ÏËí¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¤ÎµÍ¤áÊª¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¥«¥Ý¥Ã¥¯¤Î»È¤¤Æ»¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉÉÊ·×²è¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ý¥Ã¥¯¤ò»å¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤ÎÍÑÅÓ¤ò¹¤²¡¢2019Ç¯¤«¤é°áÎÁÉÊ¤äÀ¸³è»¨²ß¤Î¾¦ÉÊ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÊ¤Î£¸Ê¬¤Î£±¤Î·Ú¤µ
¡¡Å·Á³Á¡°Ý¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â·Ú¤¤ÁÇºà¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ý¥Ã¥¯¤Ï¡¢Á¡°Ý¤ÎÃæ¤¬¶õÆ¶¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¶õµ¤¤ò´Þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢´¨¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¼¾µ¤¤òµÛ¤Ã¤Æ²¹¤«¤µ¤òÊÝ¤Á¡¢½ë¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¼¾µ¤¤òÆ¨¤·²÷Å¬¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÉØ¿Í ÌÚ¤Î¼Â¤«¤éºî¤Ã¤¿¥«¥Ý¥Ã¥¯º®¡¡¥Ç¥Ë¥à¥³¥¯ー¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤ä¡Ö¿Â»Î ÌÚ¤Î¼Â¤«¤éºî¤Ã¤¿¥«¥Ý¥Ã¥¯º®¡¡¥Ç¥Ë¥à¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥Ç¥Ë¥à¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¥«¥Ý¥Ã¥¯¤Îº®Î¨¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÊ100¡ó¤Î¾¦ÉÊ¤ÈÈæ³Ó¢¨3¤¹¤ë¤ÈÌó16¡ó·ÚÎÌ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤½¤ÎÂ¾¡¢ÂåÉ½¾¦ÉÊ¡ä
º¸¡§ÉØ¿Í¡¡ÌÚ¤Î¼Â¤«¤éºî¤Ã¤¿¥«¥Ý¥Ã¥¯º®¡¡¥Ç¥Ë¥à¥³¥¯ー¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¡¡±¦¡§¿Â»Î¡¡ÌÚ¤Î¼Â¤«¤éºî¤Ã¤¿¥«¥Ý¥Ã¥¯º®¡¡¥Ç¥Ë¥à¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä
£±. ÉØ¿Í¡¡ÌÚ¤Î¼Â¤«¤éºî¤Ã¤¿¥«¥Ý¥Ã¥¯º®¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¡¥Àー¥¯¥Í¥¤¥Óー
ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤ÎÉ½¾ð¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯·Ú¤ä¤«¤Ë±©¿¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥«¥Ðー¥ªー¥ë¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÅ¸³«¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤âÃåÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£(¿Â»Î¤ÎÅ¸³«¤â¤¢¤ê)
£². ¿Â»Î¡¡ÌÚ¤Î¼Â¤«¤é»È¤Ã¤¿¥«¥Ý¥Ã¥¯º®¥Ç¥Ë¥à¡¡·ë¤ÓËÕ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¶õµ¤¤ò´Þ¤ó¤ÀÅ·Á³ÁÇºà¥«¥Ý¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤··Ú¤¤Ãå¿´ÃÏ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¼«Á³¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á·ÐÇ¯ÊÑ²½¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
£³. ¥¥Ã¥º¡¡ÌÚ¤Î¼Â¤«¤éºî¤Ã¤¿¥«¥Ý¥Ã¥¯º®¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
·Ú¤¤Ãå¿´ÃÏ¤¬¤³¤É¤â¤Ç¤âÃåÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Âç¿Í¤È¤Î¶¦ÄÌÀ¸ÃÏ¤Î¤¿¤á¿Æ»Ò¥³ー¥Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Æ±¥·¥êー¥º¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÎÉÉÊ·×²è¤Ï¡¢º£¸å¤â¡¢¡Ö´¶¤¸ÎÉ¤¤Êë¤é¤·¤È¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ì¤ÍøÍÑ¸¶ÎÁ¤Î³èÍÑ¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 È¯ÇäÆü¤Î¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×°ìÍ÷¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2 ¿Â»Î¤Î¤ß¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨3 Æ±¾¦ÉÊ¤òÌÊ100¡ó¤ÇÀ½Â¤¤·¤¿¾ì¹ç¤È¤ÎÈæ³Ó