¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Æ¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥º¡¢¥·¥êー¥ºF¤ÇÁí³Û201²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò´°Î»
¥í¥±¥Ã¥È»ö¶È¤ÈÄÌ¿®±ÒÀ±»ö¶È¤òÄÌ¤¸¡¢¼Ò²ñ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë±§Ãè¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Æ¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»¹Èø·´Âç¼ùÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§°ðÀîµ®Âç¡¢°Ê²¼¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Æ¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥º¡Ë¤Ï¡¢SBI¥°¥ëー¥×¡¢ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢B Dash Ventures³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSMBC Edge¤ª¤è¤Ó´ûÂ¸³ô¼ç¤ò°ú¼õÀè¤È¤¹¤ëÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñÅù¤ò¹Ô¤¤¡¢¥·¥êー¥ºF¤ÇÁí³Û201²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´Ã£³Û¤Ï¹ñÆâ¤ÎÈó¾å¾ì±§Ãè¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ê¡Ê*1¡Ë¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÎß·×¤ÎÄ´Ã£³Û¤Ï446²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¦ー¥Ö¥ó¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥è¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¥êー¥ÉÅê»ñ²È¤È¤¹¤ëËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÍ¥Àè³ô¼°¤òºÎÍÑ¤·¤¿Âè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤Ë¤è¤ê148²¯±ß¤òÄ´Ã£¡¢ÆüËÜÀ¯ºö¶âÍ»¸ø¸Ë¤Ë¤è¤ë¿·³ôÍ½Ìó¸¢ÉÕÍ»»ñ18²¯±ß¤ò´Þ¤à¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤ÎÍ»»ñ53²¯±ß¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»ñËÜ¹½À®¤ÎºÇÅ¬²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢´ûÂ¸³ô¼ç¤«¤é¤Î¥»¥«¥ó¥À¥ê¼è°ú¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢ÌîÂ¼ëú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤êÊ£¿ô¤Î½Ð»ñ¸õÊäÀè¤Î¤´¾Ò²ðÅù¤Î»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î°ìÉô¤¬»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Æ¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥º¤ÏÆüËÜ¤ÎÌ±´Ö±§ÃèÍ¢Á÷¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ½é¤Î¥í¥±¥Ã¥È»ö¶È¤ÈÄÌ¿®±ÒÀ±»ö¶È¤Î¿âÄ¾Åý¹ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥±¥Ã¥È»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¾®·¿¿Í¹©±ÒÀ±ÂÇ¾å¤²¥í¥±¥Ã¥ÈZERO¡Ê°Ê²¼ZERO¡Ë³«È¯¤¬Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¡ÖÃæ¾®´ë¶È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¿ä¿Ê»ö¶È¡ÊSBIR¥Õ¥§ー¥º3¡Ë¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢¥¹¥Æー¥¸¥²ー¥È¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿3¼Ò¤Î¤¦¤Á¤Î1¼Ò¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ZERO½é¹æµ¡¤Ï¸ÜµÒ¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Î7±ÒÀ±¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÒÀ±Ê¬Î¥µ¡¹½¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë´ë¶È1¼Ò¤ò²Ã¤¨¤¿8´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¦Âç³Ø¤ÈÂÇ¾å¤²·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó¥¦ー¥Ö¥ó¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥è¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¤·¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î¾®¤µ¤¤ÆüËÜ¤Î±§Ãè¶È³¦¤À¤±¤Ç¤Ï¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¶¯¸Ç¤ÊÀ½Â¤ÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÇ¾å¤²¹âÉÑÅÙ²½¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë±§ÃèÍ¢Á÷¥µー¥Ó¥¹¤òÆüËÜ¤«¤é¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Î¿Í¹©±ÒÀ±»ö¶È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÂÇ¾å¤²´ð¿ô¤¬É¬Í×¤Ç¥í¥±¥Ã¥È²ñ¼Ò¤¬Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶¯¤ß¤¬ºÇÂç²½¤Ç¤¤ëÄÌ¿®±ÒÀ±»ö¶È¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁíÌ³¾Ê¤«¤é¤Î°ÑÂ÷»ö¶È¤ä¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â¤Ê¤É¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¸¦µæ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÄ´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤Ï¼ç¤ËZERO½é¹æµ¡¤Î³«È¯¤ª¤è¤Óº£¸å¤Î¾¦ÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿À½Â¤ÂÎÀ©¶¯²½¡¢¿Í¹©±ÒÀ±¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¡¢Î¾»ö¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥êー¥º¤Ø¤Î»²²ÃÅê»ñ²È
¥¦ー¥Ö¥ó¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥è¥¿³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¶ä¹Ô
SBI¥°¥ëー¥×
ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
B Dash Ventures³ô¼°²ñ¼Ò
±§Ãè¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢2¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê¥¹¥Ñー¥¯¥¹¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò±¿ÍÑ¡Ë¡¡
³ô¼°²ñ¼ÒSMBC Edge
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
Â¾ ´ûÂ¸³ô¼ç
¢¨·É¾ÎÎ¬
¢¨²áµîÈ¯É½Ê¬´Þ¤à¡Ê*2¡Ë
SBI¥°¥ëー¥× ¾®Ìî ¹ÀÇ· ÍÍ¡ÊSBI¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò ÉôÄ¹¡Ë ¥³¥á¥ó¥È
Á°²ó¥é¥¦¥ó¥É¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤âÄÉ²Ã¤Ç½Ð»ñ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£±§ÃèÍ¢Á÷¤Ï¡¢³ÈÂç¤òÂ³¤±¤ëµðÂç¤Ê±§Ãè»Ô¾ì¤Î»º¶È´ðÈ×¤òº¬Äì¤«¤é»Ù¤¨¤ë¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤À¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¹ñÆâ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ³Î¤«¤Êµ»½ÑÎÏ¤È¼Â¹ÔÎÏ¤òÍ¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë»²²è¤µ¤ì¤¿¿´¶¯¤¤Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢SBI¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ª¤è¤ÓÂÎÀ©¶¯²½¤Ë¸þ¤±¡¢°ú¤Â³¤Á´ÌÌÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
B Dash Ventures³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÏÊÕ ÍÎ¹Ô ÍÍ ¥³¥á¥ó¥È
±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤ÏµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥í¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï±§Ãè»º¶È¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦½ÅÍ×¤ÊÎÎ°è¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Æ¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥º¼Ò¤Ï¡¢Åö½é¤è¤ê¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¡¢µ»½Ñ³«È¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ»ö¶È²½¤ä¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É¡¢»ö¶È´ðÈ×¤òÃå¼Â¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼¡¤ÎÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤Ø¤È¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±§ÃèÎÎ°è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤´»Ù±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒSMBC Edge ÍÍ ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¼Ò²ñ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë±§Ãè¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Æ¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥º¼Ò¤Ï¡¢Ì±´Ö¼çÆ³¤Ç±§Ãè¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î±§Ãè»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ³ËÅª¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ËÜÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¡¢Æ±¼Ò¤Ø¤Î»ñ¶âÅª»Ù±ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º»ö¶È³«È¯»Ù±ç¡¦¿ÍºàºÎÍÑ»Ù±ç¤ò°ìÂÎ¤Ç¿ä¿Ê¤·Æ±¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±§ÃèÍ¢Á÷¤È¤¤¤¦¹ñ²ÈÅª¤Ë¤â½ÅÍ×¤ÊÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê±§Ãè»º¶È¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Æ¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥º³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO °ðÀî µ®Âç ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ÆÎÎ°è¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¢¤ëÅê»ñ²È¤ª¤è¤Ó¶âÍ»µ¡´Ø¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¥·¥êー¥ºF¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò´°Î»¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£SBI¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ï3¥é¥¦¥ó¥ÉÏ¢Â³¤Ç¤Î¥Õ¥©¥íー¥ª¥óÅê»ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ëB Dash Ventures¤Ë¤Ï±§ÃèÎÎ°è¤Î½éÅê»ñ¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Æ¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥º¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢SMBC Edge¤Ë¤Ï»ñ¶â¡¦»ö¶È¡¦¿ÍÅª»ñËÜ¤ÎÅý¹çÅª¤ÊÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¡¢¥êー¥ÉÅê»ñ²È¤Ç¤¢¤ë¥¦ー¥Ö¥ó¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥è¥¿¤ò´Þ¤à¥·¥êー¥ºFÁ´ÂÎ¤Ç³§ÍÍ¤«¤éÄºÂ×¤·¤¿¥µ¥Ýー¥È¤òÂçÊÑ¿´¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Æ¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥º¤Îµ»½Ñ³«È¯¡¢»ö¶È³«È¯¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦ÁÈ¿¥ÌÌ¤ÎÁ´¼ÒÀ®²Ì¤òÅ¬Àµ¤ËÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òÂç¤¤ÊÎå¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥±¥Ã¥È»ö¶È¤ÈÄÌ¿®±ÒÀ±»ö¶È¤Î¿âÄ¾Åý¹ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹ñÆâ³°¤Ç¤µ¤é¤ËÁ°¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Æ¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥º³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¡Õ
¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Æ¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥º¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë±§Ãè¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¹ñÆâ½é¤Î¥í¥±¥Ã¥È»ö¶È¤ÈÄÌ¿®±ÒÀ±»ö¶È¤Î¿âÄ¾Åý¹ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2013Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»Âç¼ùÄ®¤Ç»ö¶È¤ò³«»Ï¡¢´ÑÂ¬¥í¥±¥Ã¥ÈMOMO¤Ç¹ñÆâÌ±´Ö´ë¶ÈÃ±ÆÈ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î±§Ãè¶õ´ÖÅþÃ£¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¾®·¿¿Í¹©±ÒÀ±ÀìÍÑ¤Î±§ÃèÍ¢Á÷¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥í¥±¥Ã¥ÈZERO¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»Âç¼ùËÜ¼Ò¤ÎÂ¾¡¢ÅìµþÅÔ¡¢Ê¡Åç¸©¡¢ËÌ³¤Æ»ÂÓ¹»Ô¤Ë»Ù¼Ò¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡½êºßÃÏ¡§¡¡ËÌ³¤Æ»¹Èø·´Âç¼ùÄ®»ú²êÉð149ÈÖÃÏ7
¡¡¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO °ðÀî µ®Âç
¡¡¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥í¥±¥Ã¥È¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÂÇ¾å¤²¥µー¥Ó¥¹¡¢¿Í¹©±ÒÀ±¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¡https://www.istellartech.com/