TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É Divinez ¸¸¿¿À±ÀïÊÔ¡× Âè2ÏÃ 1·î17Æü(ÅÚ)ÊüÁ÷!!¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÃ«¹âÌÀ¡Ë¤Ï¡¢1·î17Æü(ÅÚ)¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É Divinez ¸¸¿¿À±ÀïÊÔ¡×Âè2ÏÃ¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É Divinez ¸¸¿¿À±ÀïÊÔ¡×¤è¤ê¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª
1·î17Æü(ÅÚ)8:00～ÊüÁ÷¤Î#02¡ÖµßºÑ¤ÎÎí¡×¤è¤ê¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¢£#02¡ÖµßºÑ¤ÎÎí¡×
―¤¢¤é¤¹¤¸―
ÌÜ³Ð¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¢¥¥Ê¤Ë¡¢¸¸¿¿À±Àï¤¬Àï¤¤¤ò¹ð¤²¤ë¡£
¥¹¥ª¥¦¤Ï¶ìÇº¤ÎÃæ¤Ç·è°Õ¤ò¶«¤Ö¡£
¸Ê¤¬²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡¢¸¸±Æ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ê¤Î¤«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸¸±Æ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É Divinez ¸¸¿¿À±ÀïÊÔ¡×
―ÊüÁ÷¾ðÊó―
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É Divinez ¸¸¿¿À±ÀïÊÔ
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¦¥Æ¥ìÅì·ÏÎó6¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¤¢¤µ8»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¡ª
¢¨BSÆü¥Æ¥ì¤Ç¤ÏËè½µÅÚÍË23:30～ÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
―ÇÛ¿®¾ðÊó―
ABEMA¡¿Amazon Prime Video¡¿DMM TV¡¿d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¿FOD¡¿J:COM STREAM¡¿LEMINO¡¿Locipo¡¿music.jp¡¿milplus¡Ê¤ß¤ë¥×¥é¥¹¡Ë¡¿TELASA¡¿U-NEXT¡¿¥«¥ó¥Æ¥ì¥Éー¥¬¡¿¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿¥Ó¥Ç¥ª¥Þー¥±¥Ã¥È¡¿¥Ë¥³¥Ë¥³
¢¨ÇÛ¿®»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
―¤¢¤é¤¹¤¸―
¥¢¥¥ÊÃ£¤Î½»¤à²Ã²ìÔ¢¶âß·¤Ç¡¢°Û¾ï¸½¾Ý¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£
Ç»Ì¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë³¹¡¢æà¤¨Î©¤ÄÅã¡£¤½¤ì¤Ï¸¸À¤³¦¡£
――³Ò¤·î¤Î¾º¤ëÌë¡¢Èà¤é¤Ï"¸¸±Æ(¥Õ¥¡¥ó¥È¥à)"¤È¤Ê¤ë¡£
¸¸À¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¥¢¥¥ÊÃ£¤ÎÁ°¤Ë¡É¸¸±Æ(¥Õ¥¡¥ó¥È¥à)¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡É¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
ÂÐ¹³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«ー¥É¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¡É¸¸¿¿½Ã(¤²¤ó¤Þ¤¸¤å¤¦)¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡É¤Î¤ß¡£
¸¸¤ò¾Ã¤·µî¤ë¤«¡¢¿¿¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ë¤«¡£
――Â¸ºß¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¤Ë¡¢Ä©¤á¡£
―¥¥ã¥¹¥È―
ÌÀÆ³¥¢¥¥Ê¡§µÜÅÄ½ÓºÈ
¥¬¥Ö¥¨¥ê¥¦¥¹(¸¸±Æ)¡§Ê¡»³½á
ÀÐÀî¥«¥Ê¥ß¡§²ÆµÈ¤æ¤¦¤³
ÀÐÀî¥¯¥ë¥ß¡§Ä¹Ã«Àî°éÈþ
Éú¸«¥ê¥å¥¦¥¬¡§²¬ËÜ¿®É§
¥ô¥§¥¤¥º¥ëー¥°(¥¹¥Þ¥Û)¡§»Ò°ÂÉð¿Í
È¬±À¥«¥²¥Ä¡§ÂçÄÍ¹ä±û
°÷ÊÛ¥Ê¥ª¡§À¾ÈøÍ¼¹á
À¾Åã¥ß¥³¥È¡§´äÅÄÍÛ°ª
²ö´Ö¥ß¥Á¥ë¡§º´µ×´ÖÂç²ð
¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¤È¤Ï
¥Ö¥·¥íー¥É¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥²ー¥à¡Ö¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¡×¡£¸½ºß¤âÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤Ï2011Ç¯1·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤È¥¢¥Ë¥á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¡¢¥³¥ó¥½ー¥ë¥²ー¥à¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Â¾´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£2011Ç¯3·î¤ÎÈ¯Çä¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É»Ô¾ì3°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×20²¯Ëç¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¸ìÈÇ¡¢´ÊÂÎ»úÈÇ¡¢´Ú¹ñ¸ìÈÇ¡¢¥¿¥¤¸ìÈÇ¤ò´Þ¤á¡¢60¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¸½ºß¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ë¥×¥ì¥¤¥äー¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¤«¤é¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¤ËCLAMP»á¤ò·Þ¤¨¤Æ¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤ÎÊª¸ì¤ò³«»Ï¡£2024Ç¯¤«¤é¤ÏµÜÅÄ½ÓºÈ»á¤¬±é¤¸¤ë¡ÖÌÀÆ³¥¢¥¥Ê¡×¤¬¼çÌò¤òÌ³¤á¤ëDivinez¥·¥êー¥º¤òÅ¸³«¡¢º£¤â¤Ê¤ª¿·¤¿¤Ê¥æー¥¶ー¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)bushiroad All Rights Reserved.
(C)VANGUARD Divinez¡¡Character Design (C)2021-2026 CLAMP¡¦ST